Suprapunerea dintre clauza de apărare a UE și articolul 5 al NATO, discutată la summitul din Cipru

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, la reuniunea informală a Consiliului European de la Nicosia. Sursa foto: Profimedia Images
Articolul 42.7, discutat la summitul din Cipru

Cipru a cerut liderilor UE să clarifice modul de aplicare a clauzei de apărare comună prevăzute de tratate, în încercarea de a consolida securitatea statelor membre fără a crea suprapuneri cu NATO. Discuția vine pe fondul preocupărilor legate de lipsa unor reguli precise privind activarea și funcționarea acestui mecanism.

Liderii UE au fost presați în această săptămână de Cipru să clarifice modul în care ar trebui să funcționeze clauza de apărare mutuală, rar utilizată, a blocului comunitar, în încercarea de a proteja mai bine statele membre fără a submina NATO, scrie POLITICO.

„Tratatul este foarte clar în privința a ceea ce trebuie făcut”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei reuniuni a liderilor UE în Cipru, referindu-se la articolul 42.7 din tratatele UE, care obligă statele membre să își acorde ajutor reciproc în cazul unui atac. Ea a adăugat însă: „Tratatul nu este clar în privința momentului în care se întâmplă lucrurile și cine face ce.”

Cipru a dorit să promoveze această discuție în cadrul summitului, fiind una dintre cele patru țări din UE care nu fac parte din NATO. Îngrijorările sale de securitate au fost evidențiate atunci când a fost vizat de drone iraniene în primele zile ale războiului din Orientul Mijlociu.

În timp ce Cipru dorește o mai bună definire a articolului, statele aflate în prima linie în fața Rusiei se tem că angajamentul UE ar putea intra în conflict cu articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă.

În încercarea de a le liniști, ministrul cipriot de externe, Constantinos Kombos, a declarat pentru Politico, în marja reuniunii liderilor, că articolul 42.7 „nu este despre apărare, sunt de acord cu asta, ci despre asistență reciprocă”.

Dacă o țară este atacată, articolul nu impune ca celelalte state membre să răspundă prin forță militară. El prevede că acestea au „obligația de a acorda ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate la dispoziția lor”. Potrivit serviciului diplomatic al UE, acest ajutor poate lua forme diferite, de la sprijin diplomatic la asistență tehnică sau medicală, precum și ajutor civil sau militar.

Kombos a precizat că Cipru a analizat experiența Franței după ce aceasta a activat articolul în 2015, ca răspuns la atentatele teroriste, studiind o opinie juridică a Consiliului și un document al Comisiei privind lecțiile învățate.

Documentul Consiliului arată că „atunci când are loc un atac pe teritoriul unui stat, celelalte 26 au o obligație juridică de a răspunde, nu într-un mod pur simbolic”, a spus Kombos. Totuși, documentul Comisiei arată că „nu există un mecanism sau o claritate privind modul procedural de activare, ce se întâmplă ulterior și cine comunică cu cine”.

Există un efort mai amplu de a aduce mai multă precizie articolului 42.7, lucru exprimat de von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz și alți lideri. În timpul summitului, premierul polonez Donald Tusk și-a arătat sprijinul pentru aplicarea practică a articolului 42.7, potrivit unui oficial european de rang înalt aflat la Nicosia.

Subiectul a fost discutat în timpul cinei liderilor UE de joi seară. Președintele cipriot Nikos Christodoulides a prezentat unele idei pe această temă celorlalți lideri, a adăugat oficialul.

Deși doresc ca articolul 42.7 să fie detaliat, Tusk și alți lideri sunt foarte prudenți în ceea ce privește un rol extins al UE în domeniul apărării, un domeniu care, în mod tradițional, a fost lăsat în sarcina NATO și a guvernelor naționale.

Instituțiile UE „nu au niciun rol decât dacă statele membre le atribuie unul”, a declarat un diplomat de rang înalt pentru Politico, adăugând: „Acest lucru nu trebuie să fie în detrimentul obligațiilor pe care statele membre NATO le au față de NATO.”

Editor : M.I.

