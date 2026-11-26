Platforma chineză de comerț online Temu a acceptat să-și modifice practicile comerciale în Uniunea Europeană, după ce Comisia Europeană a identificat probleme privind protecția consumatorilor și vânzarea de produse ilegale sau nesigure. Compania s-a angajat să introducă măsuri mai stricte de control, să asigure o mai mare transparență a prețurilor și să simplifice procedurile de returnare și rambursare. În cazul nerespectării angajamentelor, Temu riscă noi sancțiuni, anunță Euronews.

Comisia Europeană a anunțat joi că Temu și-a asumat o serie de angajamente pentru a-și alinia practicile la cerințele europene.

„Angajamentele asumate de Temu reprezintă un pas important pentru a garanta că, atunci când fac cumpărături online, consumatorii pot avea încredere că prețurile sunt transparente, recenziile sunt credibile, iar drepturile lor privind returnarea produselor și rambursarea banilor sunt respectate”, a declarat Michael McGrath, comisarul european pentru protecția consumatorilor, într-un comunicat.

El a adăugat că Executivul comunitar va „continua să monitorizeze îndeaproape modul în care Temu respectă aceste angajamente”.

Anunțul reprezintă cea mai recentă evoluție în cadrul anchetei Comisiei Europene privind practicile Temu, lansată în octombrie 2024. Investigația a urmărit să stabilească dacă platforma respectă regulile aplicabile platformelor online foarte mari (VLOP), prevăzute de Actul privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), unul dintre pilonii legislației europene în domeniul digital.

Prin angajamentele asumate, Temu încearcă să demonstreze că ia măsuri adecvate pentru a combate comercializarea produselor ilegale și pentru a-și modifica modul de funcționare astfel încât să respecte normele europene. În cazul în care nu și-ar fi îndeplinit obligațiile, compania ar fi putut risca o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel global.

„Ne bucurăm că am ajuns la o soluționare cu Comisia Europeană și cu autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Temu, adăugând că societatea va „continua să consolideze transparența și să îmbunătățească experiența de cumpărături pentru consumatorii din întreaga Europă”.

În luna mai, Comisia a aplicat companiei Temu o amendă de 200 de milioane de euro, după ce anchetatorii au descoperit pe platformă jucării periculoase pentru bebeluși și încărcătoare defecte. Tot atunci, companiei i s-a cerut să prezinte un plan de acțiune pentru remedierea problemelor identificate și a altor posibile încălcări ale Actului privind serviciile digitale (DSA).

La începutul lunii noiembrie, Comisia a publicat concluziile preliminare ale anchetei, potrivit cărora Temu nu făcuse suficiente schimbări pentru a remedia deficiențele semnalate.

Anchetatorii au identificat mai multe probleme persistente, printre care „controale ineficiente pentru asigurarea standardelor de siguranță”, „o moderare slabă a conținutului” și un „sistem de sancțiuni ineficient”.

Temu a primit un termen pentru a analiza concluziile preliminare și pentru a decide ce măsuri va lua în continuare.

Comisia a anunțat joi că platforma s-a angajat să facă informațiile despre companie mai ușor accesibile, să îmbunătățească serviciile de asistență pentru clienți și să simplifice procedurile de retragere din contract, returnare a produselor și rambursare a banilor. De asemenea, Temu va trebui să asigure recenzii mai credibile din partea consumatorilor și o mai mare transparență a prețurilor.

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Compania s-a angajat și să elimine mesajele care pun presiune asupra clienților pentru a-i determina să cumpere, să renunțe la funcționalitățile de tip „gamification” (mecanisme de joc) impuse utilizatorilor, să prezinte dovezi care să susțină afirmațiile privind impactul asupra mediului și să introducă un proces de finalizare a comenzilor mai clar.

Anunțul de joi marchează încheierea procedurii la nivel european, iar monitorizarea respectării angajamentelor asumate de Temu, care se aplică în întreaga Uniune Europeană și în Spațiul Economic European, va reveni de acum autorităților naționale pentru protecția consumatorilor.

În cazul în care platforma nu respectă aceste angajamente, ar putea fi sancționată cu amenzi de până la 4% din cifra de afaceri anuală realizată în statele membre vizate sau chiar mai mari, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.

Editor : C.A.