„Suntem duși la abator”: o localitate din Olanda riscă să fie ștearsă de pe hartă. Care este motivul

O localitate cu aproximativ 1.100 de locuitori din Țările de Jos riscă să dispară de pe hartă în următorul deceniu, în contextul planurilor guvernului de a construi infrastructură energetică pentru tranziția către surse regenerabile. Comunitatea din Moerdijk, situată în apropiere de Rotterdam, ar putea fi relocată pentru a face loc unor stații de transformare de înaltă tensiune, necesare conectării parcurilor eoliene offshore la rețeaua națională, o decizie care a stârnit îngrijorare și revoltă în rândul localnicilor, scrie BBC.

Guvernul olandez afirmă că statul are nevoie de noi amplasamente vaste pentru construirea unor stații de transformare de înaltă tensiune, unde cablurile care transportă electricitatea de la parcurile eoliene offshore, aflate în expansiune, să fie conectate la rețeaua națională. Țările de Jos, însă, se confruntă cu o lipsă de terenuri.

Autoritățile susțin că Moerdijk, situat pe malul sudic al estuarului Hollands Diep și bine poziționat în apropierea porturilor, autostrăzilor și liniilor electrice existente, este o locație ideală pentru o astfel de instalație.

Astfel, locuitorii se confruntă cu riscul real ca, în următorul deceniu, locuințele lor să fie demolate, iar satul să dispară de pe hartă.

„Suntem duși la abator”, a declarat pescarul Jaco Koman.

Familia sa trăiește din pescuit aici din 1918, iar compania lui Koman păstrează încă anghile vii pentru afumare – o delicatesă tradițională olandeză – și aprovizionează restaurante de lux din întreaga țară.

Industria, spune Koman, este înfloritoare. Însă tocmai apa adâncă și terenurile deschise care îi susțin afacerea fac ca Moerdijk să fie atât de atractiv pentru planificatori.

„Te culci cu gândul ăsta și te trezești cu el”, spune el despre amenințarea ca satul să fie demolat pentru a face loc noii infrastructuri energetice.

Când locuitorii au aflat pentru prima dată vestea, își amintește Koman, „toată lumea a fost șocată. A fost cu adevărat îngrozitor”.

Acum există posibilitatea ca nu doar afacerea lui, ci și casa sa, situată dincolo de digul care protejează satul de apă, să fie pierdute.

Koman nu neagă că Țările de Jos au nevoie de mai multă energie curată, dar se întreabă de ce povara ar trebui să cadă aici.

Parcurile eoliene offshore, spun el și alți localnici, ar putea fi conectate mai departe în larg, cu stații de conversie construite departe de comunități, nu chiar peste ele.

Neliniștea și sentimentul de incertitudine sunt vizibile pe străzile din Moerdijk, în timp ce panouri de vânzare apar pe alei.

Totuși, puțini cumpărători sunt dispuși să investească într-un loc care ar putea fi complet relocat. Steagurile atârnă în bernă, într-un gest pe care localnicii îl descriu ca pe un doliu pentru moartea unui sat care, tehnic, încă există.

În magazinul local, proprietara Andrea explică de ce situația este atât de personală. Soțul ei a construit casa cu propriile mâini, iar toți cei trei copii ai lor s-au născut acolo.

„Mi-e teamă că îmi voi pierde casa”, spune ea. „Este atât de multă viață aici. Dar peste 10 ani ar putea să nu mai fie nimic.”

Bunicii și socrii ei sunt înmormântați în cimitirul liniștit al satului. Una dintre întrebările care o apasă este ce se va întâmpla cu mormintele dacă zona va fi reamenajată.

Disputa din Moerdijk reflectă dileme mai largi din Țările de Jos. Țara este dens populată și se confruntă de mult timp cu echilibrarea cererilor concurente pentru un spațiu limitat: locuințe, agricultură, natură, transport, industrie și, acum, infrastructura necesară pentru proiecte energetice regenerabile de mari dimensiuni.

În unele zone, rețeaua electrică este deja atât de aglomerată încât companiile și proiectele imobiliare au fost avertizate că ar putea aștepta ani pentru o conexiune.

În același timp, statul olandez are planuri ambițioase pentru extinderea energiei eoliene în Marea Nordului. Capacitatea potențială ar putea acoperi cea mai mare parte a necesarului de electricitate al țării – dacă energia poate fi adusă la țărm și distribuită.

Geerten Boogaard, profesor la Universitatea Leiden, spune că Moerdijk arată modul în care este distribuită puterea politică în sistemul olandez.

„În final, suntem un stat centralizat”, explică el. „Când guvernul spune că este un interes național vital, există instrumente pentru a impune acest lucru.”

Consiliile locale pot contesta, iar locuitorii pot ataca deciziile, dar în cele din urmă guvernul central are mijloace legale pentru a prelua controlul, deși acest lucru implică costuri politice și financiare.

Pentru Boogaard, conflictul din Moerdijk este mai mult decât unul legat de infrastructură. Este o ciocnire între două moduri de viață: o comunitate locală unită și un stat care încearcă să-și transforme sistemul energetic în contextul schimbărilor climatice și al renunțării la combustibilii fosili.

Jacques, un inginer pensionar de 71 de ani, a povestit că s-a mutat aici, în anii ’90, când nu existau turbine eoliene, depozite logistice sau rețele de stâlpi electrici.

„Acest sat va fi demolat. Sunt sigur de asta”, spune el.

Guvernul olandez a amânat deja o decizie privind viitorul Moerdijk, dar aceasta este așteptată în cursul acestui an.

Primarul localității, Aart Jan Moerkerke, spune că presiunea este uriașă. Guvernul are nevoie de aproximativ 450 de hectare de teren, echivalentul a circa 700 de terenuri de fotbal.

Pe lângă instalația energetică, sunt planificate fabrici de hidrogen, iar conducte pentru transportul amoniacului și hidrogenului ar urma să traverseze zona.

Consiliul local a decis, în principiu, că Moerdijk trebuie mutat pentru a face loc proiectului, preferând sacrificarea unui sat pentru a evita afectarea altor patru.

Totuși, guvernul ar putea alege să păstreze satul și să construiască infrastructura în jurul altor localități.

Municipalitatea cere garanții privind termenele, compensațiile și condițiile înainte de a accepta.

Pentru primar, anunțarea posibilității ca locuințele și cimitirele să dispară a fost „cea mai grea decizie” din carieră.

Decizia nu vizează doar câteva străzi, ci reprezintă un test pentru ceea ce un guvern consideră că poate sau trebuie sacrificat pentru securitate energetică și sustenabilitate.

Pentru locuitorii din Moerdijk, această dilemă nu mai este abstractă. Este imediată și le va schimba viețile.

Deocamdată, trăiesc cu incertitudinea că satul în care se trezesc astăzi ar putea exista, într-o zi, doar pe hărți vechi și în amintirile lor.

