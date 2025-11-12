Țara europeană care ar reprezenta un pericol pentru Germania, conform unui lider AfD. Ce a spus acesta despre Rusia

Un lider al partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a declarat că Rusia nu reprezintă o amenințare pentru țara sa, dar că Polonia ar putea fi una, relatează Politico.

Comentariile, care fac ecou mesajelor Kremlinului, vin într-un moment în care politicienii centriști germani avertizează din ce în ce mai des că AfD își folosește influența crescândă pentru a acționa ca un purtător de cuvânt al lui Putin în Germania, o afirmație pe care liderii AfD o neagă cu tărie.

Putin „nu mi-a făcut nimic”, a declarat Tino Chrupalla, co-liderul AfD, la televiziunea publică germană. „Nu văd niciun pericol pentru Germania din partea Rusiei în acest moment”.

În schimb, Chrupalla a subliniat că orice țară poate reprezenta o potențială amenințare pentru Germania.

„Să luăm Polonia, de exemplu”, a spus el, menționând refuzul acestei țări de a extrăda un cetățean ucrainean suspectat de autoritățile germane de sabotarea Nord Stream în 2022. „Polonia poate fi, de asemenea, o amenințare pentru noi.”

Centriștii germani descriu din ce în ce mai des AfD ca un partid care reprezintă interesele Rusiei din interiorul Germaniei, unii mergând până la a susține că Kremlinul profită de accesul partidului la informații oficiale pentru spionaj.

Marc Henrichmann, președintele conservator al comisiei de supraveghere a serviciilor de informații din Bundestag, a spus că este de părere că Rusia face exact acest lucru.

„Rusia își exercită în mod natural influența evidentă în parlament, în special în AfD, pentru a spiona și a obține informații sensibile”, a declarat recent Henrichmann pentru ziarul german Handelsblatt. „AfD se lasă cu recunoștință folosită pentru această trădare de către Putin.”

Chrupalla a respins cu tărie aceste acuzații.

„Ne acuză de lucruri pe care nu le pot dovedi niciodată, iar eu consider că este perfid”, a declarat el în cadrul emisiunii.

Declarațiile lui Chrupalla vin în contextul în care liderii AfD sunt implicați într-o dispută internă cu privire la un grup de politicieni ai partidului care planificau o călătorie în Rusia pentru a participa la o conferință internațională a țărilor BRICS la Soci, Rusia.

Alice Weidel, co-liderul AfD, care a depus eforturi pentru a îmbunătăți imaginea partidului, a tempera poziția unora dintre cei mai vocali politicieni pro-ruși și a stabili relații mai strânse cu administrația Donald Trump din SUA, a încercat să împiedice participarea politicienilor, semnalând o divizare tot mai mare în cadrul partidului său cu privire la măsura în care ar trebui să se extindă sprijinul acordat Rusiei.

„Nu ar trebui să continuăm așa”, a declarat ea marți reporterilor din Bundestag. „Nu ne putem permite și nu vrem să o facem”.

Editor : A.M.G.