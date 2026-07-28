Spania și Franța se pregătesc pentru noi valuri de căldură, temperaturile urmând să depășească 40 de grade Celsius în unele regiuni. Serviciul meteorologic național al Spaniei afirmă că vremea extremă va dura „cel puțin” până duminică și avertizează asupra riscurilor „extreme” de incendiu. În Franța, regiunile Gironde și Landes din sud-vestul Franței se află sub „alertă galbenă” din cauza unui val de căldură care se preconizează că va atinge apogeul miercuri, îngreunând și mai mult eforturile de stingere a incendiilor „foarte imprevizibile”, anunță BBC.

Incendiile se apropie de Bordeaux

Primarul orașului Bordeaux a declarat că se pregătește pentru „toate eventualitățile”, întrucât unul dintre incendiile care fac ravagii în Franța se află la 15 km de acest oraș din sud-vestul țării.

„Ne pregătim să găzduim un număr mare de persoane în cazul în care vor fi dispuse noi evacuări”, a declarat Thomas Cazenave.

Aproximativ 220.000 de persoane au fost evacuate în Franța și peste 100.000 în Spania, unde incendiile ard „necontrolat” la vest de Madrid.

Jerome Steffe, primarul localității Cestas, situată la sud de Bordeaux, a declarat pentru BBC că acesta „va fi incendiul secolului”. El a descris cum 17.000 de locuitori au fost evacuați din localitatea sa în timpul nopții, când incendiul s-a extins cu două zile în urmă. Până în prezent, a spus el, în regiune au ars 42.000 de hectare de teren și au fost distruse 240 de case.

„În orașul meu, situația este cu adevărat catastrofală”, a adăugat el.

Și, deși incendiul nu mai avansează la fel de repede, el a spus că echipele sale „au câștigat doar o mică bătălie” și a subliniat că riscul persistă din cauza scânteilor purtate de vânt sau a unei schimbări bruște a direcției vântului.

„Ne-am concentrat toată energia pe crearea de benzi de protecție împotriva focului”, a explicat el, dar a recunoscut că „suntem cu toții speriați în fața acestei situații”.

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a avertizat că țara „trece printr-un sezon de incendii fără precedent”, cu 116.085 de hectare arse și 13.566 de focare înregistrate începând din ianuarie.

Ministrul a dezvăluit într-o postare pe X că nouă din zece incendii „sunt provocate de om și majoritatea izvorăsc din neglijență: un muc de țigară, un grătar, lucrări efectuate fără precauție”.

El a precizat însă că nu toate aceste incendii sunt accidente, unele fiind provocate în mod deliberat, adăugând că, începând cu 6 iulie, au avut loc 162 de arestări.

Incendii de vegetație ard și în alte câteva regiuni franceze, printre care Var și Landes, precum și în Haute-Corse, pe insula Corsica.

A cincea zi de stare de urgență în Spania

Între timp, Spania vecină a intrat luni în a cincea zi de stare de urgență națională din cauza incendiilor de pădure care fac ravagii la vest de capitala Madrid.

BBC a analizat imagini din satelit care arată răspândirea incendiului la vest de Madrid, care a afectat până acum peste 27.000 de hectare.

Imaginile din satelit, captate pe 24 și 26 iulie, arată cum s-a extins incendiul în decurs de două zile, după ce mai multe focare din zonele Almorox, Villa del Prado și San Martín de Valdeiglesias s-au contopit într-un singur incendiu de proporții. Imaginile ilustrează extinderea rapidă a zonei arse pe măsură ce incendiul s-a propagat.

Autoritățile locale au avertizat că regiunea se confruntă cu „cele mai grave focare din istoria sa”.

Schimbările climatice determină creșterea temperaturilor la nivel mondial, iar Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, ritmul de încălzire fiind de două ori mai rapid decât media globală, potrivit Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

Acest fenomen determină valuri de căldură mai intense în timpul verii, o presiune mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și incendii de pădure mai intense.

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Editor : C.A.