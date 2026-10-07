Sute de obuze și alte proiectile din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe fundul mării în portul Salonic

Sute de obuze și alte proiectile din cel de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite în timpul unor cercetări ale fundului mării în portul din Salonic, Grecia, potrivit Agerpres.

Proiectilele au fost găsite într-o zonă destinată extinderii planificate a celui de-al șaselea debarcader al portului, a relatat miercuri postul public de televiziune ERTNews, citat de agenția de presă DPA.

Se estimează că aproximativ 80 dintre acestea sunt bombe cu o greutate de peste 50 de kilograme fiecare, descoperite în timpul unor cercetări cu echipamente magnetice ale fundului mării, potrivit site-ului de știri Voria.

Trupele germane ar fi aruncat bombele în mare în timp ce se grăbeau să se retragă din Salonic, pe măsură ce Armata Roșie avansa prin Balcani, în octombrie 1944.

Lucrările de construcție a elementelor din beton ale debarcaderului sunt programate în prezent să se încheie în martie 2027. Până la acea dată, fundul mării trebuie curățat, astfel încât lucrările de extindere a portului să poată continua conform planificării.

Autoritățile locale au solicitat sprijinul guvernului pentru efectuarea unor cercetări suplimentare și pentru eliminarea în condiții de siguranță a proiectilelor, a relatat postul public de televiziune din Grecia.

Editor : Ș.A.