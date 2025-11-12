Live TV

Țara europeană care ar reprezenta un pericol pentru Germania, conform unui lider AfD. Ce a spus acesta despre Rusia

Data publicării:
Tino Chrupalla
Tino Chrupalla, lider al AfD. Foto: Profimedia

Un lider al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru țara sa, dar că Polonia ar putea fi una, relatează Politico.

Comentariile, care fac ecou mesajelor Kremlinului, vin într-un moment în care politicienii centriști germani avertizează din ce în ce mai des că AfD își folosește influența crescândă pentru a acționa ca un purtător de cuvânt al lui Putin în Germania, o afirmație pe care liderii AfD o neagă cu tărie.

Putin „nu mi-a făcut nimic”, a declarat Tino Chrupalla, co-liderul AfD, la televiziunea publică germană. „Nu văd niciun pericol pentru Germania din partea Rusiei în acest moment”.

În schimb, Chrupalla a subliniat că orice țară poate reprezenta o potențială amenințare pentru Germania.

„Să luăm Polonia, de exemplu”, a spus el, menționând refuzul acestei țări de a extrăda un cetățean ucrainean suspectat de autoritățile germane de sabotarea Nord Stream în 2022. „Polonia poate fi, de asemenea, o amenințare pentru noi.”

Centriștii germani descriu din ce în ce mai des AfD ca un partid care reprezintă interesele Rusiei din interiorul Germaniei, unii mergând până la a susține că Kremlinul profită de accesul partidului la informații oficiale pentru spionaj.

Marc Henrichmann, președintele conservator al comisiei de supraveghere a serviciilor de informații din Bundestag, a spus că este de părere că Rusia face exact acest lucru.

„Rusia își exercită în mod natural influența evidentă în parlament, în special în AfD, pentru a spiona și a obține informații sensibile”, a declarat recent Henrichmann pentru ziarul german Handelsblatt. „AfD se lasă cu recunoștință folosită pentru această trădare de către Putin.”

Chrupalla a respins cu tărie aceste acuzații.

„Ne acuză de lucruri pe care nu le pot dovedi niciodată, iar eu consider că este perfid”, a declarat el în cadrul emisiunii.

Declarațiile lui Chrupalla vin în contextul în care liderii AfD sunt implicați într-o dispută internă cu privire la un grup de politicieni ai partidului care planificau o călătorie în Rusia pentru a participa la o conferință internațională a țărilor BRICS la Soci, Rusia.

Alice Weidel, co-liderul AfD, care a depus eforturi pentru a îmbunătăți imaginea partidului, a tempera poziția unora dintre cei mai vocali politicieni pro-ruși și a stabili relații mai strânse cu administrația Donald Trump din SUA, a încercat să împiedice participarea politicienilor, semnalând o divizare tot mai mare în cadrul partidului său cu privire la măsura în care ar trebui să se extindă sprijinul acordat Rusiei.

„Nu ar trebui să continuăm așa”, a declarat ea marți reporterilor din Bundestag. „Nu ne putem permite și nu vrem să o facem”.

Citește și:

Partidul german de extremă dreapta AfD este suspectat că a transmis în mod sistematic secrete militare Rusiei (Der Spiegel)

Extrema dreaptă germană, acuzată că găzduieşte o „celulă pro-rusă în adormire”: „Nu ar vrea un stat inamic să ştie exact acest lucru?”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
1
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
2
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
sediul Curtea Europeană de Justiție
4
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
5
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Digi Sport
A slăbit 15 kilograme în doar 7 săptămâni și le-a spus tuturor cum a reușit! Produsul de care nu s-a mai atins
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
United,States,Of,America,,Ukraine,And,Russia,Wavy,Fabric,Flag.
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Rezultat nul după ședința de la Cotroceni: nicio concluzie clară a...
donald trump
Cum îl apără Casa Albă pe Donald Trump, după ce democrații au...
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
Pe cine vede PSD principal contracandidat al lui Daniel Băluță la...
Ultimele știri
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după informațiile privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos
Ministrul finlandez al Apărării critică politica Beijingului. „China alimentează masiv efortul de război rus în Ucraina”
Parlamentul francez a votat suspendarea reformei pensiilor propusă de Macron. Ce prevedea legea în legătură cu vârsta de pensionare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ucrainenii inspectează locul în care o dronă rusească a lovit structura de izolare a reactorului 4 din centrala nucleară Cernobîl
Germania trimite un ajutor suplimentar în valoare de 40 de milioane de euro Ucrainei pentru a traversa sezonul rece
Radosław Sikorski
Radoslaw Sikorski susține că polonezii ar prefera să mănânce „iarbă decât să devină colonie rusă”: „S-a mai întâmplat înainte”
femeie cu telefonul in mana
„Escrocherie cu nepoţi” în Germania. Cum sunt păcăliți vârstnicii să dea bani unor necunoscuți
Rezervoare Lukoil în Bulgaria.
După Germania şi Ungaria, încă o țară a cerut SUA o excepție de la sancțiunile asupra petrolului rusesc. Care a fost motivul invocat
Christopher-Eppinger foto petrichor
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din petrolul rusesc
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai +...
Fanatik.ro
Cornel Dinu, ultimele detalii despre starea sa de sănătate chiar de pe patul de spital: „Mi-au pus 12...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Cine este ministrul din guvernul Bolojan care a trecut în declarația de avere cadouri de 40.000 de euro...
Adevărul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru...
Playtech
Are sau nu dreptul angajatorul să te concedieze după ce revii din concediul de creștere copil. Ce spune legea
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Un pilot fără calificare a zburat luni de zile cu pasageri prin Europa după ce și-a falsificat certificatele
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...