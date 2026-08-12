„Survolurile neautorizate sunt acum o realitate”. Cum vrea Germania să contracareze amenințările reprezentate de dronele rusești

Germania ia în considerare acordarea unor noi competențe serviciilor sale de informații pentru a lansa atacuri cibernetice preventive împotriva producătorilor ruși de drone, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de sabotaj, spionaj și amenințările reprezentate de vehiculele aeriene fără pilot, a declarat un parlamentar de rang înalt, relatează Kyiv Post.

Marc Henrichmann, președintele Comisiei de control parlamentar din cadrul Bundestagului, a declarat că serviciile de informații ale Germaniei trebuie să depășească stadiul de colectare a informațiilor și să fie capabile să contracareze amenințările înainte ca acestea să ajungă pe teritoriul german.

„Trebuie neapărat să le oferim serviciilor noastre mijloacele necesare pentru ca, în mod ideal, acestea să poată dezactiva și neutraliza drona de atac din Rusia sau fabrica care o produce, înainte ca aceasta să poată viza un aeroport german sau să pună în pericol siguranța și viețile oamenilor din Germania”, a declarat Henrichmann într-un interviu acordat postului WELT TV.

„Cea mai bună dronă este cea care nu decolează niciodată”, a adăugat el.

Henrichmann a afirmat că reforma ar trebui să ofere agențiilor de informații din Germania capacitățile operaționale necesare pentru a „anticipa amenințarea”, inclusiv posibilitatea de a contracara operațiunile cibernetice ostile.

El a susținut, de asemenea, că Germania trebuie să-și coordoneze mai eficient capacitățile în domeniul informațiilor și al securității cibernetice, pe măsură ce amenințările din partea Rusiei se intensifică.

„Atacurile cibernetice, sabotajul și spionajul sau survolurile neautorizate cu drone sunt acum o realitate pentru care trebuie să fim mai bine pregătiți”, a declarat Henrichmann pentru Rheinische Post.

Se preconizează că miercuri guvernul german va discuta reformele legilor care reglementează Serviciul Federal de Informații (BND) și Oficiul Federal pentru Protecția Constituției.

Henrichmann a afirmat că reforma ar trebui să aducă serviciile de informații ale Germaniei la un nivel de capacitate considerat deja standard în rândul partenerilor europeni.

Propunerea a primit sprijinul unor parlamentari din opoziție. Konstantin von Notz, expert în securitate al Partidului Verde, a afirmat că această reformă trebuia adoptată de mult timp, dar a adăugat că este necesară și o supraveghere parlamentară mai strictă.

Organizațiile pentru apărarea libertăților civile au avertizat însă că aceste modificări ar putea extinde în mod semnificativ competențele agențiilor de informații germane.

Societatea pentru Drepturile Civile a afirmat că proiectul de lege ar putea permite utilizarea pe scară mai largă a programelor troiene ale statului, a analizelor bazate pe inteligență artificială, a accesului la camerele de supraveghere private și a „hackback-urilor”, posibil fără garanții juridice suficiente.

Kai Dittmann, membru al grupului, a solicitat revizuirea fundamentală a proiectului de lege, susținând că anumite părți ale acestuia ar putea încălca Constituția Germaniei.

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Editor : A.M.G.