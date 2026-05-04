Suedia va lansa zece sateliți militari în spațiu. Motivele invocate de Stockholm pentru dezvoltarea programului

Suedia a lansat pe orbită primul său satelit militar propriu. În următorii doi ani, țara intenționează să lanseze aproximativ zece sateliți, care vor fi folosiți pentru recunoaștere în apropierea granițelor rusești și pentru monitorizarea activității militare din regiune, relatează postul de televiziune suedez SVT.

„Noul satelit al forțelor armate face parte din programul spațial militar”, se arată într-un comunicat al Forțelor Armate Suedeze. Stockholm poate acum să detecteze și să analizeze independent amenințările la scară globală.

Lansarea a avut loc duminică de la baza aeriană Vandenberg din California. Aceasta a fost realizată de compania lui Elon Musk, SpaceX. Șeful departamentului spațial al forțelor armate suedeze, Anders Sundeman, a calificat lansarea drept un pas important. „Avem acum posibilitatea de a controla și prioritiza noi înșine activitățile de recunoaștere la distanțe mari. Este o consolidare semnificativă a capacităților noastre”, a declarat el.

În prezent, armata suedeză primește imagini satelitare de la aliați sau de la sateliți comerciali. Cu toate acestea, în decurs de doi ani, Stockholm intenționează să-și desfășoare propria constelație.

Potrivit lui Sundeman, extinderea constelației de sateliți este determinată de mai mulți factori. În primul rând, Suedia a devenit membră a NATO, iar zona potențială de operațiuni a armatei sale s-a extins datorită țărilor din alianță.

În al doilea rând, țara primește arme noi cu o rază de acțiune mai mare, ceea ce necesită ghidarea țintelor de la distanță și informații de recunoaștere, a explicat Sundeman.

Este vorba atât de identificarea potențialelor ținte militare, cât și de detectarea timpurie a amenințărilor, de exemplu, a mișcărilor trupelor ruse. Un satelit efectuează o rotație completă în jurul Pământului în aproximativ o oră și jumătate.

Potrivit estimărilor lui Sundeman, nici măcar zece aparate nu sunt suficiente pentru a controla complet situația din Rusia, regiunea baltică și Arctica. Cu toate acestea, grupul suedez va lucra în colaborare cu sistemele de sateliți ale altor țări NATO.

