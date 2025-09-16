Live TV

Țara din nordul Europei care interzice utilizarea telefoanelor mobile în școli. Cum stau lucrurile în România

elevi care stau pe telefoane la scoala
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock
Alte țări care iau măsuri similare

Suedia va implementa o interdicție la nivel național privind utilizarea telefoanelor mobile în toate școlile, în încercarea de a îmbunătăți securitatea și condițiile de studiu pentru elevi. Începând cu anul școlar următor, din toamna anului 2026, toate școlile și cluburile școlare vor avea obligația de a colecta telefoanele elevilor și de a le păstra până la sfârșitul zilei de curs, anunță The Guardian.

Noua regulă, care va afecta copiii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani, face parte dintr-un pachet de măsuri anunțate marți de guvernul suedez. Pe lângă interzicerea telefoanelor, modificările propuse vor viza programa școlară, sistemul de notare și formarea profesorilor.

„Ceea ce prezentăm astăzi este o investiție bugetară istorică în școli și cea mai mare agendă de reforme din ultimii 30 de ani”, a declarat noul ministru al Educației și Școlilor din Suedia, Simona Mohamsson.

Proiectul de buget, pe care guvernul îl va prezenta săptămâna viitoare, alocă 95 de milioane de coroane suedeze (n.r. 7,52 milioane de lire sterline) pentru 2026 și 100 de milioane de coroane suedeze pentru anul următor pentru punerea în aplicare a interdicției privind telefoanele mobile.

Majoritatea școlilor din Suedia confiscă deja telefoanele mobile la începutul zilei de școală, dar elevii au găsit modalități de a ocoli interdicția, cum ar fi predarea unui telefon fals sau pretinderea că și-au uitat telefonul sau că acesta este defect.

La începutul acestui an, Danemarca a anunțat că va interzice telefoanele mobile în școli, la recomandarea unei comisii guvernamentale care a constatat, de asemenea, că elevii sub 13 ani nu ar trebui să aibă propriul smartphone sau tabletă.

Norvegia a anunțat anul trecut o vârstă minimă strictă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale, guvernul acuzând companiile de tehnologie că „se luptă cu creierul copiilor mici”.

Cercetări recente efectuate în Țările de Jos, care în ianuarie 2014 au emis orientări naționale recomandând interzicerea smartphone-urilor în sălile de clasă, cu care aproape toate școlile olandeze s-au conformat, au constatat îmbunătățiri ale mediului de învățare. Marea majoritate (75%) a școlilor secundare chestionate au declarat că cei mici se concentrează mai ușor, iar 28% au declarat că rezultatele s-au îmbunătățit.

În școlile din România, folosirea telefoanelor mobile este interzisă, inclusiv în timpul pauzelor, o măsură care a intrat în vigoare în septembrie 2024. 

