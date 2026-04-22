Țara în care o firmă care a exportat mașini de lux în Rusia a primit o amendă de 5 milioane de euro. Cum funcționa schema via Belarus

Autoritățile fiscale din sudul Poloniei au amendat o companie cu 20 de milioane de zloți (4,73 milioane de euro) pentru exportul de mașini de lux din Uniunea Europeană către Rusia, încălcând sancțiunile.

Administrația Națională a Veniturilor (KAS) a declarat că cetățenii belaruși din spatele schemei au cumpărat vehiculele de lux din Europa de Vest și le-au exportat prin Polonia, Lituania și Belarus pe baza unor documente false, pretinzând că acestea erau destinate piețelor legitime, scrie TVP World.

O declarație a KAS preciza: „Deși documentele de transport indicau alte destinații, mașinile erau de fapt destinate Federației Ruse.

„Peste 100 de vehicule în valoare de peste 49 de milioane de zloți (12 milioane de euro) au fost transportate în acest mod.

„Probele adunate indică faptul că managerii companiei au acționat cu bună știință și intenționat pentru a eluda sancțiunile.”

Cazul este unul dintre cele mai mari de acest gen din Polonia și un „semnal clar că încălcarea sancțiunilor internaționale va atrage după sine consecințe severe”, a declarat KAS.

 

 

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Inter - Como 3-2! Nota primită, după "remontada" și calificarea în finala Cupei
Digi Sport
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Inter - Como 3-2! Nota primită, după "remontada" și calificarea în finala Cupei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dronă Shahed în zbor pe fundalul unui cer cu nori
Programul iranian de producție a dronelor este afectat, dar rămâne periculos, avertizează experții ucraineni
Sergei Shoigu in costum negru cravata
Avertismentul Rusiei în legătură cu cetățenii săi din Transnistria: „Vom lua toate măsurile necesare”
Giorgia Meloni, premierul Italiei.
Giorgia Meloni a fost insultată grav la televiziunea de la Moscova. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de la Roma
SOFIA, BULGARIA - APRIL 19, 2026: Rumen Radev, leader of Progressive Bulgaria, claims victory in the parliamentary elections during election night.
De ce victoria fostului președinte Rumen Radev la alegerile parlamentare din Bulgaria este o veste bună pentru Rusia
politie control trafic rutiera radar
Un șofer din Dâmbovița a fost prins cu 200 km/oră pe un drum naţional. Nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi nu avea ITP la maşină
Recomandările redacţiei
clopoțel tranzacții bursa București
Listarea companiilor de stat, între reformă economică și dispută...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Armistițiul a fost prelungit de...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Olguţa Vasilescu vrea ca Nicuşor Dan să-l convingă pe Ilie Bolojan că...
Ultimele știri
Consultări cu partidele parlamentare la Cotroceni. Nicușor Dan încearcă să salveze Coaliția
Biografiile lui Bulgakov au fost interzise în Rusia din cauza legii împotriva „propagandei drogurilor”. Cum s-a ajuns aici
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa medicală și extinctorul expirate
Citește mai multe
