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Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea mai mare armată din Europa

Data publicării:
Paradă militară Polonia
Foto: Profimedia
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La 15 august, data la care România a sărbătorit Ziua Marinei, o țară din Europa a sărbătorit și ea Ziua Forțelor Armate.

Este vorba de Polonia, care a organizat la Varșovia o defilare de proporții.

Armata Poloniei va deveni în curând „cea mai mare din Europa”, a declarat cu această ocazie prim-ministrul polonez Donald Tusk în cadrul festivităților organizate cu ocazia Zilei Armatei, pe 15 august.

Varșovia s-a grăbit să-și consolideze forțele armate de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, aducând războiul la porțile NATO.

Polonia și-a demonstrat puterea militară în creștere printr-o demonstrație de forță pe 15 august, organizând o paradă militară de amploare la Varșovia și o paradă navală la Gdynia. Conform Agenției Poloneze de Presă (PAP), defilarea a inclus un număr record de 300 de vehicule blindate și aproximativ 2.000 de soldați.

„Armata noastră, forțele noastre armate, vor fi în curând cele mai mari din Europa”, a declarat Tusk în timpul unui discurs ținut la parada navală de la Gdynia.

„Putem spune deja că construim o forță care va determina soarta regiunii prin modernitatea și numărul său impresionant, iar întreaga lume apreciază acest lucru, în special aliații noștri.”

Polonia și-a dublat cu mult efectivul forțelor armate între 2014 și 2025, ajungând de la aproximativ 100.000 la 216.000 de soldați — a treia armată ca mărime din NATO, după cea a Statelor Unite și a Turciei.

Forța de luptă a Varșoviei numără acum 220.000 de soldați, a declarat ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, cu ocazia Zilei Armatei. Obiectivul este de a avea 300.000 de militari în serviciul activ și încă 200.000 în rezervă, a precizat acesta.

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Editor : Sebastian Eduard

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