Țara din Europa care are ambiția de a deveni putere militară nucleară. „Rusia poate reacționa agresiv, aceasta e calea de urmat”

rachetă nucleară
Foto: Profimedia
Președintele polonez Karol Nawrocki consideră că țara sa ar trebui să înceapă dezvoltarea apărării nucleare, având în vedere amenințarea din partea Moscovei.

Într-un interviu acordat televiziunii Polsat duminică, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” și a susținut că țara ar trebui să-și dezvolte strategia de securitate „bazată pe potențialul nuclear”, scrie Politico.

El a adăugat: „Această cale, cu respectarea tuturor reglementărilor internaționale, este calea pe care ar trebui să o urmăm. ... Trebuie să lucrăm în acest sens, pentru a putea începe lucrările. Suntem o țară situată chiar la granița unui conflict armat. Atitudinea agresivă și imperialistă a Rusiei față de Polonia este binecunoscută.”

Comentariile sale vin pe fondul unei dezbateri tot mai intense în mai multe țări europene cu privire la dezvoltarea propriilor arme nucleare, în contextul amenințărilor crescânde din partea Moscovei și al erodării încrederii în Statele Unite.

Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, de exemplu, a declarat la Conferința de securitate de la München din acest weekend că „descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități”. Între timp, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că sunt în curs discuții cu Franța despre un mijloc european de descurajare.

Întrebat cum ar putea reacționa Moscova la un program polonez de arme nucleare, Nawrocki a fost disprețuitor: „Rusia poate reacționa agresiv la orice”, a spus el.

 

