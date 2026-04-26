Țara din Europa în care 50% dintre tineri spun că nu ar lupta pentru a o apăra: De ce să lupți pentru o țară care nu luptă pentru tine?

Un sondaj recent a relevat că jumătate dintre tineri spun că nu ar lua niciodată armele pentru a apăra Marea Britanie.

Întrebați dacă ar fi dispuși să meargă la război pentru Marea Britanie, 50% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani au spus că „în niciun caz” nu ar merge la război, scrie The Telegraph.

Doar 38% au spus că ar face acest lucru „în anumite circumstanțe”, în timp ce restul nu știau.

Este cel mai recent sondaj care sugerează că Generația Z este mult mai puțin patriotică decât generațiile mai în vârstă și expune diviziunea generațională în ceea ce privește identitatea și mândria națională.

Sondajul realizat pe un eșantion de 2.000 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, comandat de Centrul John Smith de la Universitatea din Glasgow, a constatat că numărul celor care se așteaptă ca viața lor să fie mai bună decât a părinților lor s-a înjumătățit într-un an – de la 63% la doar 36%.

Doar 25% au spus că simt că sistemul politic îi tratează corect.

„De ce să lupți pentru o țară care nu luptă pentru tine? ”

Eddie Barnes, directorul Centrului John Smith, a declarat că tinerii nu sunt dispuși să lupte pentru o țară care nu luptă pentru ei.

„Ideea că generația următoare va avea o viață mai bună decât cele precedente a fost o credință fundamentală timp de decenii”, a spus el.

„Sondajul de astăzi arată că majoritatea tinerilor din această generație nu mai cred că acest lucru este adevărat. Și relevă faptul că pierderea încrederii lor se accelerează rapid.

„Excluși de pe piața imobiliară, împovărați de salarii mici, copleșiți de datorii studențești și din ce în ce mai îngrijorați de ascensiunea IA, tinerii de astăzi simt un sentiment crescând de nedreptate față de lumea din jurul lor.

El a adăugat: „În aceste circumstanțe, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că 50% spun că nu ar lupta pentru țară sub nicio formă. Sau, așa cum ar spune mulți tineri: de ce să lupți pentru o țară care nu luptă pentru tine?”

În sondaj, tinerii au clasat grijile financiare, nesiguranța locului de muncă și instabilitatea locuinței ca fiind primele trei preocupări ale lor.

Ei au clasat salariile mai bune, locuințele accesibile și mai multe oportunități de carieră ca fiind primele trei lucruri care i-ar face mai fericiți.

Impactul IA asupra locurilor de muncă este considerat una dintre primele trei amenințări de către 55% dintre tineri.

