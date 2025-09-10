Live TV

Foto Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale

Data actualizării: Data publicării:
cladire_lovita_drone
O clădire rezidențială din Polonia a fost lovită de dronele rusești. Sursa: Nexta/X

O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, potrivit presei locale. Polsat News relatează că acoperișul clădirii și parcarea au fost avariate, dar nimeni nu a fost rănit. Mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri.

Citând un inspector de poliție local, Polsat afirmă: „Resturile unei drone rusești au căzut pe o casă rezidențială din orașul Wyryki Wola”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, citează declarația primarului local Mariusz Zanko: „Oamenii au auzit explozia și au văzut și avioane de vânătoare poloneze. Situația este destul de dificilă și îngrijorătoare; există într-adevăr o mare îngrijorare în rândul locuitorilor”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Regiunea Lublin, din estul Poloniei, se învecinează atât cu Belarus, cât și cu Ucraina.

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC.

Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” - referindu-se la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” ale Rusiei. 

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
om cu umbrela si furtuna
5
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate...
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Provocare periculoasă. Drone rusești au intrat pe teritoriul...
Avioane F-16 ridicate de la sol pentru apărarea spațiului aerian. Foto- Profimedia
Armata a ridicat două avioane F-16 în timpul nopții, după ce un grup...
edl sincron marinescu_00410
Radu Marinescu, după scandalul firmei fantomă: ONRC e o instituție de...
final de sezon pe litoral
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în...
Ultimele știri
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic
Măsurile de austeritate ale Guvernului scot sindicaliștii din țară în stradă. Este a treia zi de proteste și haos în Educație
Reacția lui Volodimir Zelenski, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian polonez: „Nou nivel de escaladare”. Kievul cere un răspuns ferm
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fragmente descoperite la locul exploziei. Foto: captură video lukov.tv
Polonia acuză Moscova pentru drona prăbușită pe teritoriul său și anunță că va protesta. „Rusia provoacă din nou țările NATO”
drona militara
Alertă aeriană în județul Tulcea: atac cu drone în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Ce spune MApN
drona fragmente
Fragmentele de dronă găsite în Galați au fost confirmate ca fiind rusești. MApN anunță că drona avea încărcătură explozivă
estonia ambasador 2
Clădirea în care locuiește ambasadoarea Estoniei în Ucraina a fost lovită de o dronă rusească
ODAmaD00NDAmaGFzaD0zNzEwZTI1ODY1YjJhZDM3MTdlY2M5YzIzODgyZDZmNg==.thumb
Ministrul Apărării: NATO trebuie să fie pregătită să răspundă rapid și eficient la orice provocare în regiunea Mării Negre
Partenerii noștri
Pe Roz
“Am fost la 50 de interviuri și tot nu m-au angajat. Sunt prea atrăgătoare”. Vrea să fie bonă, dar felul în...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Până la 150 de euro în plus la pensie pentru acești români, decizia ține de patron. Ce spune legea pensiilor
Digi FM
Maia Morgenstern, un nou mesaj după ce a fiica ei de 26 de ani a anunțat că a născut: „O viață a venit pe...
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
La ce bănci plătești comision când retragi pensia? Cum poți să nu îl mai plătești?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Russell Crowe și logodnica cu 28 de ani mai tânără au transformat o premieră de film într-o seară romantică...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea