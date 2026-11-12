Sute de tineri, reținuți la Moscova și împinși să se înroleze în armata rusă. Putin avertizează că trupele străine din Ucraina sunt „ți

Sute de tineri ar fi fost reținuți de poliție la Moscova și somați să se înroleze în armata rusă, în cadrul unei operațiuni prezentate de autorități drept una „preventivă”. Potrivit presei independente, unii dintre ei ar fi fost presați să semneze contracte cu armata, pe fondul dificultăților Kremlinului de a găsi suficienți recruți pentru războiul din Ucraina. În același timp, Vladimir Putin avertizează că trupele străine care ar lupta în Ucraina ar deveni „ținte legitime” pentru forțele ruse, potrivit The Kyiv Independent.

Sute de tineri ruși ar fi fost reținuți de poliție la Moscova și somați să se înroleze în armata rusă, într-o acțiune care a stârnit temeri privind intensificarea recrutărilor pentru războiul din Ucraina.

Potrivit relatărilor presei, unii dintre cei reținuți ar fi primit ordine de încorporare, în timp ce alții ar fi fost presați să semneze contracte cu armata. Acțiunea a fost descrisă de poliție drept o „operațiune preventivă”.

Forțele ruse se confruntă cu dificultăți în recrutarea unui număr suficient de bărbați pentru front. În războiul împotriva Ucrainei, Moscova mizează pe o strategie de uzură, trimițând un număr mare de militari împotriva pozițiilor ucrainene puternic fortificate.

Potrivit Radio Free Europe, unor tineri li s-ar fi înmânat ordine de recrutare sau li s-ar fi cerut să semneze contracte cu armata. Informațiile au alimentat temerile că autoritățile ruse ar putea recurge la măsuri tot mai agresive pentru a-și asigura necesarul de personal militar.

Experți citați de The Kyiv Independent susțin că raidurile nu trebuie privite doar ca o acțiune de recrutare, ci și ca parte a unei strategii mai ample de consolidare a controlului statului asupra tinerilor. În acest context, presiunile pentru atragerea lor în efortul de război ar urma să crească.

Putin amenință trupele străine din Ucraina

În paralel, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că trupele străine care luptă în Ucraina vor fi considerate „ținte legitime” de către armata rusă.

Declarația a fost făcută după întâlnirile de la Moscova cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Putin a susținut că prezența militarilor străini pe teritoriul ucrainean reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Rusiei.

Potrivit estimărilor citate în relatările despre conflict, între 15.000 și 20.000 de soldați străini ar lupta în Ucraina, mulți dintre ei provenind, se pare, din țări din America Latină.

Avertismentul liderului de la Kremlin vine în contextul discuțiilor privind eventuale garanții de securitate pentru Ucraina și posibilitatea desfășurării unor trupe străine pe teritoriul acesteia.

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Editor : C.A.