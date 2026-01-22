Test militar în Germania: Pliante lansate cu baloane cu heliu, pentru informarea populației în situații de urgență

Armata Germaniei se pregătește să lanseze o operațiune de testare care presupune distribuirea de pliante informative cu ajutorul unor baloane cu heliu, pentru a exersa „procedurile tactice de comunicare directă” în cazul unei situații de urgență.

Potrivit Comandamentului Landului Saxonia, Compania a 5-a de Operațiuni, formată din aproximativ 100 de militari, va fi desfășurată pentru această misiune, informează Euronews. Pliantele distribuite de Bundeswehr în perioada 25 ianuarie - 4 februarie au scopul de a transmite informații persoanelor din zonele afectate, care ar fi altfel dificil de contactat.

Obiectivul operațiunii este așa-numita „distribuire de la distanță”, adică transmiterea materialelor din aer sau de la o distanță sigură, fără contact direct cu zona afectată.

Baloanele cu heliu care vor fi folosite pot atinge altitudini de până la 5.000 de metri. Totuși, locurile exacte de lansare nu sunt încă stabilite, deoarece acestea depind de condițiile meteorologice și vor fi decise zilnic.

Din motive de securitate, autoritățile nu au oferit alte detalii despre operațiune, precizând doar că marile orașe vor fi „evitate în mod deliberat”. Țările vecine Germaniei au fost deja informate, în cazul în care baloanele ar putea fi purtate de vânt spre Polonia sau Cehia.

Persoanele care găsesc pliante tipărite cu simboluri și texte informative în cadrul exercițiului „Colder Iron 2026” pot semnala descoperirea la adresa de contact indicată și apoi pot elimina materialele.

Distribuirea pliantelor în zone de conflict

Distribuirea pliantelor este folosită frecvent în situații de urgență, fie pentru a comunica cu populația aflată în situații excepționale, fie pentru a răspândi mesaje de propagandă. Printre cele mai recente exemple se numără pliantele lansate de armata israeliană în Fâșia Gaza și în Liban, prin care populația era avertizată să evacueze anumite zone.

Agenția Reuters relatează că forțele israeliene au lansat pliante în sudul Gazei, miercuri, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre Israel și Hamas, în octombrie anul trecut.

Zeci de familii palestiniene au fost îndemnate să evacueze imediat, mesajele fiind redactate în engleză, ebraică și arabă. Acțiunea a fost confirmată de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Pliantele ca instrument de război psihologic

Pe lângă rolul de informare, pliantele pot fi folosite și ca instrument de propagandă, așa cum s-a întâmplat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Atunci, acestea combinau informații reale, exagerări și dezinformare pentru a influența psihologic soldații și civilii.

De regulă, pliantele erau destinate unor grupuri clar definite, uneori chiar unor unități individuale, și erau lansate în milioane de exemplare cu ajutorul avioanelor, baloanelor, artileriei sau rachetelor.

În special, apelurile la capitulare, instrucțiunile detaliate pentru depunerea armelor sau prezentarea unei vieți „mai bune” în captivitate erau transmise adversarului prin intermediul pliantelor. La Universitatea Ludwig Maximilian din München au fost expuse 2.024 astfel de pliante, inclusiv o copie care reda fonetic propoziția engleză „I surrender” („Mă predau”) pentru soldații vorbitori de germană.

Istoricul Benedikt Sepp a explicat că, din cauza barierei lingvistice, mulți soldați nu știau cum să se predea. De aceea, au fost distribuite pliante cu formulări precum „Ei ssörrender”.

