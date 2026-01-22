Live TV

Test militar în Germania: Pliante lansate cu baloane cu heliu, pentru informarea populației în situații de urgență

Data publicării:
germania armata baloane
Pliantele vor fi distribuite în perioada 25 ianuarie - 4 februarie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Distribuirea pliantelor în zone de conflict Pliantele ca instrument de război psihologic

Armata Germaniei se pregătește să lanseze o operațiune de testare care presupune distribuirea de pliante informative cu ajutorul unor baloane cu heliu, pentru a exersa „procedurile tactice de comunicare directă” în cazul unei situații de urgență.

Potrivit Comandamentului Landului Saxonia, Compania a 5-a de Operațiuni, formată din aproximativ 100 de militari, va fi desfășurată pentru această misiune, informează Euronews. Pliantele distribuite de Bundeswehr în perioada 25 ianuarie - 4 februarie au scopul de a transmite informații persoanelor din zonele afectate, care ar fi altfel dificil de contactat.

Obiectivul operațiunii este așa-numita „distribuire de la distanță”, adică transmiterea materialelor din aer sau de la o distanță sigură, fără contact direct cu zona afectată.

Baloanele cu heliu care vor fi folosite pot atinge altitudini de până la 5.000 de metri. Totuși, locurile exacte de lansare nu sunt încă stabilite, deoarece acestea depind de condițiile meteorologice și vor fi decise zilnic.

Din motive de securitate, autoritățile nu au oferit alte detalii despre operațiune, precizând doar că marile orașe vor fi „evitate în mod deliberat”. Țările vecine Germaniei au fost deja informate, în cazul în care baloanele ar putea fi purtate de vânt spre Polonia sau Cehia.

Persoanele care găsesc pliante tipărite cu simboluri și texte informative în cadrul exercițiului „Colder Iron 2026” pot semnala descoperirea la adresa de contact indicată și apoi pot elimina materialele.

Distribuirea pliantelor în zone de conflict

Distribuirea pliantelor este folosită frecvent în situații de urgență, fie pentru a comunica cu populația aflată în situații excepționale, fie pentru a răspândi mesaje de propagandă. Printre cele mai recente exemple se numără pliantele lansate de armata israeliană în Fâșia Gaza și în Liban, prin care populația era avertizată să evacueze anumite zone.

Agenția Reuters relatează că forțele israeliene au lansat pliante în sudul Gazei, miercuri, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hamas, în octombrie anul trecut.

Zeci de familii palestiniene au fost îndemnate să evacueze imediat, mesajele fiind redactate în engleză, ebraică și arabă. Acțiunea a fost confirmată de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Pliantele ca instrument de război psihologic

Pe lângă rolul de informare, pliantele pot fi folosite și ca instrument de propagandă, așa cum s-a întâmplat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Atunci, acestea combinau informații reale, exagerări și dezinformare pentru a influența psihologic soldații și civilii.

De regulă, pliantele erau destinate unor grupuri clar definite, uneori chiar unor unități individuale, și erau lansate în milioane de exemplare cu ajutorul avioanelor, baloanelor, artileriei sau rachetelor.

În special, apelurile la capitulare, instrucțiunile detaliate pentru depunerea armelor sau prezentarea unei vieți „mai bune” în captivitate erau transmise adversarului prin intermediul pliantelor. La Universitatea Ludwig Maximilian din München au fost expuse 2.024 astfel de pliante, inclusiv o copie care reda fonetic propoziția engleză „I surrender” („Mă predau”) pentru soldații vorbitori de germană.

Istoricul Benedikt Sepp a explicat că, din cauza barierei lingvistice, mulți soldați nu știau cum să se predea. De aceea, au fost distribuite pliante cu formulări precum „Ei ssörrender”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
5
Republica Moldova, ultimii trei pași pentru retragerea definitivă dintr-o organizație...
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Digi Sport
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump Groenlanda Danemarca
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate sunt afirmațiile despre NATO, războaiele încheiate și Groenlanda
Donald Trump
Germania va lua în considerare boicotarea Cupei Mondiale din SUA. Și nu doar ea: „Mi-e greu să cred că ţările europene vor participa”
un barbat pune la incarcare o masina electrica
Guvernul german a schimbat subvențiile pentru autovehiculele electrice. Ajutorul acordat acum la cumpărarea unui EV
friedrich-merz-emmanuel-macron
Merz, contrapondere la Macron în răspunsul la amenințările tarifare ale lui Trump: „Franța e afectată într-o măsură diferită”
soldați germani în timpul unei parade de la Nuremberg în 1936
Colapsul unui stat democratic a transformat secolul al XX-lea. Cum ar putea liderii de azi să evite căderea într-o nouă eră a tiraniei
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-01-22 at 12.37.52 (1)
Cine e în spatele mișcării „Valul Democrației”, care a vrut să...
Plenary session of the European Parliament
Parlamentul European a respins moțiunea de cenzură împotriva Comisiei...
MOLDOVA_VIZITA_OFICIALA_DAN_SANDU_CONFERINTA_29_INQUAM_Photos
Maia Sandu: În Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru...
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul a discutat în primă lectură legea privind cumulul pensie...
Ultimele știri
Florin Barbu „salută” votul din PE prin care acordul cu Mercosur este trimis la CJUE: „E nevoie de garanții pentru fermieri”
Alexandru Muraru îl acuză pe George Simion că sabotează interesele României: „A făcut o gafă monumentală”
Wiz Khalifa contestă pedeapsa de 9 luni de închisoare primită pentru că a fumat marijuana pe scenă, la Costinești
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, conflict la finalul meciului de la Australian Open: „Nu ai fost fair-play...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea?! Atacantul care rupea plasele la FCSB a primit un sfat prețios de la Adi...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Semaforul intermitent la dreapta te lasă fără permis de conducere. Noile reguli din Codul Rutier
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit...
Pro FM
Emma Bunton a împlinit 50 de ani. Cum arată și ce face azi „Baby Spice”. Mesaje dulci de la Victoria Beckham...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat