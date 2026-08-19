Elveția își cheamă cetățenii la urne pentru a lua o decizie istorică privind neutralitatea

Se pare că alegătorii elvețieni vor respinge luna viitoare propunerile privind o definiție mai strictă a neutralității, care ar împiedica țara să impună sancțiuni economice sau să coopereze cu NATO, potrivit unui sondaj publicat miercuri, transmite reuters.

Aproape două treimi dintre respondenți au declarat că se opun inițiativei privind neutralitatea, în cadrul sondajului realizat pentru ziarele 20 Minuten și Tamedia.

Aproximativ 62% dintre cei 13.154 de chestionați s-au pronunțat împotriva propunerii susținute de Partidul Popular Elvețian (SVP), de dreapta, iar 32% s-au declarat în favoarea acesteia.

Elveția se va prezenta la urne pe 27 septembrie pentru a vota asupra inițiativei, care vizează includerea în Constituție a unei definiții mai stricte a neutralității tradiționale a Elveției. Guvernul se opune propunerii.

Susținătorii doresc ca neutralitatea elvețiană să fie definită ca „perpetuă și înarmată”, interzicând aderarea sau cooperarea cu alianțe militare sau de apărare, cu excepția cazului unui atac sau a unui atac iminent.

Măsura ar interzice, de asemenea, participarea la războaie din țări terțe și sancțiunile împotriva părților beligerante, cu excepția sancțiunilor ONU și a măsurilor anti-eludare, și ar impune Elveției să utilizeze neutralitatea pentru a sprijini medierea.

Conform sondajului, doar susținătorii SVP s-au declarat clar în favoarea propunerii, în timp ce susținătorii tuturor celorlalte partide din Elveția s-au opus ferm acesteia.

Partidul de centru-dreapta FDP și-a exprimat opoziția față de inițiativă, afirmând că aceasta este dăunătoare și că nu ar face decât să favorizeze națiunile agresive, precum Rusia.

„Interzicerea Elveției de a sprijini eforturile internaționale ca răspuns la încălcări flagrante ale dreptului internațional ar contribui, de fapt, la întărirea taberei agresorilor”, a declarat copreședintele Benjamin Muehlemann.

„Elveția trebuie să se situeze de partea păcii, a statului de drept și a democrației — nu de partea autocraților.”

O a doua propunere, menită să sporească securitatea alimentară a Elveției prin creșterea producției interne, reorientarea consumului și a agriculturii către o alimentație bazată mai mult pe produse vegetale, precum și prin protejarea mai eficientă a apei potabile, a solului și a biodiversității, pare, de asemenea, destinată respingerii.

„Inițiativa privind aprovizionarea sigură cu alimente” a fost susținută de 31% dintre cei chestionați, în timp ce 65% s-au pronunțat împotriva acesteia, potrivit sondajului.

Editor : A.R.