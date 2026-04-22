Țara în care o firmă care a exportat mașini de lux în Rusia a primit o amendă de 5 milioane de euro. Cum funcționa schema via Belarus

Autoritățile fiscale din sudul Poloniei au amendat o companie cu 20 de milioane de zloți (4,73 milioane de euro) pentru exportul de mașini de lux din Uniunea Europeană către Rusia, încălcând sancțiunile.

Administrația Națională a Veniturilor (KAS) a declarat că cetățenii belaruși din spatele schemei au cumpărat vehiculele de lux din Europa de Vest și le-au exportat prin Polonia, Lituania și Belarus pe baza unor documente false, pretinzând că acestea erau destinate piețelor legitime, scrie TVP World.

O declarație a KAS preciza: „Deși documentele de transport indicau alte destinații, mașinile erau de fapt destinate Federației Ruse.

„Peste 100 de vehicule în valoare de peste 49 de milioane de zloți (12 milioane de euro) au fost transportate în acest mod.

„Probele adunate indică faptul că managerii companiei au acționat cu bună știință și intenționat pentru a eluda sancțiunile.”

Cazul este unul dintre cele mai mari de acest gen din Polonia și un „semnal clar că încălcarea sancțiunilor internaționale va atrage după sine consecințe severe”, a declarat KAS.

