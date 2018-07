Theresa May: Donald Trump mi-a spus să dau în judecată UE

Premierul britanic Theresa May a declarat că preşedintele american Donald Trump a îndemnat-o anterior să dea în judecată Uniunea Europeană ca parte a strategiei privind Brexit-ul, dezvăluind un sfat despre care liderul de la Casa Albă a spus în această săptămână că a fost ignorat de şefa guvernului de la Londra, transmite Reuters.

FOTO: Gulliver/ Getty Images



„Mi-a spus că ar trebui să dau în judecată UE: 'Dă în judecată UE. Nu intra în negocieri - dă-i în judecată'", a afirmat duminică May la postul de televiziune BBC, potrivit Agerpres.



May a mai subliniat că Trump, care a efectuat o vizită în Marea Britanie, a sfătuit-o că din moment ce se află totuşi în negocieri, nu ar trebui să renunţe.



„Vreau să putem să ne aşezăm la masă pentru a negocia cel mai bun acord pentru Marea Britanie", a mai declarat şefa guvernului britanic.



Trump a afirmat într-un interviu apărut vineri că May nu i-a urmat sfatul privind Brexit-ul - unul dintr-o serie de comentarii care au fost văzute ca o critică dură la adresa planurilor premierului britanic privind ieşirea din UE.



Preşedintele american s-a folosit apoi de o conferinţă de presă cu May pentru a-şi minimaliza afirmaţiile anterioare, spunând că a înţeles de ce ea a considerat sfatul ca fiind "puţin cam dur". Trump a mai declarat că SUA şi Marea Britanie ar putea semna un acord comercial 'grozav' post-Brexit

