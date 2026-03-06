Live TV

Tensiune fără precedent între Ungaria și Ucraina: Kievul le cere ucrainenilor să nu mai călătorească în țara vecină

Orban și Zelenski
Foto: Profimedia

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei nu recomandă cetățenilor ucraineni să călătorească în Ungaria. Motivul este răpirea a șapte ucraineni și furtul proprietății băncii de stat ucrainene din Budapesta.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a recomandat cetățenilor ucraineni să se abțină de la călătorii în Ungaria, scrie UNN.

Din cauza răpirii a șapte cetățeni ucraineni și a furtului de bunuri ale băncii de stat din Budapesta, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor ucraineni să se abțină de la călătorii în Ungaria, din cauza imposibilității de a le garanta siguranța în contextul acțiunilor arbitrare ale autorităților maghiare.

„Dacă este posibil”, Ministerul Afacerilor Externe a îndemnat, de asemenea, „să se acorde prioritate altor rute de tranzit, care nu trec prin teritoriul Ungariei”.

„Atragem, de asemenea, atenția întreprinderilor ucrainene și europene asupra amenințărilor de confiscare arbitrară a proprietății pe teritoriul Ungariei și recomandăm luarea în considerare a acestor riscuri în contextul oricărei activități comerciale în această țară”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe.

Oschadbank a anunțat reținerea nejustificată a două vehicule blindate și dispariția a șapte angajați în Ungaria, pe 5 martie. Vehiculele transportau 40 de milioane de dolari americani, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur.

Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andriy Sybiha, a confirmat capturarea a șapte angajați ai Oschadbank de către agențiile de aplicare a legii din Budapesta. Ucraina consideră acest lucru o luare de ostatici criminală și pregătește un apel către UE.

BNU a emis, de asemenea, o declarație cu privire la confiscarea vehiculelor blindate ale Oschadbank și reținerea ilegală a membrilor echipajului de transport de numerar în Ungaria, afirmând că „solicită autorităților maghiare eliberarea imediată a cetățenilor ucraineni și o explicație oficială pentru reținerea lor, precum și informații despre locul unde se află vehiculele blindate și încărcătura corespunzătoare”.

Până în dimineața zilei de 6 martie, Ungaria nu a acordat încă consulilor ucraineni acces la cei șapte cetățeni capturați la Budapesta. Ucraina cere eliberarea imediată a acestora și pregătește un apel către UE.

Editor : A.R.

