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Țările din zona euro se apropie mai mult de SUA decât unele de altele, avertizează BCE. Care sunt riscurile pentru economia UE

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Sediul Băncii Centrale Europene.
Sediul Băncii Centrale Europene. Foto: Profimedia Images
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Țările din zona euro se integrează mai rapid cu Statele Unite decât între ele, iar această tendință face economia europeană mai vulnerabilă la șocurile externe, a avertizat vicepreședintele Băncii Centrale Europene, Boris Vujcic. Potrivit unui studiu al BCE, barierele în calea investițiilor transfrontaliere în acțiuni dintre zona euro și SUA au scăzut de peste două ori mai mult decât cele din interiorul blocului comunitar, începând din 2014, anunță Reuters.

Țările din zona euro se integrează mai rapid cu Statele Unite decât între ele, a declarat luni vicepreședintele Băncii Centrale Europene, Boris Vujcic. El a avertizat că această tendință face blocul comunitar mai vulnerabil la șocurile economice, într-un context marcat de intensificarea tensiunilor geopolitice.

Declarația evidențiază un paradox care stă la baza eforturilor îndelungate ale Uniunii Europene de a construi o adevărată piață unică a capitalurilor: economiile europene își consolidează legăturile financiare cu Statele Unite, în timp ce frontierele naționale continuă să fragmenteze investițiile în interiorul blocului comunitar.

Făcând referire la un studiu al BCE, Vujcic a afirmat că barierele estimate în calea investițiilor transfrontaliere în acțiuni dintre zona euro și Statele Unite au scăzut cu un sfert din 2014, de peste două ori mai mult decât cele din interiorul zonei euro.

„Este surprinzător că ne integrăm mai repede cu Statele Unite decât între noi”, a declarat el într-un discurs susținut luni, la o conferință financiară organizată la Dublin.

Vicepreședintele BCE a prezentat, de asemenea, dovezi care sugerează că fragmentarea piețelor de capital europene afectează reziliența economiei.

Cercetările BCE arată că firmele ai căror acționari sunt preponderent naționali și-au redus investițiile cu aproximativ 20% mai mult decât companiile care au o bază internațională de investitori în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

De asemenea, companiile europene tind să își reducă investițiile atunci când prețurile petrolului cresc, spre deosebire de firmele americane, a afirmat Vujcic.

„Într-o Europă fragmentată, investițiile devin marja de ajustare ori de câte ori apare un șoc. Aceasta este o problemă de reziliență înainte de a fi o problemă de creștere”, a declarat vicepreședintele BCE.

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Editor : C.A.

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