Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una dintre cele mai mari uzine din Europa ar putea fi sancționată de UE

Irlandezii știu cum este să ai o țară vecină cu ambiții imperialiste, așa că nu este de mirare că ei susțin eforturile europene de apărare a Ucrainei în fața Rusiei. Ceea ce este, însă, surprinzător este că cea mai mare rafinărie de alumină din Europa, care se află în Irlanda, continuă să aprovizioneze Rusia cu materiale de care fabricile rusești de armament au nevoie pentru a produce rachete, tancuri și avioane de război.

Rolul rafinăriei Aughinish Alumina din vestul Irlandei în industria de armament a Rusiei a fost dezvăluit în luna martie de Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP) și ziarul Irish Times.

Fabrica exportă alumină (oxid de aluminiu), compusul chimic folosit în producția de aluminiu, către topitoriile din Rusia. Fiind cea mai mare rafinărie de acest tip din Europa, Aughinish livrează produse și în Franța, Olanda și Suedia.

Compania nu a fost niciodată ținta sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, iar unele state membre ar dori ca aceasta să fie inclusă în noua rundă de sancțiuni ce ar urma să fie negociată în luna octombrie.

Susținătorii rafinăriei spun că sancțiunile ar afecta grav industria aluminiului din Europa, însă acest lucru nu este adevărat, potrivit The Economist.

Compania care deține rafinăria din Irlanda a fost fondată de oligarhul rus Oleg Deripaska

Aughinish este deținută de Rusal, un conglomerat rusesc al metalelor. Vânzările către Rusia au explodat după invazia din Ucraina, în 2022, ajungând de la 24% la 68% în patru ani.

Alumina exportată în Rusia ajunge în topitoriile din Siberia, care vând aluminiul unor clienți precum ASK, o firmă de la Moscova care distribuie mai apoi produsele către peste 100 de companii din industria apărării din Rusia. Aluminiul este folosit pentru a construi rachete, tancuri, bombardiere și alte arme.

Aluminiul vândut de ASK a ajuns în fabrici care produc giroscoape pentru rachetele de croazieră Kh-101, motoare pentru avioanele de război Suhoi și rachete balistice Iskander-M. Multe din aceste companii sunt sancționate de UE.

Rafinăria Aughinish Alumina din vestul Irlandei joacă un rol important pentru industria de armament a Rusiei. Foto: Profimedia Images

Rusal a fost fondată de Oleg Deripaska, un oligarh rus și magnat al aluminiului. El s-a aflat pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene încă din 2022 din cauza legăturilor sale apropiate cu Kremlinului.

Din 2018, însă, el nu mai este decât un acționar minoritar al Rusal, ceea ce i-a permis rafinăriei să rămână neafectată de sancțiuni. Aughinish neagă faptul că ar fi comis vreo abatere.

Conducerea Aughinish susține că fără vânzările în Rusia, rafinăria ar fi nevoită să se închidă, ceea ce ar submina industria de aluminiu a Europei și activitatea altor producători europeni.

Irlanda a fost al treilea cel mai mare furnizor de alumină al Rusiei în 2024

UE importă cea mai mare parte a aluminiului de care are nevoie din afara Europei și produce doar o mică parte din aluminiul disponibil pe piața internațională.

Producția de aluminiu a Europei a scăzut drastic în ultimul deceniu din cauza importurilor ieftine din China, a tehnologiei învechite, a costurilor mari la energie și a cheltuielilor privind obținerea certificatelor de emisii CO2 prin sistemul ETS (Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii) din cadrul UE.

Topitoriile de aluminiu din Europa funcționează la o capacitate de producție de doar 30%.

Anul acesta, Aughinish a livrat doar 0,3 megatone de alumină către topitoriile din Europa, care au nevoie anual de mai multe megatone. Chiar dacă sancțiunile ar forța rafinăria să se închidă, europenii ar putea obține alumină din alte locuri – există patru alte rafinării în Europa care nu exportă alumină în Rusia deloc sau exportă cantități foarte mici.

Închiderea rafinăriei ar putea afecta Rusia mult mai mult decât Europa. Irlanda a fost al treilea cel mai mare furnizor de alumină al Rusiei în 2024, după China și Indonezia.

Alumina produsă în Irlanda este folosită de ruși la obținerea aluminiului necesar pentru producția de rachete de croazieră Kh-101, avioane de război Suhoi și rachete balistice Iskander-M (în poză). Foto: Profimedia Images

Sancționarea celei mai mari rafinării de alumină din Europa, o decizie complicată

Fabrica din Irlanda are în jur de 1.000 de angajați și vinde surplusul de energie electrică produs de centrala sa de gaze în rețeaua națională, asigurând necesarul de energie pentru 200.000 de gospodării, potrivit companiei.

Dar este o problemă și dacă Irlanda exclude rafinăria de pe lista companiilor sancționate: Irlanda deține în acest moment președinția rotativă a Consiliului UE, din care fac parte reprezentanți ai guvernelor naționale – susținerea unei fabrici care alimentează, chiar și indirect, mașinăria de război a Rusiei nu ar fi o mișcare politică înțeleaptă.

„Nu este deloc simplu”, a spus un oficial al UE care lucrează la noul pachet de sancțiuni ce va fi discutat la începutul lunii octombrie.

Dacă Aughinish va ajunge pe lista sancțiunilor, acest lucru nu va avea un efect negativ major asupra industriei aluminiului din Europa, însă ar spăla parțial imaginea pătată a Irlandei, potrivit The Economist.

Editor : Raul Nețoiu