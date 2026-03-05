Live TV

„Sunt îngrijorate de un posibil război civil”. Anunțul șefei diplomației europene privind evoluțiile din Orientul Mijlociu

Data publicării:
E5 Group Ministers of Defence meeting in Krakow, Poland
Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Sursa foto: Profimedia Images

Ţările din Golf le-au spus oficialilor europeni că sunt îngrijorate în legătură cu riscul unui război civil în Iran, ca urmare a intensificării conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat joi şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, relatează Reuters.

"Când vorbim cu ţările din regiune, acestea sunt îngrijorate şi de războaiele civile din interiorul conducerii regimului şi de ceea ce se întâmplă acolo", a declarat ea înaintea unei videoconferinţe cu miniştrii de externe ai UE şi cu reprezentanţii Consiliului de Cooperare al Golfului pe tema situaţiei din Iran şi din Orientul Mijlociu.

Kallas a declarat, de asemenea, că Uniunea Europeană este "extrem de îngrijorată" de securitatea maritimă din regiune şi că încearcă să menţină deschise rute precum strâmtoarea Ormuz.

