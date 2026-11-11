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Sute de școli din Irlanda și Marea Britanie au fost vizate de amenințări cu bombă. Elevii au fost evacuați

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Când se întorc elevii la școală. Getty Images
Imagine cu profil ilustrativ. Getty Images
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Din articol
Peste 600 de școli din Scoția și Irlanda de Nord, vizate

Școli din Scoția și Irlanda de Nord au fost vizate miercuri de amenințări cu bombă, ceea ce a dus la evacuări și perturbări ale cursurilor, după ce, în Italia, peste 300 de unități de învățământ au fost evacuate. Ministrul Educației din peninsulă a declarat că amenințările sunt, cel mai probabil, rezultatul unui atac cibernetic și că nu există un pericol concret, anunță Politico.

„Riscul concret este practic inexistent. Cel mai probabil, este vorba despre un atac cibernetic, nu despre o amenințare reală”, a declarat ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, pentru agenția de presă italiană ANSA.

Valditara a mai spus că identificarea persoanelor aflate în spatele amenințărilor este dificilă. El a precizat că autoritățile judiciare vor desfășura anchete și a subliniat că „investițiile în securitate sunt esențiale”.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că țara „face tot ce este necesar pentru a asigura siguranța cetățenilor”.

„În acest moment, în urma verificărilor efectuate, nu există niciun element care să sugereze că ar exista un pericol concret”, a adăugat ea.

Peste 600 de școli din Scoția și Irlanda de Nord, vizate

Amenințări similare au fost primite și de școli din Regatul Unit și Irlanda. Peste 270 de unități de învățământ din Scoția și mai mult de 300 din Irlanda de Nord au fost vizate. E-mailuri de amenințare au ajuns și la unele școli din Anglia și din Republica Irlanda.

Ministrul irlandez al Educației, Hildegarde Naughton, a declarat că poliția a evaluat mesajele drept „necredibile” și că „nu este necesară evacuarea școlilor”.

Cele mai recente amenințări vin după o serie de incidente similare. Vinerea trecută, mai multe dintre cele mai importante instituții media din Irlanda și cel puțin 18 zboruri europene au fost vizate de amenințări.

Cu o zi înainte, cel puțin 22 de zboruri au fost perturbate. Unele aeronave au fost nevoite să își schimbe ruta sau să efectueze aterizări de urgență, iar mai multe avioane de vânătoare au fost trimise pentru a le escorta. Autoritățile nu au găsit explozibili la bordul aeronavelor.

Potrivit agenției ANSA, amenințările care au vizat zborurile erau semnate „Luptătorii Statului Masculin”, o referire la o mișcare ultranaționalistă și misogină din Rusia, interzisă de autoritățile de la Moscova în 2021. Fondatorul grupării a negat orice implicare.

Citește și: Rusia, vinovata cea mai probabilă pentru amenințările asupra avioanelor din Europa. Ipoteza de lucru a serviciilor de informații (FT)

Editor : C.A.

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