Tensiuni între UE și Turcia înainte de summitul climatic COP31. Bruxellesul condamnă excluderea Ciprului: „Este inacceptabil”

Comisia Europeană a criticat joi Turcia pentru excluderea Ciprului din reuniunile pregătitoare pentru conferința ONU privind clima din acest an, calificând comportamentul Ankarei drept „inacceptabil”. Potrivit Politico, guvernul turc - care va găzdui summitul COP31 la Antalya în noiembrie - a exclus Ciprul din mai multe reuniuni informale de pregătire în ultimele luni.

Ankara refuză sau ignoră, de asemenea, solicitările de întâlniri bilaterale trimise de Cipru, în ciuda faptului că Nicosia reprezintă în prezent toate cele 27 de guverne ale UE, deoarece deține președinția rotativă a Consiliului în prima jumătate a acestui an, potrivit unor diplomați.

„Acest lucru este inacceptabil și nu îl vom accepta. Fie negociați cu toate cele 27 de state, fie cu niciunul dintre ele”, a declarat joi pentru Politico Wopke Hoekstra, șeful departamentului pentru climă al Comisiei.

El a adăugat: „Dacă doriți să găzduiți un eveniment internațional, acest lucru prevalează asupra oricăror sensibilități naționale pe care le-ați putea avea.”

Turcia nu întreține relații diplomatice cu Republica Cipru, statul membru al UE recunoscut la nivel internațional ca singurul guvern legitim al întregii insule.

În schimb, Ankara este singurul guvern din lume care recunoaște ca independent nordul cipriot turc separatist. Insula este efectiv divizată de când Turcia a invadat-o în 1974, ca răspuns la o lovitură de stat susținută de Grecia.

Comisia a abordat, de asemenea, această problemă în cadrul conferinței de presă de joi.

„Am afirmat clar că excluderea unui stat membru al Organizației Națiunilor Unite din procesul de pregătire a conferinței ONU privind schimbările climatice COP31 nu este acceptabilă”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna-Kaisa Itkonen. „Turcia ne-a dat asigurări că Cipru nu va fi exclus din viitoarele reuniuni pregătitoare pentru COP31.”

