Țara europeană care crește vârsta rezerviștilor la 65 de ani: „Îşi asumă securitatea, astăzi şi în viitor''

O țară europeană, membră NATO, a anunțat luni, 22 decembrie, că va crește în 2026 vârsta limită a rezerviștilor armatei sale de la 60 de ani la 65 de ani, în scopul pregătirii militare a statului în fața amenințării reprezentate de Rusia, relatează AFP.

Ministrul finalandez al Apărării, Antti Hakkanen, a susținut că reforma, care va intra în vigoare la 1 ianuarie după ce va fi promulgată de preşedintele finlandez, va duce la o creştere a numărului de recruţi cu 125.000 în cinci ani.

„Numărul rezerviştilor finlandezi va fi în jur de un milion în 2031”, a precizat Hakkanen într-un comunicat.

În prezent, Finlanda contează pe 900.000 rezervişti şi ţara situată în flancul estic al NATO dispune de un efectiv pe timp de război de 280.000 de soldaţi.

„Această măsură, precum şi alte măsuri pe care le luăm pentru consolidarea apărării noastre, arată că Finlanda îşi asumă securitatea, astăzi şi în viitor”, a mai adăugat Antti Hakkanen

Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii finlandezi atunci când împlinesc vârsta de 18 ani. În cazul femeilor, el se face pe bază de voluntariat.

Recruţii pot efectua un serviciu militar de şase, nouă sau 12 luni, potrivit pregătirii lor. Noua limită de vârstă se va aplica persoanelor eligibile pentru serviciul militar la intrarea în vigoare a legii. În virtutea noilor reguli, disponibilitatea recruţilor va fi prelungită 15 ani pentru soldaţi simpli şi cinci ani pentru ofiţeri şi subofiţeri.

Finlanda are o frontieră terestră de 1.340 kilometri cu Rusia şi în aprilie 2023 a aderat la NATO, punând astfel capăt unei perioade de zeci de ani de nealiniere militară. În decembrie 2023, Finlanda şi-a închis frontiera orientală cu Rusia, suspectând Moscova de orchestrarea sosirii de migranţi pentru a destabiliza ţara nordică.

Citește și:

„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la graniță, ce au observat experții

De ce pierde România cursa pentru integrarea dronelor militare în sistemul de apărare: ce fac Polonia și Finlanda

Editor : A.M.G.