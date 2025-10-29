Live TV

Suspecții arestați în cazul jafului de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea în furtul bijuteriilor

Data actualizării: Data publicării:
fereastra prin care au intrat hoții care au jefuit Luvrul
Fereastra prin care hoții au intrat în Muzeul Luvru. Foto: Reuters

Cei doi suspecți arestați în legătură cu jaful de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea lor în furtul bijuteriilor. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a dezvăluit această informație în cadrul unei conferințe de presă miercuri, relatează Sky News.

Patru hoți au furat nouă obiecte – dintre care unul le-a căzut și a fost recuperat la fața locului – într-un jaf comis în timp ce celebrul muzeu parizian era deschis vizitatorilor, în dimineața zilei de 19 octombrie.

Beccuau a mai spus că bijuteriile nu au fost recuperate până în acest moment. Procurorul din Paris a mai spus că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”.

Suspecții, care au fost identificați pe baza ADN-ului găsit pe un scuter abandonat și pe fereastra pe care se presupune că au spart-o, au vârsta de aproximativ 30 de ani și provin din suburbia Aubervilliers, situată în nord-estul Parisului, a declarat Beccuau reporterilor, relatează Politico.

Unul dintre ei este algerian și rezervase un bilet dus către țara sa natală. El a fost arestat sâmbătă pe aeroportul Paris-Charles de Gaulle. Celălalt este un cetățean francez care fusese deja condamnat pentru furt în 2008 și 2014 și urmează să fie judecat în noiembrie într-un al treilea caz. El a fost plasat în arest la domiciliu, a spus Beccuau.

Acuzațiile oficiale vor fi făcute publice miercuri, a declarat un oficial al Ministerului Justiției. Aceștia ar putea fi acuzați de furt organizat, o infracțiune care se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.

Conform procurorului, anchetatorii au confirmat că cel puțin patru persoane au participat la comiterea jafului, dar că ar putea fi implicați și alți indivizi, existând posibilitatea ca infracțiunea să fi fost comisă la cererea unui cumpărător.

Astăzi, poliția franceză a recunoscut existența unor lacune majore în sistemul de securitate al Muzeului Luvru. Șeful poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat în fața parlamentarilor că sistemele învechite și reparațiile lente au dus la apariția unor vulnerabilități.

„Nu s-a făcut niciun progres tehnologic”, a spus el.

Faure a dezvăluit, de asemenea, că autorizația acordată Muzeului Luvru pentru utilizarea camerelor de securitate a expirat în luna iulie și nu a fost reînnoită.

Potrivit acestuia, prima alertă către poliție nu a venit de la sistemele de alarmă ale Luvrului, ci de la un biciclist din exterior, care a sunat la numărul de urgență după ce a văzut bărbați cu căști de protecție.

Citește și:

Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului uriaș de bijuterii de la Luvru. Unul dintre ei a fost prins în aeroport

Cum comentează doi foști hoți de bijuterii jaful de la Muzeul Luvru: „Nu sunt experți. Sunt oportuniști”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul...
photo-collage.png - 2025-10-29T180430.216
Scandal la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: Doi medici, reținuți pentru...
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește...
tancuri, ue
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de...
Ultimele știri
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo. Când și unde va avea loc înmormântarea
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Prima întâlnire față în față a premierului japonez Sanae Takaichi cu Xi Jinping. Oficialii vor discuta la summitul din Coreea de Sud
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jaf
Câștigător la păcănele, jefuit în fața unui bloc din București. Bărbatul, de meserie sudor, obținuse 12.000 de lei la jocuri de noroc
Emmanuel-Macron-1536x1026
Emmanuel Macron s-a întâlnit cu aproape 200 de experți pentru a găsi soluții la pericolele provocate de rețelele sociale
Cimitirul devastat. Foto: ilgiorno.it
Un cimitir din Italia a fost vandalizat: O bandă de români este în colimatorul carabinierilor
Război în Ucraina.
Kremlinul amenință să „distrugă” trupele străine care luptă pentru Kiev: „Armata noastră își face treaba”
ionut mosteanu-Catherine Vautrin
Catherine Vautrin, ministra Apărării din Franța, vizită în România în această săptămână. Ionuț Moșteanu: „Am discutat în această seară”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
drum expres focsani braila
Două noi contracte semnate pentru 105 km de drumuri de mare viteză. Termenele de finalizare
Playtech
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”