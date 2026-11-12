Live TV

Sute de tineri, reținuți la Moscova și împinși să se înroleze în armata rusă. Putin avertizează că trupele străine din Ucraina sunt „ți

Data publicării:
Police on protest against Russian troops in Ukraine in Moscow, Manezhnaya Square on March 2nd, 2014
Parlamentul rus intenţionează să introducă o legislaţie şi mai dură după uciderea bloggerului militar Vladen Tatarski. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Putin amenință trupele străine din Ucraina

Sute de tineri ar fi fost reținuți de poliție la Moscova și somați să se înroleze în armata rusă, în cadrul unei operațiuni prezentate de autorități drept una „preventivă”. Potrivit presei independente, unii dintre ei ar fi fost presați să semneze contracte cu armata, pe fondul dificultăților Kremlinului de a găsi suficienți recruți pentru războiul din Ucraina. În același timp, Vladimir Putin avertizează că trupele străine care ar lupta în Ucraina ar deveni „ținte legitime” pentru forțele ruse, potrivit The Kyiv Independent.

Sute de tineri ruși ar fi fost reținuți de poliție la Moscova și somați să se înroleze în armata rusă, într-o acțiune care a stârnit temeri privind intensificarea recrutărilor pentru războiul din Ucraina.

Potrivit relatărilor presei, unii dintre cei reținuți ar fi primit ordine de încorporare, în timp ce alții ar fi fost presați să semneze contracte cu armata. Acțiunea a fost descrisă de poliție drept o „operațiune preventivă”.

Forțele ruse se confruntă cu dificultăți în recrutarea unui număr suficient de bărbați pentru front. În războiul împotriva Ucrainei, Moscova mizează pe o strategie de uzură, trimițând un număr mare de militari împotriva pozițiilor ucrainene puternic fortificate.

Potrivit Radio Free Europe, unor tineri li s-ar fi înmânat ordine de recrutare sau li s-ar fi cerut să semneze contracte cu armata. Informațiile au alimentat temerile că autoritățile ruse ar putea recurge la măsuri tot mai agresive pentru a-și asigura necesarul de personal militar.

Experți citați de The Kyiv Independent susțin că raidurile nu trebuie privite doar ca o acțiune de recrutare, ci și ca parte a unei strategii mai ample de consolidare a controlului statului asupra tinerilor. În acest context, presiunile pentru atragerea lor în efortul de război ar urma să crească.

Putin amenință trupele străine din Ucraina

În paralel, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că trupele străine care luptă în Ucraina vor fi considerate „ținte legitime” de către armata rusă.

Declarația a fost făcută după întâlnirile de la Moscova cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner. Putin a susținut că prezența militarilor străini pe teritoriul ucrainean reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Rusiei.

Potrivit estimărilor citate în relatările despre conflict, între 15.000 și 20.000 de soldați străini ar lupta în Ucraina, mulți dintre ei provenind, se pare, din țări din America Latină.

Avertismentul liderului de la Kremlin vine în contextul discuțiilor privind eventuale garanții de securitate pentru Ucraina și posibilitatea desfășurării unor trupe străine pe teritoriul acesteia.

Citește și: „Nu sunt pentru voi”. Ce s-a întâmplat cu ajutoarele trimise civililor din Oleșkî, după armistițiul susținut de Melania Trump

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
3
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
ovidiu vanghele
4
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
Digi Sport
Lovitură de proporții pentru candidatul la președinție care a ajuns la 22% în sondaje: ”S-a convenit suspendarea sa”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Putin propune o misiune umanitară ruso-ucraineană în Kosteantînivka, unde ar mai fi 500 de civili. Avertismentul transmis Occidentului
volodimir zelenski profimedia
Zelenski vrea ca Europa să devină „parte integrantă” a negocierilor de pace privind Ucraina: „Trebuie să ne asigurăm”
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit la Moscova pentru întâlnirea cu Vladimir Putin. Foto Profimedia
Emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au sosist la Moscova pentru o întâlnire cu Putin
vladimir putin
Deși a stârnit revolta liderilor europeni, premierul Norvegiei vrea să discute din nou cu Putin la telefon
Recomandările redacţiei
IRELAND DUBLIN EUROPEAN POLITICAL COMMUNITY SUMMIT
Nicușor Dan, declarații după summitul de la Dublin. Europa vrea un...
Bucharest, Romania, March 1, 2025, Calin Georgescu, George Simion(AUR) and Ana Maria Gavrila(POT) at the protest against the government.
Scandal între suveraniști: „Simion este un politician expirat, fără...
European Council Summit In Brussels - October 2026, Belgium - 16 Oct 2026
„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping...
hubert thuma inquam sabin cirstoveanu
Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov: PNL are nevoie de alegeri interne, de...
Ultimele știri
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Nicușor Dan, discuție la Dublin cu președintele Azerbaidjanului: subiectele abordate
Premierul Edi Rama, despre un summit al NATO în Albania anul viitor: „Problema este că nu există încă o poziție comună”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur iese din retrograd și ia cu el toată nefericirea. Două zodii care revin la viață din 13 noiembrie 2026
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Marius Stan, șocat de decizia lui Mihai Stoica: „Nu îmi vine să cred!”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
„Cârțu și Coelho, o viață, un an și o zi”. Marius Mitran scrie despre trecutul și viitorul Universității...
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marele Jardel: ”Viața mea s-a sfârșit: alcool, depresie, cocaină”
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Moment uriaș pentru fiul actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman: primul său rol principal. Va juca alături de...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Șefa Casei de Pensii a vorbit despre indexarea pensiilor. Suntem pregătiți să le creștem!
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Sub ce temperatură devine periculoasă plimbarea câinelui. Greșeala pe care o fac mulți stăpâni iarna
Film Now
Test crucial pentru Johnny Depp. Ce salariu a primit actorul pentru filmul care l-ar putea readuce în elita...
UTV
Ariana Grande a apărut pentru prima dată pe covorul roșu alături de fostul iubit, la aproape 10 ani de la...