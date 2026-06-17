Live TV

Teste antidrog aleatorii în Guvernul Franței. Sebastien Lecornu: „Miniștrii vor trebui să se supună”

Data actualizării: Data publicării:
Paris, France. 13th Jan, 2026. French Prime Minister Sebastien Lecornu during a session of questions to the government at the National Assembly, France's lower house of parliament, in Paris, France, on January 13, 2026. Photo by Lionel Urman/ABACAPRESS.CO
Premierul francez Sebastien Lecornu vorbind în Parlament. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Guvernul francez introduce teste antidrog aleatorii pentru miniștri, membrii cabinetelor și funcționari de la nivelul executivului, potrivit unei circulare semnate de premierul Sebastien Lecornu. Măsura prevede inclusiv verificări inopinate și obligatorii, în contextul unei politici de „exemplaritate” la nivel guvernamental, relatează News.ro.

Miniștrii vor trebui, de asemenea, să se supună acestor teste, „având în vedere natura misiunilor pe care le îndeplinesc, expunerea lor și cerința specială de exemplaritate care li se aplică”, a declarat Sébastien Lecornu.

În acest document, la care Le Figaro a avut acces, Sébastien Lecornu precizează că testele vor avea ca scop „verificarea faptului că persoanele în cauză nu consumă substanțe stupefiante (...) inclusiv ocazional, în cadru privat”.

Un consum ar constitui „pe lângă punerea în pericol a propriei integrități și impactul asupra serviciului, o vulnerabilitate personală susceptibilă de a fi exploatată de grupuri de presiune, rețele criminale sau manevre de ingerință”, precizează circulara.

Funcționarii care fac obiectul unei autorizări vor fi, de asemenea, supuși acestor teste de depistare, precizează prim-ministrul, care solicită membrilor guvernului său să elaboreze „un plan de acțiune” pe care să i-l transmită înainte de data de 26 iunie.

„În cazul unor rezultate pozitive, veți evalua consecințele care se impun, inclusiv pe plan disciplinar. Același lucru se va aplica și în cazul refuzului de a se supune acestor teste”, prevede documentul, înainte de a preciza că miniștrii vor trebui, de asemenea, să se asigure că aceste persoane sunt orientate în mod sistematic către structuri de îngrijire medicală.

„Un plan de prevenire, dar și de consultări în domeniul dependențelor, va trebui, de asemenea, să fie implementat și propus în mod sistematic, în colaborare cu medicina preventivă”, se mai menționează în document.

În luna februarie a acestui an, Le Canard enchaîné a dezvăluit că unul dintre consilierii premierului a fost prins consumând droguri.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Adrian Veștea.
4
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
Digi Sport
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Opening Day Of The Grenelle Seine Bathing Site - Paris, France - 05 Jul 2025
Val de caniculă în Franța: Parisul redeschide un canal pentru înot după un secol de interdicție. „Trebuie să ne adaptăm”
faza de joc din meciul franta - senegal
CM 2026. Franţa a învins Senegal în primul meci de la turneul final. Mbappe a făcut spectacol
symbolic black padlock stands in the narrow Strait of Hormuz on a map of Iran. Conceptual image representing oil transit blockage, geopolitical tensio
Dezacord la summitul G7: Donald Trump dă asigurări că Strâmtoarea Ormuz se redeschide până vineri, aliații europeni nu sunt convinși
profimedia-0823545722
Zelenski va folosi din nou aeroportul din Chişinău pentru o vizită externă
Switzerland US G7 Summit
„Acordul cu Iranul a fost semnat în întregime”, spune președintele SUA. Pentru Israel, „lupta nu s-a încheiat încă”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Calculele în PNL se complică: Veștea ar vrea și la șefia partidului...
horatiu potra
Horațiu Potra scapă de arestul preventiv în dosarul de lovitură de...
adrian vestea inquam photos george calin
Adrian Veștea va depune azi lista miniștrilor. Premierul desemnat...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Când a aflat Tomac că va fi înlocuit: „În cursul zilei de sâmbătă...
Ultimele știri
Robert Sighiartău (PNL) crede că Nicușor Dan ar trebui să recunoască că a greșit. Ce soluții ar avea la îndemână președintele
Când ar putea adera Ucraina la Uniunea Europeană. Anunțul șefei misiunii diplomatice a blocului în Kiev
Deputații au adoptat legea care permite continuarea unor proiecte scoase din PNRR. Ce investiții sunt vizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Venus și Neptun aduc romantism și fantezie. 3 zodii vor trăi momente speciale, iar prieteniile se pot...
Cancan
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
De ce s-ar lua, de fapt, pauza de hidratare de la CM 2026. „E o perversiune”. Sumele câștigate sunt...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Atac neașteptat! Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali și biserica de 20 de milioane de euro din Pipera
Adevărul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
Pericol ascuns în transportul public. Ce trebuie să faci după fiecare călătorie pentru a evita ploșnițele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să...
Newsweek
Topul pensiilor serviciu în România: magistrații: 25.000 lei, parlamentari: 6.300 lei, aviatorii: 13.000 lei
Digi FM
Mihai Bendeac, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce l-a revoltat după inaugurarea bisericii din Pipera
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...