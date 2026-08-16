Sute de migranți s-au strâns pe o plajă din Ceuta și cer azil: „Nu vrem să ne întoarcem în Maroc. Și noi suntem oameni”

Sute de migranți care au intrat recent în enclava spaniolă Ceuta au organizat duminică o manifestație pe o plajă urbană foarte frecventată, îndemnând autoritățile spaniole să le acorde azil în loc să-i trimită înapoi în Maroc. Aceștia se numărau printre cele aproximativ 5.000–8.000 de persoane care au rămas în Ceuta după trecerea în masă a frontierei de acum două săptămâni, când peste 72.000 de oameni au pătruns în acest teritoriu mic, cu o populație de aproximativ 80.000 de locuitori. Marea majoritate s-a întors voluntar în zilele următoare, relatează Reuters.

Având în vedere că resursele orașului erau suprasolicitate, majoritatea migranților trăiau în condiții precare pe plaja El Trampolin sau la periferia orașului, așteptând ocazia de a-și continua călătoria spre Europa continentală.

„Dormim lângă mare, în frig și înconjurați de mirosuri neplăcute. Suferim foarte mult”, a declarat Ayoub Elarroud, din Tetouan, Maroc, adăugând că poliția împiedica migranții să se îndrepte spre centrul orașului.

Participanții la manifestație au fluturat steaguri spaniole și pancarte pe care se putea citi „Nu vrem să ne întoarcem în Maroc” și „Și noi suntem oameni”, scandând în același timp lozinci precum „Suntem obosiți” sau „Avem nevoie de o soluție”. Pe țărmul stâncos din spatele lor, unii migranți își spălau hainele, în timp ce alții pescuiau cu undițe improvizate din bambus.

La începutul acestei săptămâni, ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat că migranții care au intrat ilegal nu vor avea dreptul să rămână în enclavă, să se deplaseze în Spania continentală sau să obțină un statut legal, cu excepția unor cazuri rare în care se constată o vulnerabilitate extremă.

Președintele consiliului medical din Ceuta, Enrique Roviralta, a declarat pentru postul de radio Onda Cero că personalul medical limitat al orașului este epuizat și a criticat ceea ce a descris drept o reacție lentă din partea guvernului central.

Roviralta a adăugat că au apărut focare de boli precum diareea infecțioasă și scabia, iar numărul leziunilor cauzate de acte de violență, cum ar fi fracturile de nas sau rănile prin înjunghiere, era în creștere.

Duminică, ministra Sănătății, Monica Garcia, a respins afirmațiile potrivit cărora serviciile medicale locale ar fi fost în „colaps”, dar a recunoscut că acestea se aflau sub presiune.

„A asocia migrația cu boala este nedrept și xenofob”, a declarat ea reporterilor din Ceuta, adăugând că există un risc moderat de apariție a unor focare epidemice în rândul migranților și unul scăzut în rândul locuitorilor.

Majoritatea migranților marocani intervievați de Reuters au declarat că au fost determinați să plece de condițiile precare de muncă din țara lor, în ciuda faptului că mulți dintre ei dețin calificări superioare.

Mohammed Ouanzar, un specialist în automatizări în vârstă de 39 de ani din Fez, a declarat că salariul mediu lunar de 3.000 de dirhami (324 de dolari) îi face imposibil să-și cumpere o locuință sau să-și întemeieze o familie.

„Odată ce am ajuns pe pământ spaniol, m-am simțit ca și cum m-aș fi născut din nou”, a spus el. „Aș prefera să mor decât să mă întorc”.

Hicham Chikir, în vârstă de 25 de ani, a declarat că majoritatea oamenilor sunt dornici să lucreze în Europa. „Dacă cineva se comportă necorespunzător, poliția îl poate trimite înapoi”, a adăugat el.

Emmanuel, un electrician în vârstă de 30 de ani care a fugit din nord-estul Nigeriei, o zonă afectată de conflicte, a declarat că a decis să pornească într-o călătorie periculoasă de patru luni prin Niger, Algeria și Maroc, deoarece copiii săi nu mai mergeau la școală de teamă să nu fie răpiți.

„Mă lupt pentru ca ei să aibă o viață mai bună”, a spus el, adăugând că ar accepta orice slujbă i s-ar oferi.

Mohammad Ismail Hossain, în vârstă de 34 de ani, a plecat din Bangladesh în urmă cu peste doi ani, în urma revoltei de masă din 2024. A străbătut India, Pakistanul, Irakul, Siria, Egiptul, Libia și Algeria – în mare parte pe jos – și a văzut mulți dintre tovarășii săi murind de sete în deșert.

Ousmane, din sudul Senegalului, a declarat că a solicitat azil deoarece a fost persecutat din cauza orientării sale sexuale, dar că nu a primit încă un răspuns de la ONG-urile locale pe care le-a contactat.

„Cel mai rău lucru este să aștepți toată ziua fără să ai nimic de făcut, verificându-mi mereu e-mailurile”, a spus el.

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Editor : A.M.G.