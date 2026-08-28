Suedia va desfășura avioane de vânătoare și nave de război în Finlanda

Armata suedeză va participa la supravegherea și protecția teritoriului Finlandei cu avioane de vânătoare Gripen și corvete, cel puțin până la sfârșitul anului 2026, au anunțat vineri forțele de apărare finlandeze.

„Echipamentul suedez consolidează în special supravegherea aeriană, eliberând resursele proprii ale Forțelor de Apărare finlandeze pentru a respinge încălcările și incidentele, dacă este necesar”, a declarat armata finlandeză într-un comunicat.

Inițiativa vine în urma unei solicitări adresate de Finlanda către Suedia, care are o frontieră estică de 1.340 de kilometri (833 de mile) cu Rusia, a declarat un purtător de cuvânt al ministrului suedez al apărării.

Finlanda și Suedia, cei doi membri cei mai noi ai NATO, au deja o strânsă cooperare bilaterală în domeniul apărării.

Editor : Sebastian Eduard