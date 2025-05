Suedia relaxează monopolul privind vânzarea de alcool, după mai bine de o sută de ani

Dacă Anna Anerfalt va obţine autorizaţia de a vinde gin, whiskey şi şnaps celor care vizitează distileria sa de familie din apropiere de Norrtalje (Suedia), primul lucru pe care va trebui să îl facă este să îi avertizeze pe vizitatori despre pericolul alcoolului, transmite Reuters. Începând de la 1 iunie, microberăriile, cramele şi distileriile vor putea să vândă în mod direct clienţilor, prima relaxare a monopolului referitor la vânzarea de alcool, care este în vigoare în Suedia de peste o sută de ani.



Obiectivul relaxării este acela de a stimula turismul şi a ajuta micii producători să crească, păstrând însă rolul jucat de Systembolaget, magazinele de stat în care se vinde alcool, în a limita accesul la alcool şi pagubele provocate sănătăţii publice, notează Agerpres.



„Întregul eveniment trebuie să înceapă cu un avertisment referitor la riscurile consumului de alcool”, spune Anna Anerfalt, directorul general la Norrtalje Branneri, menţionând una dintre condiţiile impuse în schimbul obţinerii autorizaţiei de a vinde alcool.



Anna Anerfalt susţine controalele stricte cu privire la vânzarea de alcool şi spune că are o opinie pozitivă cu privire la modificarea legii. „Însă, nu sunt singură că va influenţa foarte mult vânzarea produselor noastre, pentru că fiecare vizitator va avea voie să cumpere doar o singură sticlă”, spune Anerfalt.



Conform noilor reguli, distileriile de familie precum cea de la Norrtalje vor putea să vândă câte o sticlă de 0,7 litri direct către vizitatori, după ce aceştia au efectuat un tur plătit al distileriei între orele 10:00 a.m. şi 8:00 p.m. În cazul cramelor şi microberăriilor, vânzările vor fi limitate la trei litri.



Un raport, din 2021, al unei comisii guvernamentale prognozează o creştere a vânzărilor de alcool cu aproximativ 200.000 de litri pe an în Suedia, sau mai puţin de 1% din vânzările în cadrul Systembolaget.



Însă chiar şi o mică schimbare a legilor referitoare la vânzarea de alcool este una controversată.



„Creşterea consumului de alcool duce la mai multe probleme sociale. Vrem să reducem acele probleme sociale, cât mai mult posibil”, spune Alexander Ojanne, responsabil pentru afaceri sociale şi siguranţă publică în cadrul consiliului municipal din Stockholm.



Numeroasele microberării din Stockholm vor putea să îşi vândă produsele numai când magazinele Systembolaget sunt deschise, ceea ce înseamnă că nu vor avea vânzări noaptea, sâmbătă după-amiaza sau duminica.



Alţii cred că ar putea apărea probleme mult mai mari.



În 1995, când a aderat la Uniunea Europenă, Suedia a obţinut o excepţie de la regulile pieţei libere pentru Systembolaget şi acum unii se tem că Bruxelles-ul ar putea cere acum o schimbare mai mare.



„Problema nu este că au loc vânzări direct la producător, ci mai degrabă noi credem că ameninţă monopolul Systembolaget. În cele din urmă, ar putea însemna că va trebui să dezmembrăm Systembolage”, spune Lucas Nilsson, preşedintele IOGT-NTO, cea mai mare organizaţie dedicată sobrietăţii din Suedia.



Guvernul de la Stockholm va revizui legislaţia după şase ani.

