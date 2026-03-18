Cu cât războiul din Iran continuă mai mult, cu atât oficialii europeni se tem mai apăsat că va declanșa o nouă criză a refugiaților. Această teamă alimentează planificarea anxioasă a scenariilor și diplomația ascunsă cu privire la modul de prevenire a unui nou val de migrație care să destabilizeze Europa, potrivit unei analize New York Times.

Planificarea include consultări între oficiali din Uniunea Europeană și Turcia, zona tampon geografică dintre Iran și Europa, care acum un deceniu era o arteră principală pentru mai mult de un milion de migranți care ajungeau pe continent pe mare.

Discuțiile s-au intensificat odată cu o convorbire telefonică la două zile după începerea războiului.

În cadrul apelului, Hakan Fidan, ministrul turc de Externe, l-a asigurat pe Magnus Brunner, comisarul pentru migrație al Uniunii Europene, că Turcia depune eforturi pentru a evita o repetare a situației.

Oficialii au întărit granița turcă cu Iranul, a spus Fidan, și vor colabora cu Europa pentru a bloca orice nou val de refugiați, conform relatării lui Brunner despre apel, într-un interviu ulterior difuzat.

Brunner și Fidan au convenit apoi că, dacă atacul americano-israelian își menține o direcție restrânsă, consecințele ar putea fi ținute sub control, potrivit oficialilor europeni și turci informați despre apel.

Dacă atacurile s-ar extinde și Iranul ar deveni instabil, Brunner și Fidan au concluzionat că oamenii ar putea încerca să fugă, potrivit persoanelor informate despre discuție, care au făcut dezvăluirile sub protecția anonimatului.

Anxietatea cu privire la o posibilă nouă criză migratorie se alătură unei liste tot mai mari de consecințe globale ale războiului din Iran.

În întreaga lume, liderii și cetățenii deopotrivă se confruntă cu creșterea costurilor combustibililor, avertismentele privind o recesiune și blocajele fluxurilor comerciale.

În Europa, aceste consecințe au fost agravate de temerile unei reacții populiste la un nou val de refugiați - tipul care a stimulat partidele de extremă dreaptă anti-imigrație în ultimul deceniu.

Conversația dintre Brunner și Fidan din 2 martie a fost o discuție preliminară și nu a condus la noi măsuri concrete pentru a se pregăti pentru o potențială creștere a migrației, au declarat diplomați europeni și oficiali turci. Acest lucru e în mare parte ca urmare a faptului că, la mai bine de două săptămâni de la începutul războiului, nu au existat semne că iranienii - sau afganii care locuiesc în Iran - s-ar aduna la granița dintre Iran și Turcia și ar încerca să fugă.

Mișcările masive de refugiați pot ajunge la un punct culminant în ani de zile. După izbucnirea războiului civil în Siria în 2011, a durat aproape patru ani până când migrația siriană către Europa a atins niveluri de criză.

Însă, pe măsură ce războiul persistă, tot mai mulți oficiali europeni sunt îngrijorați de acest scenariu. Îngrijorările s-au intensificat după ce luptele au izbucnit între Israel și Hezbollah, miliția libaneză susținută de Iran, declanșând strămutări în masă din sudul Libanului.

„Nu vrem să vedem un scenariu precum cel din Siria”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, în fața unei audiențe la München, la o săptămână după începerea războiului. El a adăugat: „Avem un interes puternic în a evita noi afluxuri de refugiați din regiune.” Merz și-a exprimat îngrijorări similare după întâlnirea de săptămâna trecută cu prim-ministrul Republicii Cehe.

Ursula von der Leyen, președinta executivului Uniunii Europene, a trimis duminică o scrisoare axată pe migrație liderilor celor 27 de state membre ale blocului comunitar.

Conflictul „a dus deja la strămutarea internă” a milioane de oameni, în special în Iran și Liban, a scris Ursula von der Leyen, adăugând că, deși oamenii nu au trecut încă granița în Uniunea Europeană, „ceea ce le rezervă viitorul rămâne neclar”.

Ea a spus că liderii ar trebui să folosească „fiecare instrument de diplomație a migrației pe care îl avem la dispoziție”.

Oficialii europeni sunt marcați de reacția politică adusă valului de refugiați care au intrat în Europa din țări precum Siria și Afganistan, atingând un vârf între 2014 și 2016. De atunci, Europa și-a înăsprit granițele și a convins țările de tranzit, precum Turcia, să acționeze ca polițiști de frontieră ai continentului - dar acțiunile sale au venit prea târziu pentru a preveni ascensiunea partidelor de extremă dreapta anti-imigrație în țări precum Germania, Austria și Franța.

Alternativa pentru Germania, sau AfD, de extremă dreapta, se află acum în sondaje la egalitate cu partidul lui Merz, în ciuda introducerii unor măsuri precum controalele la frontieră în Germania pentru a opri unii migranți înainte ca aceștia să poată intra în țară.

Fluxul de noi sosiri de migranți atât în ​​Germania, cât și în Europa în general a scăzut brusc în 2017 și a continuat să scadă de atunci. Agenția pentru frontiere a Uniunii Europene, Frontex, a raportat că trecerile neautorizate ale frontierei au scăzut cu un sfert în 2025, continuând o tendință de ani de zile.

În timpul crizei de acum un deceniu, europenii au acuzat Turcia că închide ochii la traficul de persoane între Turcia și Grecia. Traficanții au operat cu ușurință de-a lungul coastei turcești până când liderii europeni au fost de acord să trimită miliarde de dolari drept ajutor Guvernului de la Ankara.

Acum, liderii europeni par dornici să prevină un astfel de rezultat. Apelul telefonic dintre Fidan și Brunner a rezultat dintr-un weekend de coordonare intensă între von der Leyen și liderii din Orientul Mijlociu.

Oficialii turci și europeni informați despre relațiile diplomatice au declarat că toate părțile împărtășesc o prudență cu privire la un nou val de migrație, chiar dacă nu există încă o planificare semnificativă pentru vreun fel de răspuns coordonat.

Ministrul de Interne al Turciei, Mustafa Ciftci, a declarat reporterilor la începutul lunii martie că guvernul său a pregătit trei planuri de contingență pentru a face față potențialelor fluxuri de migrație cauzate de război.

Acestea includ înființarea de „zone tampon” la frontieră pentru a găzdui refugiații și, în cazul unui număr foarte mare, permiterea refugiaților să treacă granița și să caute adăpost în Turcia, a declarat Ciftci.

El a numit ultima opțiune „o ultimă soluție”, adăugând că Turcia ar putea găzdui inițial până la 90.000 de persoane în tabere de corturi și alte cazări temporare.

Din cauza proximității sale față de conflictele de lungă durată din Orientul Mijlociu și Asia, Turcia găzduiește una dintre cele mai mari populații de refugiați din lume.

Războiul civil din Siria, care a început în 2011, a dus la trecerea unui număr mare de refugiați prin lunga frontieră cu Siria, copleșind comunitățile gazdă. Numărul refugiaților sirieni înregistrați în Turcia a scăzut la 2,3 milioane, de la vârful de 3,7 milioane din 2022, potrivit agenției ONU pentru refugiați, UNHCR.

Prezența atâtor refugiați este o problemă politică sensibilă pentru guvern, care a intensificat măsurile de-a lungul frontierelor sale pentru a împiedica intrarea refugiaților.

Editor : Ș.R.