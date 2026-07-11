Vacanțele în unele dintre cele mai populare destinații europene devin tot mai costisitoare. Din ce în ce mai multe țări majorează taxele turistice pentru a limita turismul excesiv sau pentru a aduce venituri suplimentare la buget.

Viena a majorat deja taxa turistică. De la începutul acestei luni, autoritățile au crescut-o de la 3,2% la 5% din costul cazării, iar din iulie 2027 aceasta va ajunge la 8%. Măsura vine după ce numărul înnoptărilor s-a dublat în ultimii 20 de ani, depășind 20 de milioane anual.

Următoarea pe listă este Barcelona. În Spania, autoritățile vor să-ti tripleze taxa pentru pasagerii navelor de croazieră care petrec în oraș mai puțin de 12 ore. Dacă proiectul va fi aprobat, taxa va crește de la 11 la 30 euro pe zi, în încercarea de a reduce supra-turismul.

În Italia, noul primar al Veneției propune majorarea taxei de acces pentru turiștii de o zi. În prezent, vizitatorii plătesc între 5 și 10 euro, însă în perioadele foarte aglomerate, taxa ar putea ajunge chiar la 30 sau 50 euro, dacă Guvernul italian va aproba modificarea.

Și Grecia a introdus o taxă de reziliență climatică aplicată pentru fiecare noapte de cazare, care poate depăși 10-15 euro la hotelurile de categorie superioară. Totodată, autoritățile au înăsprit regulile pentru turiști cu amenzi de până la 900 de euro pentru purtarea pantofilor cu toc în siturile arheologice și de până la 1.500 euro pentru fumatul în mașină în prezența unui copil.

Lisabona a dublat taxa turistică de la doi la patru euro pe noapte, iar pasagerii navelor de croazieră plătesc și o taxă suplimentară de doi euro.

În Olanda, Amsterdam rămâne orașul cu una dintre cele mai ridicate taxe turistice din Europa, de 12,5% din costul cazării. Autoritățile spun că măsurile sunt necesare pentru a gestiona turismul excesiv și pentru a finanța infrastructura și serviciile publice.

Editor : Ș.R.