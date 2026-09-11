Veteranii ai Serviciului Aerian Special (SAS), unitate specială a armatei britanice, îi antrenează pe ruşi să lupte în Ucraina, se arată într-o notă secretă a serviciilor de informaţii, obţinută de jurnalul The Telegraph.

O evaluare realizată pentru agenţiile de informaţii din cadrul reţelei „Five Eyes” a concluzionat, cu „un grad ridicat de certitudine”, că veterani militari occidentali au fost recrutaţi pentru a instrui cetăţeni ruşi, precum şi personal „militar în serviciu activ”.

Ziarului „The Telegraph” i s-a arătat o copie a unei note întocmite pentru Serviciul Secret de Informaţii al Australiei (SIS), bazată pe interviuri cu doi foşti agenţi ai forţelor speciale australiene şi un rezervist în serviciu activ, care afirmă că au fost abordaţi pentru a deveni instructori în tabere de antrenament din Bulgaria şi Serbia, care ar fi primit clienţi ruşi.

Nota precizează că o tabără de antrenament de luptă organizată de Alfa-Metal, o companie de instruire militară, în Mejdeni, nordul Bulgariei, angajează instructori provenind din „o gamă variată de medii”, inclusiv din rândurile SAS, Regimentului de Comando Australian, forţelor de poliţie americane şi marinei americane.

Centrul Alfa-Metal oferă instruire pentru forţele speciale şi cursuri avansate de lunetist la un preţ de aproximativ 4.000 de euro de persoană, adresându-se potenţialilor membri ai companiilor militare private, gărzilor de corp şi echipelor de securitate corporativă.

Cu toate acestea, nota menţionează că, începând din 2022, când Rusia a invadat Ucraina, taberele private de antrenament din Europa au continuat să accepte cetăţeni ruşi pentru cursuri de instruire, inclusiv „luptă corp la corp avansată”.

Veteranii forţelor speciale intervievaţi pentru a culege informaţii despre tabără au declarat că au fost informaţi de angajaţii actuali că aceasta continua să instruiască cetăţeni ruşi în 2025, la trei ani după invadarea Ucrainei de către Vladimir Putin.

Foştii militari australieni au fost intervievaţi de un intermediar, a cărui identitate nu a fost dezvăluită de The Telegraph din motive de securitate.

Site-ul web al centrului Alfa-Metal include o fotografie a logo-ului SAS pe o pagină promoţională dedicată instructorilor săi. De asemenea, compania a publicat pe LinkedIn un anunţ de angajare pentru veterani ai SAS care să lucreze la centru.

Anunţul, publicat în urmă cu şase luni, căuta „un cetăţean britanic” cu „o vastă experienţă operaţională şi experienţă dovedită în instruire”.

„În prezent, căutăm un instructor SAS cu experienţă care să se alăture echipei noastre”, se preciza în continuare.

„Dacă eşti pasionat de instruire, profesionalism şi îmbunătăţirea standardelor, ne-ar face plăcere să te cunoaştem.”

Pagina dedicată instructorilor de la Alfa-Metal pare să includă, de asemenea, un veteran american care susţinea că a servit timp de 12 ani în cadrul Comandamentului Operaţiunilor Speciale al armatei SUA.

Bărbatul, al cărui nume nu este dezvăluit de The Telegraph, a afirmat că este un expert în combaterea terorismului care a absolvit programul de instruire al trupelor Ranger din armata SUA şi şcoala de paraşutişti, precum şi cursuri de operaţiuni în junglă, supraveghere la distanţă şi de pregătire ca înotător-cercetaş, toate acestea fiind cursuri sinonime cu instruirea forţelor speciale.

Criza de efective a lui Putin

Rusia a suferit pierderi enorme pe câmpul de luptă din Ucraina, cu 1,4 milioane de victime, dintre care până la 500.000 de morţi, potrivit unor oficiali occidentali.

Situaţia este acum atât de gravă încât Moscova pierde cu aproximativ 6.000 de soldaţi pe lună mai mult decât poate recruta, au declarat surse din serviciile de informaţii.

Criza de efective a pus o presiune tot mai mare asupra capacităţii Kremlinului de a instrui soldaţi, ceea ce ar fi putut determina trupele să urmeze cursuri militare în afara Rusiei, fie pentru a învăţa cum să lupte, fie pentru a suplini pregătirea insuficientă.

