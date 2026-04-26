Live TV

Țara din Europa în care 50% dintre tineri spun că nu ar lupta pentru a o apăra: De ce să lupți pentru o țară care nu luptă pentru tine?

Data publicării:
Militari Marea Britanie
Foto: Profimdia
Din articol
„De ce să lupți pentru o țară care nu luptă pentru tine? ”

Un sondaj recent a relevat că jumătate dintre tineri spun că nu ar lua niciodată armele pentru a apăra Marea Britanie.

Întrebați dacă ar fi dispuși să meargă la război pentru Marea Britanie, 50% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani au spus că „în niciun caz” nu ar merge la război, scrie The Telegraph.

Doar 38% au spus că ar face acest lucru „în anumite circumstanțe”, în timp ce restul nu știau.

Este cel mai recent sondaj care sugerează că Generația Z este mult mai puțin patriotică decât generațiile mai în vârstă și expune diviziunea generațională în ceea ce privește identitatea și mândria națională.

Sondajul realizat pe un eșantion de 2.000 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, comandat de Centrul John Smith de la Universitatea din Glasgow, a constatat că numărul celor care se așteaptă ca viața lor să fie mai bună decât a părinților lor s-a înjumătățit într-un an – de la 63% la doar 36%.

Doar 25% au spus că simt că sistemul politic îi tratează corect.

Eddie Barnes, directorul Centrului John Smith, a declarat că tinerii nu sunt dispuși să lupte pentru o țară care nu luptă pentru ei.

„Ideea că generația următoare va avea o viață mai bună decât cele precedente a fost o credință fundamentală timp de decenii”, a spus el.

„Sondajul de astăzi arată că majoritatea tinerilor din această generație nu mai cred că acest lucru este adevărat. Și relevă faptul că pierderea încrederii lor se accelerează rapid.

„Excluși de pe piața imobiliară, împovărați de salarii mici, copleșiți de datorii studențești și din ce în ce mai îngrijorați de ascensiunea IA, tinerii de astăzi simt un sentiment crescând de nedreptate față de lumea din jurul lor.

El a adăugat: „În aceste circumstanțe, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că 50% spun că nu ar lupta pentru țară sub nicio formă. Sau, așa cum ar spune mulți tineri: de ce să lupți pentru o țară care nu luptă pentru tine?”

În sondaj, tinerii au clasat grijile financiare, nesiguranța locului de muncă și instabilitatea locuinței ca fiind primele trei preocupări ale lor.

Ei au clasat salariile mai bune, locuințele accesibile și mai multe oportunități de carieră ca fiind primele trei lucruri care i-ar face mai fericiți.

Impactul IA asupra locurilor de muncă este considerat una dintre primele trei amenințări de către 55% dintre tineri.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se poate schimba într-o clipă pentru aceste zodii. Venus și Uranus, aliniere rară în semnul Taurului
Cancan
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii...
Fanatik.ro
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Simona Halep, mesaj emoționant după retragere. Turneul pe care o să-l poarte mereu în suflet
Adevărul
După 22 de ani de NATO, Armata României este dominată de coloneii „care mută hârtii”. „De ce trebuie...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Andreea Bălan, înaintea nunții cu Victor Cornea
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Jack Nicholson a împlinit 89 de ani. Imagine rară cu starul retras din viața publică, postată de fiica sa
Adevarul
Gătitul ca în Epoca de Piatră a devenit o modă globală: bucătari din restaurante de top gătesc în cenușă, la...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
Un milionar american a fost călcat în picioare de elefanți în Africa, în timp ce se afla la vânătoare. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un pescăruș încearcă să-i fure mâncarea unei femei pe malul mării. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”