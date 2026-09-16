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Țara care nu ar putea primi niciodată statutul de „membru asociat al UE”, câștigat de Canada. „O întrebare firească”

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Ursula Von der Leyen
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia
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Din articol
Dar Marea Britanie? O „întrebare firească” Tu spui „asociat”, eu spun „aliat”

Uniunea Europeană tocmai a oferit Canadei „statutul de membru asociat al UE”. Anunțul surprinzător al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit în timpul discursului său privind Starea Uniunii, susținut miercuri la Strasbourg.

„Împărtășim același ocean, același set de valori, aceeași viziune asupra lumii”, a spus ea, invitându-l pe prim-ministrul canadian Mark Carney să contribuie la transformarea țării sale în „primul membru asociat al Uniunii Europene”, scrie Politico.

Dar Marea Britanie?

Ar putea Marea Britanie să fie a doua? Ideea de „statut de membru asociat” a stârnit deja interesul unor persoane din Londra.

La zece ani după ce alegătorii au decis să părăsească UE, parlamentarii din Partidul Laburist, aflat la guvernare sub conducerea prim-ministrului Andy Burnham, caută modalități de a revizui acordul privind Brexit-ul fără a redeschide vechile răni politice.

„Trebuie să fim cât mai aproape de UE, în speranța că vom găsi o cale de a ne reintegra”, a declarat Bell Ribeiro-Addy, un deputat laburist care s-a opus odată acordului privind Brexit-ul al fostului prim-ministru Boris Johnson.

„Dacă un acord de asociere ne apropie mai mult, chiar și ca un pas intermediar, Marea Britanie ar trebui să îl solicite — nu să privească de pe margine.”

Un alt deputat laburist, Clive Lewis, a declarat pentru POLITICO: „Orice ne poate îndepărta de hiperatlantismul dezastruos al guvernului Starmer și ne poate apropia de UE trebuie luat în considerare.”

O „întrebare firească”

Diplomații din țările membre ale UE care sunt favorabili unei cooperări mai strânse cu Marea Britanie se întreabă, de asemenea, dacă acest statut este potrivit.

„Este o întrebare firească”, a declarat pentru POLITICO un reprezentant al UE, referindu-se la posibilitatea ca Marea Britanie să poată solicita un acord similar.

Reprezentantul, căruia, la fel ca și altora citați în acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre acest subiect sensibil, a adăugat: „Avem mai mulți parteneri similari care ar fi interesați și va trebui să vedem ce înseamnă acest lucru în practică.”

Însă factorii de decizie de la Bruxelles s-au grăbit să înăbușe ideea încă din fașă.

Un înalt funcționar al UE a declarat pentru POLITICO că oferta lui von der Leyen către Canada vizează încheierea unui acord cu o țară care, în mod normal, nu este eligibilă pentru aderarea la UE. Aceasta nu se adresează țărilor europene care au probleme cu angajamentul.

„Spre deosebire de Ucraina, Moldova, Georgia, Norvegia și Regatul Unit, Canada nu se află în Europa”, a spus înaltul funcționar al UE.

„Nu poate adera la UE. Norvegia nu ar trebui să privească acest lucru și să se gândească «oh, vrem mai mult». Asta nu este pentru ei. Calea lor către acest obiectiv este aderarea la UE. La fel și pentru Regatul Unit.”

Atunci este bine că guvernul britanic nu explorează în prezent această idee, potrivit unei persoane familiarizate cu poziția guvernului britanic privind politica UE.

În schimb, guvernul lui Burnham se concentrează pe finalizarea unei „resetări” a relațiilor inițiate de predecesorul său, Keir Starmer. Acest program relativ modest include un acord pentru facilitarea comerțului cu produse agroalimentare, instituirea unui program de mobilitate pentru tineri și semnarea unui acord de coordonare a tranzacționării emisiilor.

Aceste acorduri urmează să fie semnate în cadrul unui summit UE-Marea Britanie care va avea loc până la sfârșitul anului. Întâlnirea nu a fost încă programată, însă, iar discuțiile au fost complicate de disputele privind protecționismul UE în domeniul oțelului și al achizițiilor publice, precum și de certurile legate de nivelul taxelor de școlarizare plătite de studenții europeni care studiază în Marea Britanie.

Tu spui „asociat”, eu spun „aliat”

Nu este clar dacă propunerea lui von der Leyen va avea vreun rezultat. Carney nu a cerut de fapt să devină membru al vreunei organizații — mai degrabă, el le-a spus marți delegaților la un summit privind investițiile de la Toronto că dorește să construiască o „alianță economică și de securitate unică” cu Europa.

Rapoartele apărute înaintea discursului lui Carney, conform cărora acesta urma să propună statutul de membru asociat al UE, par să nu se fi adeverit — deși von der Leyen a părut să răspundă miercuri ca și cum s-ar fi întâmplat acest lucru.

Cu toate acestea, în practică, Canada și UE nici măcar nu își valorifică pe deplin cooperarea existentă. Zece state membre ale UE, printre care Franța, Polonia și Italia, nu au ratificat încă Acordul de liber schimb UE-Canada (CETA), la aproape un deceniu de la semnarea acestuia.

Chiar și așa, Marea Britanie ar putea trage învățăminte din reacția UE la abordarea Canadei.

„Chiar dacă acest demers nu depășește stadiul de aspirație, nu există nicio îndoială că Mark Carney a demonstrat ce se poate realiza cu un mesaj clar și ambițios, punând accentul pe provocările comune, nu pe liniile roșii”, a declarat pentru POLITICO Stella Creasy, deputata care prezidează Mișcarea Laburistă pentru Europa.

„Pentru Regatul Unit, este un memento care dă de gândit: dacă nu ne reconstruim parteneriatele pentru pace și prosperitate cu vecinii noștri, alții o vor face.”

 

 

 

 

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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