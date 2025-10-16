Țara din UE care a aprobat ziua de lucru de 13 ore. Legea a fost aprobată în Parlament

Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator, care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi în sectorul privat. Reforma a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga.

Proiectul a fost aprobat graţie voturilor favorabile ale partidului conservator Noua Democraţie, partidul prim-ministrului grec Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Întreaga opoziţie a votat împotrivă, cu excepţia partidului de stânga Syriza, care s-a abţinut de la vot pentru a „nu legaliza prin votul său” ceea ce a calificat drept o „lege monstruoasă”.

Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea lucra în curând mai mult, țara urmând să devină primul stat membru al UE care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore pentru sectorul privat.

Grecia a fost cuprinsă marți de o grevă generală, a doua din această lună, sindicatele cerând retragerea noii legi.

Majoritatea transporturilor publice și serviciilor publice au fost paralizate în urma protestelor de amploare.

„«Programul de lucru flexibil» înseamnă în practică «abolirea zilei de lucru de opt ore», distrugerea oricărui concept de viață familială și socială și legalizarea exploatării excesive”, a declarat sindicatul din sectorul public, ADEDY.

Noua legislație prevede că angajații pot lucra până la 13 ore pe zi, în maximum 37,5 zile pe an, cu o limită maximă de 48 de ore pe săptămână, pe baza unei medii de patru luni și a unui număr maxim de ore suplimentare de 150 de ore.

Însă săptămâna de lucru de 40 de ore rămâne regula, iar orele suplimentare vor fi, în general, mai bine compensate, cu un bonus de 40%.

Ziua de lucru de 13 ore ar trebui să fie voluntară, niciun angajat nefiind obligat să lucreze ore suplimentare, a declarat Ministerul Muncii.

Însă sindicatele au susținut că angajatorii au avantajul în această negociere, în special într-o țară în care aproape nu există tradiția inspecțiilor la locul de muncă.

