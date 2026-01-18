Live TV

Țările europene fac „scut” în jurul Groelandei, în urma amenințărilor lui Trump. Declarație semnată de 8 state: „Întărim securitatea”

Data actualizării: Data publicării:
trump groenlanda
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia

Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters.

Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun”, arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi Suedia în comunicatul comun cu Danemarca.

Ameninţările cu taxe vamale subminează relaţiile transatlantice şi prezintă riscul unei spirale descendente periculoase”, arată statele semnatare, referindu-se la anunţul lui Trump de sâmbătă, conform căruia li se vor impune de la 1 februarie taxe vamale suplimentare de zece procente.

O reuniune de urgenţă a ambasadorilor din Uniunea Europeană este organizată duminică, de la ora 18:00, la Bruxelles, după anunţul lui Donald Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda.

Între timp, o echipă formată din 15 militari germani a încheiat o misiune de recunoaștere în Groelanda și rumează să revină, duminică, la Copenhaga, potrivit Agerpres.

Forţele europene limitate au fost desfăşurate în Groenlanda după insistenţele preşedintelui american Donald Trump pentru achiziţionarea insulei de la Danemarca, aliată în NATO cu Statele Unite. Sâmbătă, Trump a crescut nivelul presiunilor, anunţând taxe vamale suplimentare pentru opt ţări europene care susţin poziţia daneză.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
1
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
2
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația...
donald trump
3
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
danezi la washington
4
Primul mesaj al ministrului de externe danez după întoarcerea din SUA
profimedia-1057659042
5
„Este dureros”. Unul din cei mai buni aliați ai lui Zelenski, pronostic sumbru pentru...
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Digi Sport
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran Holds Presidential Runoff Election
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei dă vina pe Trump pentru protestele violente din Iran
trump pace bani getty 33
Ce este „Consiliul pentru Pace” în care Donald Trump a invitat și România și care este prețul pentru un loc permanent
Ukraine Recovery Conference Takes Place In Rome
Giorgia Meloni critică amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Ar fi o eroare”
trump ali khamenei
Trump i-a pus gând rău ayatollahului: Khamenei este vinovat de „distrugerea totală a ţării”. Președintele SUA vrea lideri noi în Iran
Greenland And Europe Hope To Avert U.S. Intervention To Acquire Greenland
Ministrul de externe danez, în turneu diplomatic la Oslo, Londra și Stockholm pentru securitatea Arcticii
Recomandările redacţiei
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Lia Olguța Vasilescu, atac dur la adresa premierului: A lăsat...
Emmanuel Macron și Donald Trump.
Macron va cere „activarea instrumentului anti-coerciţie” al UE...
nicusor dan da mana cu trump
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a...
Ultimele știri
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund îngrijorat”
Misiune de recunoaștere în Groenlanda: militari germani își încheie operațiunea
Traian Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
Fanatik.ro
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadioane. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii: „Șanse mari!”. Exclusiv
Adevărul
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Playtech
Ce tratamente și consultații sunt gratuite pentru persoanele fără asigurare medicală în 2026
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Olimpiu Moruțan a ales și se transferă gratis!
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Descoperire tulburătoare despre ochii albaștri: inițial, toți oamenii aveau ochi căprui, cu excepția unei...
Newsweek
Schimbare importantă la vechimea în muncă. Cine va plăti 900 lei în plus pentru o pensie mai mare?
Digi FM
Conturile regale sunt pe plus. Cât a câștigat prințul William în 2025 și din ce provin veniturile lui
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...