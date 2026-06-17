Teste antidrog aleatorii în Guvernul Franței. Sebastien Lecornu: „Miniștrii vor trebui să se supună”

Guvernul francez introduce teste antidrog aleatorii pentru miniștri, membrii cabinetelor și funcționari de la nivelul executivului, potrivit unei circulare semnate de premierul Sebastien Lecornu. Măsura prevede inclusiv verificări inopinate și obligatorii, în contextul unei politici de „exemplaritate” la nivel guvernamental, relatează News.ro.

Miniștrii vor trebui, de asemenea, să se supună acestor teste, „având în vedere natura misiunilor pe care le îndeplinesc, expunerea lor și cerința specială de exemplaritate care li se aplică”, a declarat Sébastien Lecornu.

În acest document, la care Le Figaro a avut acces, Sébastien Lecornu precizează că testele vor avea ca scop „verificarea faptului că persoanele în cauză nu consumă substanțe stupefiante (...) inclusiv ocazional, în cadru privat”.

Un consum ar constitui „pe lângă punerea în pericol a propriei integrități și impactul asupra serviciului, o vulnerabilitate personală susceptibilă de a fi exploatată de grupuri de presiune, rețele criminale sau manevre de ingerință”, precizează circulara.

Funcționarii care fac obiectul unei autorizări vor fi, de asemenea, supuși acestor teste de depistare, precizează prim-ministrul, care solicită membrilor guvernului său să elaboreze „un plan de acțiune” pe care să i-l transmită înainte de data de 26 iunie.

„În cazul unor rezultate pozitive, veți evalua consecințele care se impun, inclusiv pe plan disciplinar. Același lucru se va aplica și în cazul refuzului de a se supune acestor teste”, prevede documentul, înainte de a preciza că miniștrii vor trebui, de asemenea, să se asigure că aceste persoane sunt orientate în mod sistematic către structuri de îngrijire medicală.

„Un plan de prevenire, dar și de consultări în domeniul dependențelor, va trebui, de asemenea, să fie implementat și propus în mod sistematic, în colaborare cu medicina preventivă”, se mai menționează în document.

În luna februarie a acestui an, Le Canard enchaîné a dezvăluit că unul dintre consilierii premierului a fost prins consumând droguri.

Editor : Ș.A.