Țara din Europa care introduce radare cu IA. Aparatele au un singur scop: „vânarea” șoferilor care folosesc telefonul la volan

Germania pregătește extinderea la nivel național a unui nou sistem de supraveghere a traficului, bazat pe camere video și inteligență artificială, capabil să detecteze automat șoferii care folosesc telefonul mobil în timpul condusului. Dispozitivele, denumite „Monocam”, sunt deja utilizate într-un land german și ar putea deveni o metodă obișnuită de control rutier.

Proiectul ridică însă întrebări privind protecția datelor personale, deoarece sistemul analizează inclusiv imaginile șoferilor care nu încalcă legea, relatează publicația germană Focus.

Ministrul german al Transporturilor, Steffen Bilger, a anunțat că susține introducerea camerelor inteligente în toate landurile Germaniei, după rezultatele înregistrate în Renania-Palatinat, prima regiune care a implementat această tehnologie.

Spre deosebire de radarele convenționale, care verifică viteza autovehiculelor sau distanța dintre acestea, noile dispozitive urmăresc comportamentul conducătorilor auto din interiorul mașinilor.

Obiectivul este identificarea persoanelor care țin telefonul în mână, scriu mesaje sau utilizează smartphone-ul în mod nepermis în timpul deplasării.

Cum funcționează radarele cu inteligență artificială

Sistemul Monocam utilizează camere video de înaltă rezoluție, montate de regulă pe poduri sau pe alte structuri aflate deasupra carosabilului.

Camerele sunt orientate oblic, astfel încât să poată surprinde interiorul vehiculelor prin parbriz.

Imaginile sunt analizate în timp real de un program de inteligență artificială, care caută forme asemănătoare telefoanelor mobile și verifică poziția mâinilor conducătorului auto.

Atunci când sistemul identifică un posibil telefon ținut în mână, generează o imagine a presupusei abateri.

Totuși, inteligența artificială nu aplică automat sancțiuni.

Fotografiile sunt verificate ulterior de polițiști special instruiți, care stabilesc dacă șoferul a încălcat efectiv legislația rutieră. Numai după confirmarea abaterii imaginile pot fi folosite ca probe și poate fi declanșată procedura de sancționare.

Dispozitivele sunt mobile și pot funcționa în condiții diferite de iluminare și vreme.

Camerele îi filmează și pe șoferii care respectă legea

Una dintre principalele controverse legate de introducerea sistemului Monocam privește protecția datelor personale.

Pentru a identifica eventualele abateri, camerele trebuie să analizeze inițial și imaginile vehiculelor ai căror șoferi nu folosesc telefonul.

Astfel, în procesul de monitorizare pot fi surprinse fețele conducătorilor auto, interiorul mașinilor și numerele de înmatriculare.

Automobilclubul Germaniei (AvD) consideră că tehnologia poate contribui la siguranța rutieră, dar solicită reglementări clare privind colectarea și prelucrarea datelor.

Un șofer a scăpat de amendă după ce instanța a declarat ilegale imaginile

Problemele juridice asociate noilor camere au ajuns deja în instanțele germane.

În 2023, Tribunalul Districtual din Trier a analizat legalitatea utilizării sistemului Monocam și a constatat că, la momentul respectiv, nu exista un temei legislativ suficient pentru colectarea imaginilor.

Instanța a permis totuși folosirea fotografiilor ca probe.

Ulterior, în octombrie 2025, Tribunalul Regional Superior din Koblenz a anulat decizia și l-a achitat pe șoferul sancționat.

Judecătorii au considerat că monitorizarea nediferențiată a vehiculelor care circulau pe drumurile publice era ilegală în condițiile legislative existente atunci, iar imaginile obținute nu puteau fi utilizate ca dovezi.

Între timp, autoritățile din Renania-Palatinat au introdus, de la 1 martie 2025, o reglementare specifică în legislația polițienească regională.

Cu toate acestea, aspectele juridice ale utilizării sistemului continuă să fie discutate.

Noile radare funcționează deja pe autostrăzile din Germania

Renania-Palatinat a fost primul land german care a experimentat camerele inteligente.

Primele teste au început în 2022, în zonele administrate de poliția din Trier și Mainz.

După perioada experimentală, sistemul a intrat în utilizare regulată la 11 aprilie 2025.

Germania nu este prima țară care folosește asemenea dispozitive. Poliția din Țările de Jos utilizează tehnologia Monocam din iulie 2021.

Amenzi de 100 de euro pentru folosirea telefonului. Se discută majorarea sancțiunilor la 500 de euro

În Germania, folosirea nepermisă a telefonului mobil în timpul condusului este sancționată în prezent cu o amendă de 100 de euro și un punct de penalizare în registrul rutier de la Flensburg.

Dacă abaterea pune în pericol alți participanți la trafic, sancțiunea crește la 150 de euro. În cazul producerii unui accident, amenda poate ajunge la 200 de euro, fiind prevăzute și sancțiuni suplimentare, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce pentru o lună.

Consiliul German pentru Siguranță Rutieră (DVR) solicită însă o înăsprire a legislației, propunând ca amenda standard pentru utilizarea nepermisă a telefonului la volan să crească de la 100 la cel puțin 500 de euro.

Când vor fi introduse radarele inteligente în toată Germania

Deși autoritățile federale susțin extinderea sistemului Monocam, implementarea acestuia la nivel național necesită modificarea legislației rutiere.

Ministerul Transporturilor a transmis că este, în principiu, favorabil unei reglementări uniforme.

Subiectul a fost deja discutat în cadrul Conferinței miniștrilor Transporturilor din landurile germane, însă, până la 11 noiembrie 2026, nu fusese anunțat un calendar oficial pentru adoptarea noii legislații.

Prin urmare, camerele care detectează automat utilizarea telefonului la volan sunt deja operaționale în Renania-Palatinat, dar extinderea lor în întreaga Germanie nu a fost încă aprobată definitiv.

Introducerea acestora ar putea reprezenta o schimbare importantă în modul de supraveghere a traficului, însă autoritățile trebuie să găsească un echilibru între siguranța rutieră și respectarea dreptului la viață privată.

Editor : Sebastian Eduard