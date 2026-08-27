Țările UE relansează planul de a utiliza activele rusești înghețate pentru Ucraina: „Acum este momentul să inițiem o nouă discuție”

Statele din UE, printre care Suedia, Țările de Jos, Spania și Polonia, îndeamnă Bruxelles-ul să-și intensifice eforturile de a utiliza activele suverane rusești blocate pentru a finanța Ucraina, ca răspuns la temerile că țara se confruntă cu o nouă criză de finanțare, relatează Financial Times.

Planurile de a finanța Ucraina folosind peste 200 de miliarde de euro din activele băncii centrale ruse deținute în UE în cadrul sancțiunilor au eșuat iarna trecută, deoarece Belgia, unde se află majoritatea acestor active, a blocat inițiativa.

Însă, potrivit a patru persoane care au luat cunoștință de conținutul documentului, o scrisoare adresată Comisiei Europene de către o coaliție de state va solicita executivului UE să reia lucrările la acest concept și va cere clarificări cu privire la eventualele progrese înregistrate în ceea ce privește cadrele juridice și tehnice alternative care ar putea ocoli veto-ul Belgiei.

„Acum este momentul să inițiem o nouă discuție despre modul în care putem valorifica și mai mult activele înghețate ale Rusiei în beneficiul Ucrainei și al nostru”, a declarat ministrul suedez al Afacerilor Externe, Maria Malmer Stenergard. „Aceasta este modalitatea corectă și inteligentă de a ne asigura că Ucraina se poate apăra pe sine și că întreaga Europă este protejată”.

Una dintre persoane a afirmat că este vorba de „un apel adresat Comisiei de a realiza demersurile tehnice” necesare pentru utilizarea activelor și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor bugetare ale Kievului. Se preconizează că scrisoarea va fi trimisă joi.

Ucraina solicită de mult timp ca UE să utilizeze activele rusești, înghețate în urma sancțiunilor impuse împotriva Moscovei în primele zile ale invaziei sale pe scară largă din februarie 2022, pentru a contribui la finanțarea apărării sale.

Profiturile generate de activele blocate la Euroclear, depozitarul central de valori din Bruxelles care deține majoritatea activelor, sunt deja utilizate pentru finanțarea unui împrumut de până la 50 de miliarde de euro, convenit în 2024.

În timp ce Kievul se străduiește să-și protejeze orașele de bombardamentele nocturne cu rachete rusești, capitalele UE se tem acum că țara are nevoie de finanțare suplimentară, pe lângă împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat din bugetul Uniunii, care a fost pus la punct în grabă în decembrie anul trecut ca alternativă la ideea activelor imobilizate.

„Împrumutul de 90 de miliarde de euro reprezintă o dovadă a angajamentului UE de a sprijini Ucraina, dar este evident că nu este suficient”, a declarat Stenergard.

„[Trebuie] să ne asigurăm că nu doar unul sau două state membre își asumă responsabilitatea pentru acest lucru”, a declarat persoana care a luat cunoștință de conținutul documentului.

În decembrie, țările UE au convenit să „continue să lucreze la crearea unui împrumut pentru reparații bazat pe soldurile de numerar asociate activelor imobilizate ale Rusiei”. Însă de atunci nu a mai existat nicio comunicare pe această temă, așa că țările solicită acum un raport privind progresele înregistrate, au declarat sursele.

Belgia a blocat planul anul trecut din cauza temerilor că ar fi nevoită să suporte rambursarea activelor în cazul unor acțiuni în justiție din partea Rusiei.

„Nimeni nu a venit încă cu o nouă propunere care să nu se lovească de aceleași obstacole politice care existau în decembrie”, a declarat un oficial al UE pus la curent cu discuțiile interne. „Nu avem un iepure alb magic pe care să-l scoatem din pălărie în această situație”.

„Dar putem să modificăm și să ajustăm aceleași propuneri legislative, iar dacă contextul politic se schimbă, poate că vor fi adoptate”, au adăugat ei.

Belgia are în continuare aceleași rezerve ca și anul trecut, temându-se de represalii juridice din partea Rusiei și avertizând asupra riscurilor pentru piețele financiare ca urmare a intervenției asupra activelor suverane.

„Nu s-a schimbat nimic de la dezbaterea și dezastrul de data trecută”, a spus una dintre persoane.

Apelul de a reveni la propunerea privind activele imobilizate coincide cu intensificarea dezbaterii privind amploarea și finanțarea următorului buget comun al UE pe o perioadă de șapte ani. Unii diplomați au sugerat că finanțarea suplimentară pentru Ucraina ar putea deveni parte a acestei dezbateri și ar putea spori presiunea asupra capitalelor pentru a găsi surse alternative de lichidități.

Euroclear a refuzat să comenteze.

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Editor : A.M.G.