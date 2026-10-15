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Țara din Uniunea Europeană care a interzis consumul de alcool în gări

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Gară Frankfurt
Foto: Profimedia
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Consumul de alcool a fost interzis începând de joi în aproximativ 5.700 de gări din Germania, o măsură prin care operatorul Deutsche Bahn (DB) intenţionează să îmbunătăţească siguranţa şi curăţenia, informează EFE.

În multe oraşe germane, gările au devenit un refugiu pentru persoanele fără adăpost, alcoolici sau persoane cu diverse dependenţe, motiv pentru care în mai multe zeci de gări mari această regulă fusese deja introdusă în încercarea de a rezolva problema.

Deutsche Bahn a susţinut într-un comunicat că această experienţă a demonstrat că interzicerea consumului de alcool a dus la reducerea conflictelor, mai puţin gunoi şi, în general, un mediu mai plăcut pentru călători şi angajaţii DB.

În plus, compania a argumentat că, potrivit unui sondaj realizat recent la comanda sa pe un eşantion reprezentativ de 3.200 de persoane, aproape 80% s-au declarat în favoarea interzicerii, în timp ce doar 9% s-au opus.

DB a explicat că paznicii de securitate prezenţi în gările feroviare "vor aborda în mod activ" persoanele care încalcă interdicţia şi că, dacă acestea o vor face în mod repetat, DB le va putea expulza permanent din clădirile sale.

Va continua să fie posibil consumul de alcool în unităţile de alimentaţie publică situate în interiorul gării, precum şi transportul de doze sau sticle sigilate în bagaje sau genţi şi consumul de alcool în trenuri.

Editor : Sebastian Eduard

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