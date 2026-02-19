Live TV

Țara europeană care ia în considerare să-şi mărească armata cu peste 100.000 de militari

Data actualizării: Data publicării:
Transportoare blindate
Foto: Profimedia
Din articol
Creșterea cheltuielilor de apărare

Ministerul Apărării din Italia ia în considerare creşterea personalului său militar cu peste 60% în următorii 18 ani, la un cost estimat de circa 6 miliarde de euro, potrivit unui document consultat de Reuters.

Această propunere a fost întocmită de experţi militari şi i-a fost prezentată în această săptămână ministrului apărării Guido Crosetto, punând bazele pentru un plan ambiţios de restructurare a forţelor armate care urmează a fi făcut public până la sfârşitul lui martie, scrie Agerpres.

Experţii au recomandat creşterea personalului combinat pentru forţele terestre, navale şi aeriene la 275.000 de la 170.000 în prezent, la care se adaugă o bază de rezervişti de 15.000 de oameni.

Citește și

UE ar putea solicita  retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria în cadrul acordului de pace pentru Ucraina

Creșterea cheltuielilor de apărare

Anul trecut, statele NATO au fost de acord să crească chetuielile pentru apărare la 5% din PIB la presiunea preşedintelui american Donald Trump, o provocare pentru Italia puternic îndatorată, al cărei buget este în general mai mic decât cel al partenerilor săi.

Anul trecut, NATO a estimat că Italia a cheltuit doar 2,01% din PIB pentru apărare.

În conformitate cu noua propunere, care nu este încă finalizată şi va trebui să fie aprobată de parlament, creşterea personalului ar urma să fie graduală până în 2044, cu costuri de personal crescând la aproape 15 miliarde de euro, de la 8,8 miliarde de euro în prezent.

Crosetto, un aliat apropiat al prim-ministrului Giorgia Meloni, s-a angajat anul trecut ca Italia să atingă 5% din PIB până în 2035. Totuşi, este probabil ca guvernul să se confrunte cu o opoziţie puternică faţă de creştere atât de radicală, criticii afirmând că banii ar fi mai bine cheltuiţi pe sănătate şi educaţie.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
2
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
3
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Avion de luptă F-35 / Tanc Abrams M1A1 / sistem Himars
Presiune din Est: Polonia le cere marilor puteri din Vest să investească mai mult în armament. Mesaj pentru trei țări europene
Tuscany. Grosseto Province. Alberese. Uccellina Park. Horses.
Italia ar putea interzice consumul de carne de cal, tradițional în unele zone: „Suntem în secolul XXI. Prietenii nu trebuie mâncați”
jocuri paralimpice
Italia se opune participării sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice cu drapel şi imn naţional
ilie bolojan face declaratii
După victoria de la CCR, Ilie Bolojan anunță că vrea modificarea legilor și pentru celelalte pensii speciale, din luna martie
o persoana sta cu telecomanda in mana si urmareste netflix.
„Post” de la rețele sociale și servicii de streaming. Mesajul unui stareț din Toscana pentru călugări: „Trebuie evitate cu orice preț”
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR 190226_00498
Nicușor Dan a vorbit la Consiliul pentru Pace cu Rubio, Kushner și...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
profimedia-1001270303
Cinci țări vor oferi trupe pentru forța internațională din Gaza...
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune...
Ultimele știri
Reacția lui Nicușor Dan, după ce Trump l-a numit „prim-ministru”: „Nu e timpul trecut”. Ce spune despre imaginea României în SUA
Nicușor Dan, despre decizia CCR cu privire la pensiile magistraților: Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății
Netanyahu amenință Iranul cu o ripostă „de neimaginat” în cazul unui atac. Trump avertizează că urmează „lucruri rele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Boala care face ravagii în România! Numărul cazurilor a crescut de 62 de ori într-un singur an: „Este...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Omoregie și Moreschi, apariție incendiară după ce și-au oficializat relația! Vedetele de la CSM București...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...