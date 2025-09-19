Live TV

Suedia se pregătește pentru un posibil atac din partea Rusiei. Cele șapte scenarii posibile. Cât își propun suedezii să reziste

Data actualizării: Data publicării:
Militari suedezi
Foto Profimedia
Din articol
Variante Voluntariat

Șapte scenarii potențiale pentru un atac asupra Suediei au fost descrise într-un raport pregătit de Forțele Armate Suedeze și Agenția Suedeză pentru Situații de Urgență.

Acestea includ războiul hibrid, ocuparea insulei strategice Gotland și atacuri asupra trupelor NATO staționate în țară. Documentul precizează că țara trebuie să fie pregătită pentru trei luni de apărare, scrie Polsatnews.

Forțele armate suedeze și Agenția suedeză pentru situații de urgență civilă au prezentat un raport în care sunt descrise șapte scenarii posibile pentru un atac asupra țării. Unul dintre scenariile luate în considerare este ocuparea insulei Gotland, care are o importanță strategică în bazinul Mării Baltice.

Variante

Analiștii suedezi au indicat anterior două scenarii care ar putea duce la ocuparea insulei Gotland de către Rusia.

Primul presupune că Moscova ar desfășura acolo sisteme de apărare aeriană și de apărare costieră cu rază lungă de acțiune, obținând superioritate regională asupra forțelor NATO în aer și pe mare. Scopul unei astfel de mișcări ar fi acela de a demonstra forța.

Al doilea scenariu pentru ocuparea insulei Gotland se referă la o situație în care Rusia decide să provoace un conflict regional cu NATO. În acest scenariu, preluarea insulei suedeze ar preceda un atac militar direct asupra statelor baltice sau asupra întregii infrastructuri militare a Suediei.

Ultimul raport, „Puncte de plecare pentru apărarea totală pentru 2025-2030”, indică și alte scenarii potențiale pentru un atac asupra Suediei. Acestea includ: războiul hibrid, un atac asupra forțelor aliate NATO staționate în Suedia, un atac asupra nordului țării și raiduri aeriene la scară largă asupra orașelor suedeze.

Experții au presupus, de asemenea, că Suedia ar putea fi implicată într-un război ca urmare a staționării trupelor sale în statele baltice, întrucât armata suedeză este deja prezentă în Letonia. O altă posibilitate este legată de posibile atacuri asupra soldaților suedezi staționați în Finlanda. Desfășurarea trupelor suedeze acolo se află în prezent în faza de planificare.

Raportul este inspirat de concluziile războiului din Ucraina, care a fost invadată de Rusia. Autorii săi au subliniat că unele amenințări hibride au loc deja și că mai multe tipuri de atacuri pot avea loc simultan. Ei iau în considerare și sprijinul NATO, care, în cazul unui război, ar oferi țării asistență din partea altor state membre.

După analizarea acestor perspective, experții din cadrul Forțelor Armate Suedeze și ai Agenției Suedeze pentru Situații de Urgență au subliniat că țara trebuie să fie pregătită pentru cel puțin trei luni de luptă.

Entitățile civile, pe de altă parte, ar trebui să poată supraviețui fără ajutor extern timp de două săptămâni, folosind doar propriile provizii.

Documentul are scopul de a sprijini planificarea apărării la nivel local și național, acoperind atât populația militară, cât și cea civilă. Pe baza observațiilor anterioare, autoritățile țării au crescut cheltuielile pentru apărare, au reinstituit recrutarea universală și au decis să returneze soldații în Gotland. Modernizarea adăposturilor și inventarierea resurselor sunt, de asemenea, în curs de desfășurare.

Voluntariat

Suedia nu este singura țară care își sporește capacitățile de apărare din teama unei potențiale agresiuni din partea Rusiei. Biroul primului ministru francez a anunțat vineri planurile de lansare a unui program de voluntariat care va include instruire militară și recrutare în forțele armate active sau în rezervă.

În iulie, președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța va dezvolta „un nou cadru care va permite tinerilor să servească (în armată - n.r.)”. În prezent, niciun politician francez nu intenționează să reinstaureze serviciul militar obligatoriu, care a fost abolit în 1997 de fostul președinte Jacques Chirac.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
2
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
zele donetk
3
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
Avion F-22 raptor
4
Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei...
Election ?24: Michelle Obama And Alicia Keys Rally For Vice President Harris
5
Anunțul Primăriei Sectorului 4 după descoperirea construcției vechi de sub Planșeul...
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro și vrea să se lase de fotbal la 24 de ani
Digi Sport
Neverosimil! A costat 70.000.000 de euro și vrea să se lase de fotbal la 24 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul...
MiG-31k
Avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Guvernul de...
alexandru rogobete in studioul digi24
Cazul managerilor de spitale cu mame-patroni la privat. Reacția lui...
Diana Șoșoacă.
Diana Șoșoacă a fost citată de procurori într-un dosar penal pentru...
Ultimele știri
Károly Borbély pleacă de la conducerea Hidroelectrica. Motivul: un jalon din PNRR și riscul ca România să piardă bani europeni
Ursula von der Leyen, apel la liderii UE după ce Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei: Să aprobe rapid sancţiunile
Alexandru Rogobete anunță o premieră pentru pacienți: „Își vor vedea online tot istoricul medical”. Când va fi gata platforma CNAS
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avioane poloneze și aliate, în apărarea teritoriului Poloniei. Foto- Profimedia
Avioane rusești au încălcat zona de siguranță a unei platformei petroliere poloneze din Marea Baltică
profimedia-0952903562
Senatorii americani vor să sancționeze „flota fantomă” a Rusiei. Măsura ar putea viza și baza industrială de apărare a Moscovei
Militar rus Ucraina
Un fost ofițer ucrainean dezertor comandă ofensiva rusă asupra orașului Kupiansk
Sataniști
Rusia a inclus „mişcarea satanistă internaţională” pe lista cu terorişti. Cum definește Kremlinul această organizație, care nu există
Rafinărie rusă atacată de dronă
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile combustibililor. „Niciun cuvânt despre drone”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Cele 3 cuvinte pe care Tyler Robinson i le-a adresat judecătorului, după ce s-a cerut pedeapsa cu moartea...
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Adevărul
Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o mașină Tesla, după ce s-au izbit de un copac. Portierele...
Playtech
Momentul ruşinos în care Regina Camilla o împinge pe Kate Middleton! Melania nu a ştiut cum să reacţioneze
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
Au apărut imaginile, după ce americanii au scris că Simona Halep "se confruntă cu dificultăți"
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Scorsese va regiza „What Happens at Night”, o adaptare a romanului de groază cu același nume. Cine sunt...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”