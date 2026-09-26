Țara europeană, vecină a României, care își propune să taxeze mult mai strict marile averi

Ungaria va taxa marile averi începând cu 1 ianuarie 2027, în condiţii mai stricte decât cele promise iniţial de guvern, a declarat sâmbătă premierul Peter Magyar la Szolnok (centru-estul Ungariei), transmite MTI.

Vorbind în cadrul celei de-a treia etape a turneului său naţional, premierul ungar a precizat că, peste un anumit prag de 500 de miliarde de forinţi (1,37 miliarde de euro), cota de impozitare ar putea depăşi un procent, adăugând că ministrul de finanţe, Andras Karman, va anunţa detaliile.

Magyar a menţionat că impozitul pe avere a fost una dintre cele mai populare promisiuni ale Partidului Tisza, susţinută inclusiv de alegătorii Fidesz.

În acelaşi discurs, el a solicitat grupului parlamentar al formaţiunii sale să voteze în unanimitate pentru ridicarea imunităţii sale parlamentare, măsură cerută marţi de procurorul general al Ungariei, în legătură cu o anchetă pentru furt privind un incident din 2024 în care actualul premier este acuzat că a luat telefonul unui bărbat dintr-un club de noapte în timp acesta îl filma şi l-a aruncat în Dunăre; Parlamentul European a refuzat anul trecut să-i ridice imunitatea de eurodeputat.

Magyar a subliniat la Szolnok că nu are „absolut nimic de ascuns” şi că ar proceda la fel din nou pentru a-şi apăra prietenii sau pe tineri, bărbaţi şi femei, de hărţuirea exercitată de un „provocator plătit”. „Aş face-o din nou acum şi, dacă trebuie, voi plăti preţul”, a adăugat el.

Editor : Sebastian Eduard