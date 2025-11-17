Tensiunile comerciale obligă UE să reducă previziunile de creștere pentru zona euro în 2026. „Economia rămâne vulnerabilă”

Economia zonei euro va crește mai puțin decât se preconiza pentru anul viitor, a estimat luni executivul UE, pe fondul riscurilor generate de comerțul internațional și tensiunile geopolitice care afectează zona monedei unice, anunță France24.

Comisia Europeană prevede că zona monetară unică a celor 20 de țări va crește cu 1,2% în 2026, în scădere față de previziunea anterioară de 1,4%. Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a declarat că UE se așteaptă ca măsurile comerciale ale SUA și reacțiile „actorilor cheie, precum China, să afecteze comerțul mondial”.

„Economia extrem de deschisă a UE rămâne vulnerabilă la restricțiile comerciale și la incertitudinea actuală”, a declarat Dombrovskis reporterilor, la Bruxelles.

Cu toate acestea, Executivul blocului comunitar a remarcat că acordurile comerciale ale SUA cu parteneri precum Uniunea Europeană „au atenuat o parte din incertitudini”. Acordul încheiat în iulie cu președintele SUA, Donald Trump, înseamnă că exporturile UE se confruntă cu o taxă de bază de 15%, în loc de 30%, care ar fi provocat haos în economia europeană. Datele UE se bazează pe punerea în aplicare a tarifelor convenite.

Pentru întreaga UE, cu cele 27 de țări, Bruxelles se așteaptă la o creștere de 1,4% în 2026, ușor mai mică decât cea de 1,5% prevăzută în mai. Dombrovskis pare optimist în ciuda dificultăților.

„Economia UE a depășit așteptările în primele nouă luni ale anului. Privind mai departe, ne așteptăm ca creșterea să continue într-un ritm moderat, în ciuda mediului extern dificil”, a declarat Dombrovskis.

„Incertitudinea” franceză

Comisia consideră că intensificarea competitivității Europei, combinată cu cheltuieli mai mari pentru apărare „concentrate pe producția UE” și noi acorduri comerciale, „ar putea stimula activitatea economică mai mult decât se preconiza”. Cu toate acestea, Europa rămâne în continuare în urma Statelor Unite și Chinei.

În octombrie, Fondul Monetar Internațional (FMI) a prevăzut că economia SUA va crește cu 2,1 % anul viitor. Chiar dacă a anticipat că economia Chinei va încetini în acest an, FMI a prevăzut că puterea economică asiatică va crește cu 4,2 % în 2026.

Previziunile pentru Europa au oferit însă o oarecare ușurare, după ce Comisia a declarat că se așteaptă acum ca cea mai mare economie a blocului comunitar, Germania, să crească cu 0,2 % în acest an, în loc de stagnarea prevăzută anterior.

De asemenea, a prevăzut că economia germană, bazată pe exporturi, va crește cu 1,2% anul viitor, ușor peste previziunea anterioară de 1,1%.

„Efectele pozitive ale creșterii cheltuielilor publice sunt parțial contrabalansate de impactul negativ al tensiunilor comerciale, care se așteaptă să afecteze exporturile”, a declarat Comisia despre Germania.

Franța, a doua cea mai mare economie europeană, se descurcă puțin mai bine, cu o creștere estimată de 0,7% în acest an și de 0,9% în 2026. Însă, deși perspectivele pentru acest an s-au îmbunătățit de la 0,6%, Comisia a redus prognoza de creștere pentru Franța pentru 2026 de la 1,3%.

„În 2026, incertitudinea economică și politică internă va afecta creșterea PIB-ului real”, a declarat Comisia cu privire la Franța.

Inflația, o „veste bună”

Bruxelles a mai declarat că inflația în zona monedei unice este estimată să atingă 2,1 % în 2025, foarte aproape de obiectivul de 2 % al Băncii Centrale Europene.

„Revenirea susținută la prețuri stabile este o veste bună pentru consumatorii europeni, care au văzut cum puterea lor de cumpărare a fost erodată de inflație în ultimii ani”, a declarat Dombrovskis.

Comisia estimează că inflația va încetini până la 1,9% în 2026, peste previziunea de 1,7% publicată în luna mai.

Deși Bruxelles a declarat că creșterea prețurilor la alimente și servicii încetinește, aceasta a fost „contrabalansată de creșterea inflației în sectorul energetic”.

Citește și Comisia Europeană: „Economia României încetinește puternic din cauza austerității”. Care sunt prognozele pentru 2025-2027

Editor : C.A.