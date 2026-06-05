Țările UE caută soluții pentru a expulza imigranții nedoriți: Kazahstan și Uzbekistan ar putea găzdui câte un „hub de repatriere”

Germania și câteva alte state membre ale Uniunii Europene intensifică căutarea unei țări din afara blocului comunitar care să găzduiască un „centru de returnare” pentru expulzarea imigranților, după ce Bruxelles-ul și-a dat acordul pentru acest proiect, scrie The Times.

Alături de Danemarca, Austria și Grecia, Berlinul speră să înființeze o facilitate de tipul celei din Rwanda, unde solicitanții de azil respinși sau străinii condamnați pentru infracțiuni grave ar fi reținuți în timp ce se procesează plecarea lor. Ideea, susținută de comisarul austriac pentru afaceri interne al UE, Magnus Brunner, vizează, pe de o parte, accelerarea procesului de returnare a migranților către o țară terță și, pe de altă parte, descurajarea potențialilor sosiți de a abuza de sistemul de azil al UE încă de la început.

Guvernele implicate păstrează tăcerea cu privire la lista potențialilor candidați, conștiente de eșecul extrem de mediatizat pe care l-a suferit Marea Britanie când a încercat să pună în aplicare un program similar în Rwanda.

Acestea ar curta o serie de țări din Asia și Africa de Nord, inclusiv state din Asia Centrală precum Uzbekistanul și Kazahstanul. Acordul ar putea fi îndulcit prin stimulente precum restricții de viză mai puțin stricte pentru cetățenii țării gazdă care doresc să vină în UE.

Cu doar câțiva ani în urmă, oficialii germani își exprimau în privat disprețul față de proiectul britanic din Rwanda, pe care unii dintre ei îl considerau inept și inuman. Acum, sub presiunea crescândă a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Berlinul a devenit cel mai puternic susținător al conceptului de „centru de returnare”, care se apropie de masa critică. Acest lucru se întâmplă în ciuda unei adânci diviziuni în cadrul coaliției de guvernare între Uniunea Creștin-Democrată (CDU), un susținător entuziast al noului regim, și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga, mai mic, care este târât cu reticență în această direcție.

Alexander Throm, principalul deputat al CDU pe probleme de migrație, a declarat că această politică ar fi un „adevărat punct de cotitură”. Acest lucru se datorează în parte faptului că autoritățile germane s-au străduit să urmărească și să rețină migranții destinați expulzării, inclusiv cel puțin doi solicitanți de azil respinși care au comis ulterior atacuri teroriste.

„Centrele de returnare ar putea fi utilizate pentru a găzdui tocmai pe cei a căror obligație de a părăsi țara nu am reușit să o impunem cu mijloacele disponibile până acum”, a spus Throm. „Acest lucru ar transmite un semnal clar: pe de o parte, împotriva narațiunii răspândite că, dacă vii, vei rămâne, și, pe de altă parte, către alte persoane care urmează să fie expulzate, și tocmai așa vom obține o creștere a returnărilor voluntare.”

Hakan Demir, raportorul parlamentar al SPD pentru politica UE în materie de azil, a declarat că nu poate să-și pună prea multe speranțe în centrele de returnare.

„Ne împotmolim din ce în ce mai mult în dezbateri greșite. Punctul meu de vedere este: dreptul la azil este inviolabil și chiar și pentru persoanele fără drept la protecție există soluții pragmatice prin intermediul muncii sau al formării profesionale”, a spus el. „Nu veți reduce AfD la tăcere cu o politică de migrație din ce în ce mai restrictivă. Demnitatea umană și pragmatismul constituie o bază mult mai solidă pentru o direcție capabilă să câștige o majoritate decât o duritate tot mai mare.”

Până de curând, programul era considerat pe scară largă un teren necunoscut din punct de vedere juridic.

În 2023, Curtea Supremă britanică a anulat programul din Rwanda, hotărând că drepturile migranților nu puteau fi garantate în cadrul centrului.

În același an, Italia a decis să înființeze o facilitate offshore proprie în Albania. Aceasta a fost concepută ca un centru pentru procesarea cererilor de azil ale migranților care fuseseră interceptați în Marea Mediterană, fără a fi nevoie ca aceștia să pună piciorul pe teritoriul italian. Instanțele italiene au pus rapid capăt acestui plan, dar complexul este utilizat ca un centru de returnare în sensul mai convențional, găzduind aproximativ 100 de migranți care au solicitat azil în timp ce se aflau în Italia, dar au fost respinși.

„Există încă speranța de a readuce centrul la funcția sa inițială, dar, deocamdată, acesta este un centru de returnare”, a declarat o sursă din cadrul guvernului italian.

Albania a afirmat că acordul se aplică doar Italiei, cu care are o relație istorică strânsă.

Hotărâte să evite soarta programului britanic din Rwanda și conștiente de condițiile insalubre și adesea periculoase din taberele de detenție pentru migranți finanțate de UE din Libia, se pare că autoritățile germane au luat în calcul posibilitatea de a amplasa un centru de returnare în afara teritoriului UE, sub administrarea agenției ONU pentru refugiați. Raționamentul este că acest lucru ar fi mai probabil să convingă instanțele că persoanele deportate se află pe mâini bune.

Alte două obstacole au dispărut în ultimele săptămâni. Consiliul Europei, organismul care supraveghează Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), a oferit un minim de acoperire diplomatică, recunoscând oficial pentru prima dată că era „important” ca statele să poată urmări înființarea de centre de returnare și alte „noi abordări” pentru descurajarea migrației ilegale.

„Nu poți reține oamenii peste o anumită perioadă de timp”, a declarat un oficial. „Oriunde îi ții, trebuie să îi ții în condiții umane, decente și nu într-un mod care ar fi contrar CEDO.”

Luni, UE a făcut un pas important prin încheierea unui acord privind crearea unei baze legale pentru centrele de returnare, care trebuie încă ratificat de Parlamentul European.

Brunner a afirmat că este esențial să se asigure că publicul simte că migrația poate fi gestionată, adăugând că, la nivelul UE, abia un sfert dintre solicitanții de azil respinși au fost expulzați.

„Trebuie să redăm oamenilor sentimentul că avem control asupra a ceea ce se întâmplă”, a spus el.

Filiz Polat, deputată în Bundestag și purtătoare de cuvânt pe tema migrației pentru partidul de opoziție Verzilor, a declarat: „Nu există centre de returnare care să fie acceptabile din punct de vedere moral. Nimeni nu ar trebui să fie deportat într-o țară cu care nu are nicio legătură.”

Ea a afirmat că doar AfD ar beneficia de pe urma acestei politici.

„Experiențele pe care statele europene le-au avut până acum cu aceste încercări de externalizare arată clar că acestea se află pe un teren foarte instabil din punct de vedere juridic, că epuizează resursele financiare și că pun în pericol drepturile fundamentale ale omului”, a spus ea. „Este deosebit de alarmant faptul că compromisul [UE] privind o lege a returnării a fost realizat cu implicarea extremei drepte. Conservatorii cedează presiunii din partea extremei drepte și demontează sistemul de azil așa cum îl cunoaștem.”

Editor : B.E.