Fosta prim-ministră britanică Theresa May s-a declarat „șocată” de intenția actualului premier, Andy Burnham, de a regândi relația Regatului Unit cu Uniunea Europeană, la zece ani de la referendumul privind Brexitul. Într-un interviu acordat duminică BBC, May i-a cerut șefului guvernului să respecte decizia britanicilor de a părăsi blocul comunitar și să nu redeschidă dezbaterea privind o eventuală revenire în UE, relatează EFE și Agerpres.

„Mesajul meu pentru el (Burnham) este: Oamenii au votat pentru Brexit. Brexitul este un fapt. Pur și simplu acceptați Brexitul și mergeți mai departe”, a declarat May, duminică, într-un interviu acordat BBC.

Theresa May a condus guvernul britanic între 2016 și 2019 și a fost nevoită să demisioneze după ce acordul privind Brexitul, pe care îl negociase cu Uniunea Europeană, a fost respins de parlamentarii britanici. Ea a fost înlocuită de Boris Johnson.

„Am fost martora anvergurii acelor negocieri și a orelor care trebuie investite. Este implicat întregul guvern, nu doar prim-ministrul, ci și miniștrii și oficialii, într-un du-te-vino permanent, pentru că trebuie să negociezi intens pentru a te asigura că obții ceea ce îți dorești”, a explicat fosta șefă a executivului britanic.

Theresa May îl critică pe Andy Burnham: „Trebuie să respectăm această decizie”

Fosta prim-ministră a declarat că a fost „șocată” să afle că Andy Burnham intenționează să inițieze noi negocieri pentru apropierea Regatului Unit de Uniunea Europeană, la zece ani de la referendumul din 2016.

„Noi, ca țară, am votat pentru Brexit. Și când am fost prim-ministru, am fost foarte clară: trebuie să respectăm această decizie”, a susținut May.

În opinia fostei lidere conservatoare, Burnham încearcă să le dea lecții britanicilor, sugerând că votul lor la referendumul privind Brexitul a fost o greșeală.

„Vrea să-i mângâie pe cap și să le spună: «Știți ce? Vă amintiți de votul acela? Ei bine, ați greșit, nu-i așa? Așa că încercați din nou și dați răspunsul corect»”, a afirmat Theresa May.

Declarațiile sale vin în contextul în care actualul premier britanic încearcă să consolideze relațiile cu Bruxellesul și să reevalueze viitorul cooperării dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

Regatul Unit și UE au semnat noi acorduri. O posibilă revenire în blocul comunitar, în discuție

Vineri, la Bruxelles, Regatul Unit și Uniunea Europeană au semnat trei acorduri privind sectorul fitosanitar, mobilitatea tinerilor și piața carbonului.

Cele două părți nu au reușit însă să soluționeze cererea privind reducerea taxelor universitare pentru studenții europeni care studiază în Regatul Unit. Totodată, Londra și Bruxellesul s-au angajat să consolideze cooperarea și în alte domenii.

În urma summitului, Andy Burnham a anunțat că intenționează să inițieze o serie de discuții informale pentru a regândi viitoarea relație a Regatului Unit cu Uniunea Europeană după Brexit.

La rândul său, ministrul britanic de externe, Ed Miliband, a declarat sâmbătă, la BBC, că „toate opțiunile sunt pe masă” în ceea ce privește relațiile cu partenerii europeni, inclusiv o eventuală revenire a Regatului Unit în UE.

Pe lângă Theresa May, și fostul premier britanic Tony Blair, care a condus guvernul între 1997 și 2007, și-a exprimat opinia în acest weekend cu privire la apropierea de Bruxelles.

Într-un interviu acordat publicației The Sunday Times, Blair a recunoscut că Brexitul a fost o „adevărată greșeală”, dar a subliniat că situația actuală este diferită de cea din 2016.

Potrivit fostului premier laburist, Regatul Unit ar trebui să revină în Uniunea Europeană doar dacă aceasta ar permite o mai mare inovație tehnologică.

Editor : Ș.A.