Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea în furtul bijuteriilor

Cei doi suspecți arestați în legătură cu jaful de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea lor în furtul bijuteriilor. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a dezvăluit această informație în cadrul unei conferințe de presă miercuri, relatează Sky News.

Patru hoți au furat nouă obiecte – dintre care unul le-a căzut și a fost recuperat la fața locului – într-un jaf comis în timp ce celebrul muzeu parizian era deschis vizitatorilor, în dimineața zilei de 19 octombrie.

Beccuau a mai spus că bijuteriile nu au fost recuperate până în acest moment. Procurorul din Paris a mai spus că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”.

Suspecții, care au fost identificați pe baza ADN-ului găsit pe un scuter abandonat și pe fereastra pe care se presupune că au spart-o, au vârsta de aproximativ 30 de ani și provin din suburbia Aubervilliers, situată în nord-estul Parisului, a declarat Beccuau reporterilor, relatează Politico.

Unul dintre ei este algerian și rezervase un bilet dus către țara sa natală. El a fost arestat sâmbătă pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle. Celălalt este un cetățean francez care fusese deja condamnat pentru furt în 2008 și 2014 și urmează să fie judecat în noiembrie într-un al treilea caz. El a fost plasat în arest la domiciliu, a spus Beccuau.

Acuzațiile oficiale vor fi făcute publice miercuri, a declarat un oficial al Ministerului Justiției. Aceștia ar putea fi acuzați de furt organizat, o infracțiune care se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.

Conform procurorului, anchetatorii au confirmat că cel puțin patru persoane au participat la comiterea jafului, dar că ar putea fi implicați și alți indivizi, existând posibilitatea ca infracțiunea să fi fost comisă la cererea unui cumpărător.

Astăzi, poliția franceză a recunoscut existența unor lacune majore în sistemul de securitate al Muzeului Luvru. Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat în fața parlamentarilor că sistemele învechite și reparațiile lente au dus la apariția unor vulnerabilități.

„Nu s-a făcut niciun progres tehnologic”, a spus el.

Faure a dezvăluit, de asemenea, că autorizația acordată Muzeului Luvru pentru utilizarea camerelor de securitate a expirat în luna iulie și nu a fost reînnoită.

Potrivit acestuia, prima alertă către poliție nu a venit de la sistemele de alarmă ale Luvrului, ci de la un biciclist din exterior, care a sunat la numărul de urgență după ce a văzut bărbați cu căști de protecție.

