Tancuri, drone, rachete și sateliți: Cum vrea Merz să transforme armata Germaniei într-o superputere militară europeană

Germania se pregătește pentru cea mai amplă modernizare militară de la Războiul Rece încoace. Friedrich Merz vrea să transforme Bundeswehr-ul într-o forță de elită europeană, cu un plan de achiziții în valoare de 377 de miliarde de euro ce include tancuri, drone, sateliți și sisteme de apărare de ultimă generație.

Friedrich Merz a anunțat încă din mai că Germania intenționează să transforme Bundeswehr-ul în „cea mai puternică armată convențională din Europa”, promițând să îi ofere „toate resursele financiare necesare”. Cinci luni mai târziu, cancelarul german vrea să adauge și echipamentele corespunzătoare acestei ambiții, potrivit unor documente guvernamentale interne consultate de POLITICO.

Lista amplă, de 39 de pagini, include dorința de achiziții în valoare totală de 377 de miliarde de euro, acoperind domeniile terestru, aerian, maritim, spațial și cibernetic. Documentul este o schiță pentru achizițiile de armament care vor fi detaliate în bugetul militar al Germaniei pentru 2026, dar multe sunt proiecte pe termen lung, fără un calendar precis. Per ansamblu, este o foaie de parcurs cuprinzătoare pentru reformarea apărării Germaniei, întârziată de mult timp, bazată în principal pe industria internă.

Din punct de vedere politic, momentul coincide cu tranziția lui Merz către un nou model de finanțare. Din primăvară, Berlinul a început să excludă cheltuielile pentru apărare din plafonul constituțional al datoriei publice, permițând investiții multianuale dincolo de fondul special de 100 de miliarde de euro instituit în mandatul fostului cancelar Olaf Scholz.

Elementele din listă vor apărea treptat, în tranșe mai mici, pe măsură ce vor fi suficient de avansate pentru a fi aprobate de comisia bugetară a Parlamentului. Toate achizițiile care depășesc 25 de milioane de euro trebuie aprobate de această comisie.

Rheinmetall este cel mai mare câștigător

Documentele arată că Bundeswehr-ul vrea să lanseze aproximativ 320 de noi proiecte de armament și echipamente în următorul ciclu bugetar. Dintre acestea, 178 au deja un contractant desemnat, iar restul rămân „neatribuite”, semn că mare parte din planul de modernizare este încă în stadiu de proiect.

Companiile germane domină contractele identificate, cu circa 160 de proiecte în valoare de 182 de miliarde de euro, atribuite firmelor din Germania.

Rheinmetall este, de departe, cel mai mare câștigător. Grupul din Düsseldorf și filialele sale apar în 53 de linii de planificare, totalizând peste 88 de miliarde de euro. Circa 32 de miliarde ar reveni direct Rheinmetall, iar alte 56 de miliarde companiilor afiliate și asocierilor în participațiune, precum programele pentru vehiculele blindate Puma și Boxer, dezvoltate împreună cu KNDS.

Documentul prevede livrarea unui total de 687 de vehicule Puma, dintre care 662 de luptă și 25 de instruire, până în 2035.

Apărare antidrone și milioane de grenade

Bundeswehr-ul intenționează să achiziționeze 561 de sisteme Skyranger 30 pentru apărare antidrone și protecție la distanță scurtă, un program condus integral de Rheinmetall. În plus, sunt incluse milioane de grenade și cartușe.

Diehl Defence devine al doilea mare pilon industrial al Bundeswehr-ului, după Rheinmetall. Producătorul bavarez de rachete figurează în 21 de linii de achiziții, în valoare totală de 17,3 miliarde de euro.

Cea mai mare parte provine din familia de rachete IRIS-T, care va constitui coloana vertebrală a viitoarei arhitecturi de apărare aeriană a Germaniei. Potrivit documentului, Bundeswehr-ul vrea să cumpere:

14 sisteme complete IRIS-T SLM (3,18 miliarde euro),

396 rachete IRIS-T SLM (694 milioane euro),

300 rachete IRIS-T LFK cu rază scurtă (300 milioane euro).

În total, circa 4,2 miliarde de euro, ceea ce face din IRIS-T unul dintre cele mai importante programe de apărare aeriană din planificarea Bundeswehr-ului.

Apărare din spațiu

Dronelor li se acordă tot mai multă importanță. Bundeswehr-ul vrea să-și extindă flota de drone armate Heron TP (operate împreună cu compania israeliană IAI), cumpărând muniții noi de circa 100 de milioane de euro. Urmează 12 drone tactice LUNA NG, în valoare de 1,6 miliarde de euro, iar pentru marină, patru drone maritime uMAWS, estimate la 675 de milioane de euro, incluzând piese de schimb, instruire și mentenanță.

Unele dintre cele mai costisitoare proiecte noi ale Bundeswehr-ului nu sunt pe uscat, pe mare sau în aer, ci în spațiu. Lista include peste 14 miliarde de euro pentru programe de sateliți, cu noi sateliți de comunicații geostaționari, stații de control la sol modernizate și, cel mai ambițios, o constelație de sateliți pe orbită joasă, în valoare de 9,5 miliarde de euro, pentru a asigura conectivitate constantă și rezistentă la bruiaj pentru trupe și centrele de comandă.

Această inițiativă se aliniază planului de 35 de miliarde de euro al ministrului apărării Boris Pistorius pentru consolidarea „securității spațiale” a Germaniei.

Păstrarea banilor în țară

Unul dintre cele mai sensibile proiecte politice de pe lista Bundeswehr-ului este posibila achiziție suplimentară a 15 avioane F-35 de la Lockheed Martin, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro, prin sistemul american Foreign Military Sales.

Acestea ar menține rolul Germaniei în cadrul partajării nucleare NATO, dar ar perpetua și dependența de mentenanța, software-ul și datele operaționale americane. În același timp, ar putea semnala o apropiere și mai mare de tehnologia americană într-un context în care tensiunile politice cresc pe tema proiectului franco-germano-spaniol Future Combat Air System (FCAS), avionul de generația a șasea.

Modelul american se regăsește și în alte proiecte importante:

400 de rachete de croazieră Tomahawk Block Vb (1,15 miliarde euro),

3 lansatoare Typhon (220 milioane euro), oferind Germaniei o capacitate de lovitură de până la 2.000 km.

Pentru marină, planul de achiziție a 4 aeronave de patrulare P-8A Poseidon (1,8 miliarde euro) se află, de asemenea, în cadrul aceluiași mecanism. Toate aceste programe leagă capacitățile viitoare ale Germaniei, de atac, supraveghere și descurajare nucleară, de controlul american asupra exporturilor și mentenanței.

În total, aproximativ 25 de proiecte cu participare străină, în valoare de circa 14 miliarde de euro, apar clar în planificarea internă a Bundeswehr-ului, adică mai puțin de 5% din totalul de 377 de miliarde. Totuși, aceste proiecte acoperă aproape toate capabilitățile strategice ale Germaniei: avioane certificate nuclear, arme cu rază lungă de acțiune și sisteme de supraveghere maritimă.

Prin contrast, aproape jumătate din listă este ancorată în industria germană, de la vehicule blindate și senzori la linii de producție pentru muniție. Din punct de vedere financiar, companiile germane domină, însă, politic, sistemele străine definesc cele mai sensibile roluri militare ale țării.

