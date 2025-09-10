O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, potrivit presei locale. Polsat News relatează că acoperișul clădirii și parcarea au fost avariate, dar nimeni nu a fost rănit. Mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri.

Citând un inspector de poliție local, Polsat afirmă: „Resturile unei drone rusești au căzut pe o casă rezidențială din orașul Wyryki Wola”.

De asemenea, citează declarația primarului local Mariusz Zanko: „Oamenii au auzit explozia și au văzut și avioane de vânătoare poloneze. Situația este destul de dificilă și îngrijorătoare; există într-adevăr o mare îngrijorare în rândul locuitorilor”.

Regiunea Lublin, din estul Poloniei, se învecinează atât cu Belarus, cât și cu Ucraina.

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC.

Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme împotriva obiectelor” - referindu-se la ceea ce armata numeşte „obiecte de tip dronă” ale Rusiei.

