Theresa May va demisiona. Ea a anunțat, cu lacrimi în ochi: „Am făcut tot ce am putut”

Premierul Marii Britanii, Theresa May şi-a anunţat, vineri dimineață, demisia. Acesta este modul în care îşi asumă răspunderea pentru că nu a reuşit să ducă la bun sfârşit Brexit, pe 29 martie, la data care fusese stabilită iniţial.

Theresa May a anunțat, vineri, că va demisiona din fruntea Partidului Conservator, pe data de 7 iunie, dar va rămâne în funcția de prim-ministru până va fi ales un succesor.

Procesul de selecţie pentru un nou lider va începe în următoarea săptămână.

Theresa May a declarat, cu lacrimi în ochi, că a făcut tot posibilul pentru a livra Brexitul: „Am făcut tot ce am putut pentru a convinge parlamentarii să susţină acordul ... Din păcate nu am reuşit”.

„Poate că scena noastră politică este sub presiune dar există multe lucruri bune în această ţară. Atât de multe cu care ne putem mândri şi putem fi optimişti. A fost onoarea vieţii mele să fiu al doilea premier femeie dar cu siguranţă nu ultimul”, a afirmat May vineri dimineaţa.

„Îmi este clar acum că este în interesul ţării ca un nou prim-ministru să conducă acest efort (al Brexit-ului - n.r.). Aşa că anunţ astăzi că voi demisiona din funcţia de lider al Partidului Conservator (...), vineri, 7 iunie”, a declarat May, potrivit Agerpres.

Potrivit EFE, şefa executivului britanic a mai spus că ''va regreta profund mereu'' faptul că nu a putut pune în aplicare Brexit-ul.



May, care avea lacrimi în ochi la finalul discursului, l-a invitat pe succesorul său în fruntea Partidului Conservator şi al guvernului să încerce să ajungă la un consens pentru ca Regatul Unit să părăsească blocul comunitar.

Şefa guvernului britanic Theresa May era aşteptată să îşi anunţe vineri plecarea din funcţie