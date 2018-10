Summit UE fără concluzii despre Brexit. Londra ar putea părăsi blocul european fără acord

Summitul european la care ar fi trebuit să se anunţe acordul pentru Brexit s-a încheiat fără nicio decizie în acest sens. Discuţiile premierului britanic Theresa May cu ceilalţi 27 de lideri din Uniunea Europeană au fost politicoase, dar nu au adus nimic nou. În paralel, continuă pregătirile pentru o ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord.

Preşedintele Parlamentului European a fost primul care a vorbit despre oferta cu care a venit Theresa May, deoarece a plecat din sală imediat după ce premierul britanic şi-a terminat alocuţiunea.

Antonio Tajani, preşedintele PE: A fost un mesaj de bunăvoinţă, s-a văzut disponibilitatea de a ajunge la un acord. Dar nu am sesizat nimic substanţial nou când am ascultat-o pe doamna May. Vreau să privesc într-un mod pozitiv. Mai avem timp. Trebuie să votăm până în martie. Mai este timp ca să ajungem la un acord.

Acelaşi mesaj l-au transmis şi alţi lideri europeni.

Sebastian Kurz, cancelarul Austriei: Theresa May a avut oportunitatea de a-şi transmite punctul de vedere. Trebuie să recunosc că mare parte din lucrurile pe care le-a spus nu au fost noi. Înainte de aceste discuţii v-am spus că nu o să fie nicio evoluţie majoră şi chiar asta s-a întâmplat.

Mark Rutte, premierul Olandei: Din punctul meu de vedere, lucrăm ca să ne pregătim pentru eventualitatea lipsei unei înţelegeri, dar în acelaşi timp nu ne aşteptăm la aşa ceva şi nici nu ne dorim.

Potrivit presei, cea mai mare problemă rămasă în discuţie este graniţa dintre Marea Britanie şi Irlanda. Nimeni nu vrea ca punctele de control să apară din nou în Irlanda de Nord, dar până acum nu s-a găsit o soluţie.

De asemenea, summitul extraordinar care urma să aibă loc în noiembrie, în cadrul căruia trebuia oficializat acordul de Brexit, este pus sub semnul întrebării, a scris Politico.

Etichete:

,

,

,