Țările UE au acordat cu 10% mai multe vize Schengen cetățenilor ruși în 2025. Care a fost statul care a bătut recordul

Țările Uniunii Europene au eliberat cu peste 10% mai multe vize Schengen cetățenilor ruși în 2025. Deși Comisia Europeană spune că numărul vizelor acordate e mai mic decât în anii premergători războiului, statisticile nu arată același lucru.

Potrivit Euractiv, statisticile arată că cetățenii ruși au depus peste 670.000 de cereri de viză Schengen în 2025 – cu aproape 8% mai multe decât în 2024, scrie European Pravda.

Țările UE au eliberat peste 620.000 de vize cetățenilor ruși în 2025, în creștere cu 10,2% față de 2024.

Dintre acestea, 477.000 au fost vize de turism. Vizitele la familie și prieteni au reprezentat a doua categorie ca frecvență, urmate de călătoriile de afaceri.

Franța, Italia și Spania au procesat aproape trei sferturi din totalul cererilor de viză depuse de cetățeni ruși.

Franța nu numai că a eliberat cel mai mare număr de vize, dar a și înregistrat o creștere de peste 25% a acestui număr în 2025, comparativ cu anul precedent.

Eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși a căpătat, de asemenea, o dimensiune politică în Italia, pe fondul controversei recente din jurul pavilionului rus de la Bienala de la Veneția.

Corespondența dintre organizatori a scos la iveală încercări de a ocoli sancțiunile UE prin utilizarea unor modele indirecte de participare, pentru a furniza scrisori de sprijin pentru obținerea vizelor artiștilor ruși.

Ce spune Comisia Europeană

Comisia Europeană insistă însă că numărul vizelor Schengen eliberate cetățenilor ruși a scăzut „semnificativ, comparativ cu perioada anterioară războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Dar acest lucru nu este susținut de statisticile anuale disponibile. Dimpotrivă, cifrele atât pentru 2024, cu 575.000 de vize, cât și pentru 2025, cu 632.000, sunt vizibil mai mari decât cifra dinainte de război pentru 2021, care era sub 520.000.

Rata de refuz a crescut, totuși. În 2021, doar 3,2% dintre rușii care au solicitat o viză Schengen au fost respinși; în 2024, cifra a fost de 7,4%, iar în 2025 a fost de 6,3%.

La sfârșitul lunii aprilie, Letonia a adăugat trei cetățeni ruși pe lista neagră a persoanelor cărora li se interzice intrarea în țară, printre care se numără și fostul ministru al culturii, Mihail Șvidkoi.

De asemenea, s-a raportat că Lituania ia în considerare introducerea unei interdicții de intrare pe o perioadă de cinci ani pentru artiștii care au susținut spectacole în Rusia sau Belarus.

