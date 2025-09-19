Suedia se pregătește pentru un posibil atac din partea Rusiei. Cele șapte scenarii posibile. Cât își propun suedezii să reziste

Șapte scenarii potențiale pentru un atac asupra Suediei au fost descrise într-un raport pregătit de Forțele Armate Suedeze și Agenția Suedeză pentru Situații de Urgență.

Acestea includ războiul hibrid, ocuparea insulei strategice Gotland și atacuri asupra trupelor NATO staționate în țară. Documentul precizează că țara trebuie să fie pregătită pentru trei luni de apărare, scrie Polsatnews.

Forțele armate suedeze și Agenția suedeză pentru situații de urgență civilă au prezentat un raport în care sunt descrise șapte scenarii posibile pentru un atac asupra țării. Unul dintre scenariile luate în considerare este ocuparea insulei Gotland, care are o importanță strategică în bazinul Mării Baltice.

Variante

Analiștii suedezi au indicat anterior două scenarii care ar putea duce la ocuparea insulei Gotland de către Rusia.

Primul presupune că Moscova ar desfășura acolo sisteme de apărare aeriană și de apărare costieră cu rază lungă de acțiune, obținând superioritate regională asupra forțelor NATO în aer și pe mare. Scopul unei astfel de mișcări ar fi acela de a demonstra forța.

Al doilea scenariu pentru ocuparea insulei Gotland se referă la o situație în care Rusia decide să provoace un conflict regional cu NATO. În acest scenariu, preluarea insulei suedeze ar preceda un atac militar direct asupra statelor baltice sau asupra întregii infrastructuri militare a Suediei.

Ultimul raport, „Puncte de plecare pentru apărarea totală pentru 2025-2030”, indică și alte scenarii potențiale pentru un atac asupra Suediei. Acestea includ: războiul hibrid, un atac asupra forțelor aliate NATO staționate în Suedia, un atac asupra nordului țării și raiduri aeriene la scară largă asupra orașelor suedeze.

Experții au presupus, de asemenea, că Suedia ar putea fi implicată într-un război ca urmare a staționării trupelor sale în statele baltice, întrucât armata suedeză este deja prezentă în Letonia. O altă posibilitate este legată de posibile atacuri asupra soldaților suedezi staționați în Finlanda. Desfășurarea trupelor suedeze acolo se află în prezent în faza de planificare.

Raportul este inspirat de concluziile războiului din Ucraina, care a fost invadată de Rusia. Autorii săi au subliniat că unele amenințări hibride au loc deja și că mai multe tipuri de atacuri pot avea loc simultan. Ei iau în considerare și sprijinul NATO, care, în cazul unui război, ar oferi țării asistență din partea altor state membre.

După analizarea acestor perspective, experții din cadrul Forțelor Armate Suedeze și ai Agenției Suedeze pentru Situații de Urgență au subliniat că țara trebuie să fie pregătită pentru cel puțin trei luni de luptă.

Entitățile civile, pe de altă parte, ar trebui să poată supraviețui fără ajutor extern timp de două săptămâni, folosind doar propriile provizii.

Documentul are scopul de a sprijini planificarea apărării la nivel local și național, acoperind atât populația militară, cât și cea civilă. Pe baza observațiilor anterioare, autoritățile țării au crescut cheltuielile pentru apărare, au reinstituit recrutarea universală și au decis să returneze soldații în Gotland. Modernizarea adăposturilor și inventarierea resurselor sunt, de asemenea, în curs de desfășurare.

Voluntariat

Suedia nu este singura țară care își sporește capacitățile de apărare din teama unei potențiale agresiuni din partea Rusiei. Biroul primului ministru francez a anunțat vineri planurile de lansare a unui program de voluntariat care va include instruire militară și recrutare în forțele armate active sau în rezervă.

În iulie, președintele Emmanuel Macron a declarat că Franța va dezvolta „un nou cadru care va permite tinerilor să servească (în armată - n.r.)”. În prezent, niciun politician francez nu intenționează să reinstaureze serviciul militar obligatoriu, care a fost abolit în 1997 de fostul președinte Jacques Chirac.

