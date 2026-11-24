Ucraina are nevoie de cel puțin 115 miliarde de euro în 2027 pentru a face față războiului continuu al Rusiei, iar 25 de miliarde de euro din această sumă rămân încă de asigurat, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Post.

În cadrul unei reuniuni a Congresului Autorităților Locale și Regionale, liderul ucrainean a declarat că Kievul colaborează strâns cu partenerii europeni pentru a asigura sprijinul financiar necesar.

„Ucraina are nevoie de cel puțin 115 miliarde de euro anul viitor pentru a face față războiului”, a declarat Zelenski.

Din această sumă, 45 de miliarde de euro au fost asigurate în cadrul deciziei UE de a acorda Ucrainei 90 de miliarde de euro pe o perioadă de doi ani. Kievul a ajuns recent la un acord privind o sumă suplimentară de 45 de miliarde de euro.

Comisia Europeană a prezentat deja un mecanism de acordare a finanțării suplimentare, iar Ucraina depune eforturi pentru a obține sprijinul UE, a declarat Zelenski.

„Înțelegem că Ucraina va primi 90 de miliarde de euro anul viitor. Trebuie să mai găsim încă 25 de miliarde de euro. Sunt convins că vom reuși să îndeplinim această sarcină”, a spus el.

Zelenski a adăugat că asigurarea finanțării rămâne una dintre prioritățile principale ale guvernului, menționând că Ucraina a menținut o bază financiară de cel puțin 100 de miliarde de euro pe an pe parcursul celor aproape cinci ani de război pe scară largă.

Președintele ucrainean a solicitat, de asemenea, o coordonare mai strânsă între autoritățile centrale și cele locale, în contextul în care Rusia continuă atacurile zilnice asupra infrastructurii ucrainene. Zelenski a identificat protecția civililor, a infrastructurii energetice și a logisticii, precum și refacerea rapidă în urma atacurilor rusești, drept priorități comune.

El a afirmat că Ucraina a acumulat rezerve de echipamente esențiale și a obținut pachete de sprijin din partea partenerilor internaționali pentru a facilita reparațiile. Cu toate acestea, Zelenski a criticat discrepanțele dintre rapoartele prezentate de autoritățile regionale și situația reală de pe teren.

„Destul de des, inspecțiile scot la iveală mult mai multe probleme și lucrări neterminate decât indică rapoartele regionale. Acest lucru este inacceptabil”, a spus el, reiterându-și criticile anterioare la adresa rapoartelor „inexacte” ale autorităților locale în urma atacurilor rusești.

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Editor : A.M.G.