Tabăra de antrenament, promovată pe un site rusesc

Alfa-Metal pare să aibă legături cu Alfa Region, o companie rusă de securitate privată cu sediul în Sankt Petersburg.

Alfa Region promovează tabăra de antrenament pe site-ul său web şi menţionează cursuri destinate contractorilor militari privaţi şi instructorilor cu „experienţă vastă în cadrul forţelor speciale şi al unităţilor de poliţie din Bulgaria, Statele Unite, Rusia, Grecia, Israel şi Ucraina”.

Alfa-Metal a declarat pentru The Telegraph că nu a angajat niciodată veterani ai SAS şi că nu are nicio legătură cu forţele speciale britanice.

Un purtător de cuvânt a afirmat că centrul nu a instruit niciun cetăţean rus de la invazia Ucrainei şi că nu a angajat niciodată un fost membru al SAS, calificând acuzaţiile drept „false”.

Centrul de instruire a negat, de asemenea, orice legătură cu Alfa Region şi a atribuit afirmaţia unei confuzii legate de „asemănarea dintre denumirile unor entităţi juridice independente”.

Când ziarul „The Telegraph” a evidenţiat o pagină de pe site-ul Alfa-Metal care făcea referire la un „acord de parteneriat” cu Alfa Region, purtătorul de cuvânt a confirmat că centrul a avut „contacte profesionale istorice” cu compania şi că a „iniţiat o revizuire a materialelor de marketing arhivate” pentru a corecta „conţinutul învechit”.

The Telegraph precizează că nota de informaţii care detaliază presupusa instruire a ruşilor de către veterani ai forţelor speciale occidentale este în prezent anchetată de SIS-ul australian.

O sursă apropiată anchetei a declarat că concluziile acesteia vor fi probabil împărtăşite cu Regatul Unit şi SUA prin intermediul reţelei de schimb de informaţii „Five Eyes”.

Conform legislaţiei britanice şi australiene, este ilegal ca foştii membri ai forţelor speciale să-şi folosească pregătirea pentru a ajuta un stat străin.

Mai multe surse din cadrul SAS au contestat afirmaţiile potrivit cărora ar fi fost folosiţi veterani ai regimentului de elită, susţinând că astfel de acţiuni ar constitui o trădare a valorilor lor.

O sursă de rang înalt din cadrul SAS a adăugat că nu are cunoştinţă de niciun veteran care să-i fi instruit pe ruşi cum să lupte.

„SAS este o comunitate mică, iar oamenii vorbesc”, a spus aceasta. „Dacă s-ar fi întâmplat aşa ceva, am fi ştiut. Dacă cineva ar fi făcut asta, aş fi extrem de surprins şi profund dezamăgit.

„Există aproximativ 5.000 de veterani SAS, dar sunt cu uşurinţă încă 25.000 de persoane care pretind că fac parte din regiment pentru că le vine bine în CV-uri. Sunt mulţi mincinoşi pe lume.”

Phil Campion, un fost sergent-major din cadrul 22 SAS, a declarat: „Ar fi lipsit de etică ca trupele noastre să antreneze soldaţi care ajung să lupte împotriva băieţilor noştri. Ar trebui să fie complet fără scrupule ca să facă asta sau motivaţi de bani.”

David White, un colonel SAS pensionat, a adăugat că veteranii forţelor speciale au intrat întotdeauna pe „piaţa secundară” a activităţilor de consultanţă militară.

Dar el a spus că regimentul ar avea foarte puţină compasiune pentru oricine ar fi prins ajutând la antrenarea ruşilor.

„Dacă aş primi o liră pentru fiecare care spune că a fost membru al SAS, aş fi un om foarte bogat”, a adăugat el. „Aproape întotdeauna nu este adevărat. Faptul că pretind că sunt foşti membri ai SAS este probabil doar atât – o pretenţie.”

„Alfa-Metal respinge categoric acuzaţia că am folosit sau folosim foşti membri ai SAS britanic sau ai altor forţe speciale occidentale pentru a instrui cetăţeni ruşi sau persoane care intenţionează să participe la războiul din Ucraina în numele Rusiei. Această acuzaţie este falsă”, a reacţionat Alfa-Metal.

Editor : S.S.